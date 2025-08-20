Tysk domstol kan förbjuda anonsblockerare

Tysklands högsta domstol, Bundesgerichtshof (BGH), har kastat om en tidigare dom om reklamblockerare vilket väcker frågan om det är lagligt för webbläsartillägg att ändra hur webbplatser laddas för att ta bort annonser. Detta enligt publikationen CyberInsider.

Fallet gäller en långdragen tvist mellan mediekoncernen Axel Springer SE och utvecklaren Eyeo GmbH, som står bakom annonsblockeraren Adblock Plus. Axel Springer hävdar att verktyget bryter mot upphovsrätten när det ändrar data­strukturer som webbläsaren skapar för att visa sidan.

BGH fann att den lägre domstolen i Hamburg inte tillräckligt utrett om dessa ändringar räknas som otillåten modifiering eller återgivning. Därför har målet skickats tillbaka för en djupare granskning av de tekniska detaljerna, och det kan dröja ett till två år innan nästa avgörande kommer.

Annons

Om domstolen senare bedömer att reklamblockerare olagligt ändrar skyddad programkod kan Tyskland bli det första demokratiska landet att i praktiken förbjuda sådana tillägg.

Enligt kritik från bland andra Mozilla riskerar ett förbud att slå mot användarvänliga och integritetsfrämjande verktyg som förbättrar webbläsarupplevelsen och ökar säkerheten.

Annons

Utöver Tyskland pågår liknande diskussioner i andra delar av världen om hur mycket kontroll användare ska ha över sin webbläsare. EU planerar uppdaterade regler för digitala tjänster som kan komma att klargöra reklamblockerares status, och branschorganisationer följer utvecklingen noga.