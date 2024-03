Nu går det att spela in telefonsamtal med mobiler från Nothing

Annons

Det är Nothings Carl Pei som går ut på X (tidigare Twitter) och berättar att man har lanserat en ny widget som gör det möjligt att “diskret spela in mobilsamtal” med Nothing-mobiler.

Det saknar fortfarande konkret information om den nya funktionen, men baserat på Peis formuleringar framstår det som att funktionen släppt till alla tre Nothing-modellerna, och att inspelningarna kan göras utan att personen “på andra sidan samtalet” är medveten om att samtalet spelas in.

I sammanhanget kan det tilläggas att det i Sverige är lagligt att spela in telefonsamtal om personen som spelar in själv deltar i samtalet. Du behöver inte informera den andra personen om att samtalet spelas in. Det är dock olagligt att spela in samtal om du inte själv deltar i samtalet, vilket räknas som olovlig avlyssning och kan leda till straff.