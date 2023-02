Nothings Carl Pei om Oneplus 11 och Oxygen OS – jämför med egna Phone 1

I en video på Youtube som Nothing postat gör vd Carl Pei en recension av Oneplus 11. Han och Nothing har profilerat sig genom att säga att smartphonebranschen blivit tråkig och att de flesta telefoner ser likadana ut. Det vill han ändra på och har sagt att Nothing ska göra tech roligt igen.

Det har gått några år sedan Carl var involverad i Oneplus och han säger själv att han varit upptagen med sitt nya bolag sedan dess och inte hunnit följa Oneplus så mycket.

Gillar designdetaljer

“Faktiskt en vacker telefon” är Carls första intryck av Oneplus 11 och han ger beröm för detaljer i designen och hur de hur intrycket av telefonen förändras beroende på infallande ljus. Han gillar vikten och känslan i handen med rundade kanterna som han tycker gör att telefonen känns tunnare än vad den egentligen är. Som kontrast har ju Nothing Phone 1 raka kanter och Carl är ju allt annat än objektiv när han gör denna recension eftersom han givetvis har ett egenintresse i att lyfta fram Nothing och deras produkter. Ändå lyfter han fram hur Oneplus 11 kan vara en bättre telefon än Nothing Phone 1 i vissa situationer och för vissa användare.

Han hyllar hur Oneplus lagt mycket krut på detaljer i designen, framförallt kring kameramodulen, men är mindre övertygad om knapparna på telefonens sida som enligt Carl både är för tunna och inte linjerar utan är placerade på olika avstånd från kanten. Kameramodulen, påpekar Carl, är gjord med ett glapp mellan telefonens baksida och kanten, medan renderingar av telefonen försöker påskina att hela kameraön är gjord i ett stycke, vilket alltså inte är fallet.

Baksidan av Oneplus 11 har likheter med Oneplus 1 och dess sandpappersliknande baksida, en telefon som Carl så klart i allra högsta grad var inblandad i under utvecklingen. Men här tycker han Oneplus 11 inte lyckas lika bra utan anser att telefonen är halare i handen än vanligt glas som används i de flesta premiumtelefoner idag.

Carl sammanfattar designen, trots de positiva saker han har att säga, med att den är för anonym. Han tror att en Android-entusiast kan identifiera telefonen bland andra, men att en vanlig människa på gatan, så fort man dolt Oneplus- och Hasselblad-logotyperna skulle ha svårt att säga vad det var för telefon och att den ser ut som alla andra. Carls och Nothings Phone 1 har ju som bekant sitt Glyph-gränssnitt med ljuseffekter på baksidan, så det här är ju även ett sätt att lyfta fram den funktionen i sammanhanget.

Diskussion om prissättning

När Carl får frågan om premiumkänslan och om Oneplus 11 är en prisvärd telefon så får vi lite insikt i hur man kan resonera kring prissättning av en telefon. Carl påminner om att Oneplus när de startade var onlinebaserat och sålde direkt via sin sajt till konsumenter och därmed kunde hålla ett lägre pris då distributörer, återförsäljare och andra inte behövde komma in och ta sin andel. Oneplus riktade sig till entusiaster som kunde produkterna utan och innan och samtidigt är relativt priskänsliga. Den här målgruppen är dock förhållandevis liten och vill man, som Oneplus nu gjort, rikta sig till en bredare målgrupp så behöver man just återförsäljare, överenskommelser med operatörer och distributörer. Oneplus 11 kostar ju 10 000 kronor med 8 GB arbetsminne och 128 GB lagring medan Nothing Phone 1 med samma minne och lagring kostar ungefär hälften så mycket, eller 5 800 kronor.

Beröm för kamerorna, men bara lite

När Carl jämför kamerorna på Oneplus 11 med de på Nothing Phone 1 så medger han direkt att han får ut mer detaljer med Oneplus 11 när han tar bilder i väl upplysta miljöer, “så där har vi en del att lära oss”. Samtidigt ser han inte stora skillnader, utan säger till exempel att bilderna från Oneplus 11 är bara marginellt mindre brusiga i sämre ljus men då ger sämre detaljåtergivning.

