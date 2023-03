Nu finns uppdatering till Nothing Phone 1 – nya funktioner och buggfixar

Nya bakgrundsbilder, förbättrad systemstabilitet generellt, optimeringar för snabbare appstarter och bättre flyt i animationer, det är huvuddragen i den uppdatering som nu finns tillgänglig för Phone 1.

Nothing har dock fått kritik för att bolagets första telefon dras med en hel del buggar i mjukvaran. Grundaren Carl Pei har apropå detta tidigare gått ut på sitt Twitterkonto med meddelandet “Guys, there's a difference between bugs and insects!”, på svenska “det är skillnad på insekter och insekter”, en hänvisning till bolagets reklam med till exempel skalbaggar, fjärilar och nyckelpigor kopplat till buggar (bugs) i mjukvaran. Detta meddelande från Pei resulterade i en lång rad svar från bland annat användare som råkat ut för just buggar när telefonen allt för ofta startat om spontant.

Som del i uppdateringen 1.5.3 som nu är ute inkluderas bland annat buggar där Youtubefilmer stannat, väderprognoser inte synts, problem med always on display och Glyph-ljusen samt andra mer generella buggar.

Uppdateringen förbereder även för Nothings nästa par hörlurar, Nothing Ear 2 som lanseras den 22 mars.