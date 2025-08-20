-
Googles Pixel 10-lansering på djupet
-
Krönika: När AI behöver en ständig övervakare
-
Långtidstest: Samsung Galaxy S25
-
Krönika: När AI meckar med våra bilder utan att vi bett om det
-
Allt du behöver veta om mobilens skärm
-
Krönika: Tunnare telefoner som gör skillnad
-
Specialtest: Dubbel batteritid med esim i Galaxy Watch 8 Classic
-
Krönika: In i framtiden med en uråldrig mobil
-
Samsung Galaxy S7 vs S25 – Så mycket har hänt på nio år
-
Duell i tunnaste vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Honor Magic V3
Måste annonser finnas
Tysk domstol kan förbjuda anonsblockerare
Ett långdraget rättsfall i Tyskland ska avgöra om annonsblockerare ska förbjudas eftersom de förändrar hur webbplatser visas.
Tysklands högsta domstol, Bundesgerichtshof (BGH), har kastat om en tidigare dom om reklamblockerare vilket väcker frågan om det är lagligt för webbläsartillägg att ändra hur webbplatser laddas för att ta bort annonser. Detta enligt publikationen CyberInsider.
Fallet gäller en långdragen tvist mellan mediekoncernen Axel Springer SE och utvecklaren Eyeo GmbH, som står bakom annonsblockeraren Adblock Plus. Axel Springer hävdar att verktyget bryter mot upphovsrätten när det ändrar datastrukturer som webbläsaren skapar för att visa sidan.
BGH fann att den lägre domstolen i Hamburg inte tillräckligt utrett om dessa ändringar räknas som otillåten modifiering eller återgivning. Därför har målet skickats tillbaka för en djupare granskning av de tekniska detaljerna, och det kan dröja ett till två år innan nästa avgörande kommer.
Om domstolen senare bedömer att reklamblockerare olagligt ändrar skyddad programkod kan Tyskland bli det första demokratiska landet att i praktiken förbjuda sådana tillägg.
Enligt kritik från bland andra Mozilla riskerar ett förbud att slå mot användarvänliga och integritetsfrämjande verktyg som förbättrar webbläsarupplevelsen och ökar säkerheten.
Utöver Tyskland pågår liknande diskussioner i andra delar av världen om hur mycket kontroll användare ska ha över sin webbläsare. EU planerar uppdaterade regler för digitala tjänster som kan komma att klargöra reklamblockerares status, och branschorganisationer följer utvecklingen noga.