– Något riktigt bra med Oneplus 11 är att det inte finns någon meningslös tvåmegapixelkamera, utan att alla tre kamerorna faktiskt är användbara för användaren, enligt Carl. Det är ju ganska vanligt att tillverkare, har även vi på Mobil påpekat, sätter in makro-kameror framförallt som sällan eller aldrig tillför värde utan bara finns där för att tillverkaren ska kunna visa upp en telefon med en extra kameralins.

Carl prisar alltså huvudkamera, vidvinkel och telefotokamerorna i Oneplus 11, men tillägger ändå att han har svårt att se kvalitetsskillnad på bilder i 2x inzoomning jämfört med de 2x digital zoom som de har i Nothing Phone 1.

När det gäller prestanda medger Carl att han inte är en stor gamer, men att telefonens prestanda är betydligt bättre än den i Nothing Phone 1 och att Oneplus 11 därmed kommer klara alla krävande spel som finns tillgängliga. Han tycker särskilt att vibrationsfeedbacken är verkligt bra i Oneplus 11 och att det gör att telefonen känns verkligt premium.

Gränssnittet och Androidanpassningar

Ett område där Oneplus förändrats en hel del sedan Carl satt vid rodret är inom mjukvara. Oxygen OS har numera mer gemensamt med moderbolaget Oppos Color OS och Carl tycker att han märker många skillnader. Han säger att han inte är så mycket för att göra massor av inställningar utan föredrar att telefonen är pålitlig, snabb och fungerar. Han menar dock att det är en personlig åsikt och att Oneplus 11 mycket väl kan attrahera andra typer av användare.

Ett par missar i gränssnittet påtalar Carl särskilt, som att du inte kan svepa ner från appskärmen för att komma tillbaka till hemskärmen och att många detaljer i gränssnittet inte är helt anpassade. Han ger som exempel att många texter är avhuggna, som i klockan där det står “Chic…” och inte Chicago. Carl antar att det beror på att gränssnittet är finslipat när man använder kinesiska som språk, men inte lika anpassat på engelska.

– Jag har sett kommentarer online om att “ge oss det gamla Oxygen OS tillbaka” och jag har inte riktigt förstått vad de menar. Kanske för att jag inte följt Oneplus särskilt noga de senaste åren när all min tid gått åt till Nothing och eftersom jag inte testat den Oppo Color OS-baserade versionen av Oxygen OS. Men nu förstår jag vad de menar.

“Vi, alltså Oneplus hade något som fungerade. Jag vet inte varför de ändrade det”, avslutar han.

Carl reflekterar även över att egentligen ingen annan gör de här typerna av recensioner, som han gör. Att ge kritik till konkurrenterna, men rättfärdigar det han gör genom att säga att det tydliggör vad som är viktigt för honom och för Nothing, vad de prioriterar.

Slutsatsen

Carl sammanfattar sitt test och jämförelsen i videon med att säga att Oneplus 11 är en mycket bättre presterande produkt tack vare Snapdragon 8 Gen 2 och att det ger en bättre upplevelse framförallt för spel jämfört med det äldre chippet som sitter i Nothing Phone 1. Kamerorna, i alla fall huvudkamerorna tycker han är ganska jämförbara, medan han retar sig på missar och buggar i gränssnitt och mjukvara hos Oneplus 11.

– I Nothing Phone 1 finns inte mycket anpassningar och specialfunktioner utan vi fokuserade på funktionerna under huven, så att systemet ska vara snabbt och stabilt.

“För premiumanvändare och mer vadragsanvändande skulle jag rekommendera Iphone framför Oneplus 11 eller Googles Pixel-telefoner för de som föredrar Android. Men å andra sidan, om du inte vill spendera över 8000 kronor på en smartphone tycker jag fortfarande att Nothing Phone 1 är ett utmärkt alternativ.”