Oneplus-grundaren Pete Lau om framtiden för Oxygen OS och Oneplus 10 Pro

Sedan ungefär ett år tillbaka är Pete Lau inte bara grundaren av Oneplus utan även produktchef på systerbolaget Oppo där han tidigare var vice vd. Det om något är ett tydligt tecken på hur nära de båda bolagen numera samarbetar. På Mobil blev, tillsammans med ett antal andra journalister från hela världen, inbjudna till ett digitalt rundabordssamtal i Zoom med tre representanter för Oneplus, förutom Pete även Chris Stu som ansvarar för produktportföljen och Gary Chen som driver avdelningen som utvecklar mjukvaran. De har alla tre ansvar både för Oneplus och Oppo och Gary Shen som tidigare var ansvarig för Oxygen OS är alltså nu ansvarig för även systerbolaget Oppos Color OS.

Under samtalet så talar Pete Lau inte engelska, vilket gör att en tolk återkommande hoppar in och översätter det Pete säger och de frågor som ställs. Oneplusledningen hade ett liknande samtal med pressen för ungefär ett år sedan och då var kamera och bättre bilder fokus, med det då nya samarbetet med Hasselblad i fokus och investeringar för bättre mobilfoto. Den satsningen kvarstår, men i år satsar man utöver det även mer på prestanda och snabbladdning. Det har ju egentligen alltid varit Oneplus kärnvärden och de ser alltså inte ut att försvinna inom överskådlig framtid. Som bevis på det fick vi direkt veta att Oneplus under andra kvartalet i år kommer att släppa en enhet med stöd för 150 W snabbladdning. Det är då med Oppos Supervooc-teknik som nu även Oneplus använder. Det blir även ett tydligt exempel på det som Pete tycker är fördelen med att Oppo och Oneplus numera samverkar.

– Oneplus är nu definitivt ett oberoende undervarumärke till Oppo. Vi har kommit till nästa steg i integreringsprocessen och kan tydligt definiera hur vi ska skriva nästa kapitel, säger Pete Lau.

Han menar, får vi höra när han utvecklar resonemanget, att Oppo kan dra nytta av Oneplus samtidigt som Oneplus kan dra nytta av Oppo, bra för alla inblandade helt enkelt. Det Oneplus kan få från Oppo är enligt Pete främst branschledande teknik och innovationer och där är laddningen på 150W ett exempel.

Oneplus 10 Pro till Sverige i slutet av mars

När Oneplus tidigare lanserat telefoner har man gjort det globalt vid en och samma tidpunkt, men när Oneplus 10 Pro gjorde entré tidigare i år så gjorde den det först i Kina och kommer till Sverige och resten av världen först flera månader senare, i slutet av mars. Det här är alltså en tydlig strategiändring från Oneplus sida och något som Pete adresserade innan ens någon vid bordet hunnit ställa frågor om det.

– Det finns flera anledningar till att vi valt att lansera först i Kina och vänta med att släppa produkten i resten av världen. Först och främst handlar det om att vi behöver investera mer i den kinesiska marknaden för att lyckas i konkurrensen, men även om att det är en mer tidskrävande process att slutföra mjukvaruutvecklingen för den globala versionen, förklarar Pete Lau.

Han säger vidare att Oneplus tidigare inte investerat i den kinesiska marknaden, men att man nu förstått dels att den är viktig för bolaget och dessutom att det krävs stora investeringar för att lyckas där, i den allt mer hårdnande konkurrensen. Oneplus är ju inte ensamma om att släppa sina produkter först i Kina och sedan vänta med att släppa till resten av världen. Xiaomi har länge arbetat med just en sådan strategi.

– Nu kommer vi att framöver ha fokus på att försöka korta glappet i tid mellan kinesisk och global lansering, säger han.

Anledningen till att den globala versionen tar längre tid är att det krävs till exempel godkännande av olika operatörer, enligt Pete Lau. Med tanke på att Oneplus tidigare alltid lanserat sina produkter i samma ögonblick på alla marknader där de verkar kan man ju dock tycka att de borde stå väl rustade för att lyckas med det även framöver.

Nu är i alla fall Pete Lau nöjd med den genomförda lanseringen av Oneplus 10 Pro i Kina och nämner med glädje att telefonen redan slagit flera försäljningsrekord i de kinesiska e-handelsplatser där den sålts. Redan första sekunden den fanns till försäljning hävdar han att den genererade 100 miljoner kinesiska yuan i försäljning, motsvarande ungefär 150 miljoner svenska kronor. Han passar även på att rabbla upp några snabba milstolpar Oneplus uppnådde under 2021, bland dem 11 miljoner sålda smartphones och att Oneplus Nord-serien totalt sedan försäljningsstart i mitten av 2020 nu sålt i 10 miljoner exemplar.

När produkstrategen Chris Shu tar över i samtalet så får vi veta att Oneplus ytterligare kommer att utöka sin produktportfölj med enheter i ännu fler prisklasser.

– Vi planerar att släppa vår hittills billigaste 5G-telefon under andra kvartalet i år, men jag kan inte ge er några mer detaljer ännu. Håll ögonen öppna framöver, säger han.

När det gäller Oneplus 10 Pro som alltså kommer snart till Europa så berättar Chris Shu att den blir första Oneplus-mobil att få spelmotorn Hyperengine, något som ska optimera prestandan för just spelande i mobilen och en funktion som ska komma som uppdatering även till andra Oneplusmodeller.

Oneplus 10 Pro kommer, när den släpps i global version, visare att göra det med Oxygen OS 12.1. Det berättar Gary Chen som ansvarar för både Oneplus Oxygen OS och Oppos Color OS. De båda gränssnitten utvecklas numera med en gemensam kodbas och kommer enligt Gary Chen att fortsätta vara separata system, men med många likheter. Samtidigt så kan så klart Oppo och Oneplus spara på resurser genom att slå samman sin mjukvaruutveckling och jobba mer tillsammans.

Det ger enligt Gary Chen större möjligheter att jobba med snabba uppdateringar och att förbättra stabiliteten och för framtiden utlovar han både ett tätt samarbete med Google och att Oxygen OS 13 kommer behålla många Oneplus-specifika egenskaper som användarna uppskattar.

– Oxygen OS är fortfarande tidigt i sin utveckling och vi lyssnar på feedback från våra användare. Vad i detalj som systemet kommer erbjuda kommer vi återkomma till senare, säger han.

Det är här som Pete Lau passar på att ge sin syn, för i sina svar nämner Chen i förbifarten samarbeten med Google kring vikbara enheter och det väcker så klart uppmärksamhet eftersom Oneplus ännu inte har visat upp någon vikbar telefon.

– Vi samarbete med Google utöver kring våra befintliga produkter även kring visioner. Där är vikbara enheter en del och resultatet av det samarbetet kommer synas hos Oppo och Oneplus i framtiden, säger Pete Lau.

Pete Lau får flera frågor om vad vi kan vänta oss av Oppo och Oneplus framöver.

– Folk gillar att jämföra särskilt Oppo och Oneplus för att hitta likheter mellan våra respektive produkter. Jag tror det intresset styr mest vilka likheter man ser. Jämför man istället en Oneplusmobil med en konkurrents produkt är jag övertygad om att man till och med kan hitta fler likheter, så att Oppos och Oneplus telefoner skulle ha alltför stora likheter är inget riktigt problem.

Pete Lau får även frågan om hållfastheten på Oneplus 10 Pro och om den bristen är något som Oneplus kommer åtgärda.

– Jag har sett filmen du refererar till, börjar han, och fortsätter med att försäkra att Oneplus redan innan de skapar en ny produkt ser till att den klarar allt man kan begära. Han medger att bolaget kan utforska hur en produkt kan göras ännu tåligare, men säger sig inte vara orolig för att Oneplus 10 Pro inte ska hålla måttet.

– Ni kan vara lugna, det kommer framtiden visa, säger han.