Nya bilder på Huaweis kommande P50

Det har dykt upp renderingar på den kommande Huawei P50, alltså inte Pro eller Pro Plus som tidigare läckt ut. Den här gången är det alltså istället den enklare modellen i serien som det skapats bilder av. Bilderna är skapade av Waqar Kahn utifrån läckt information.

Tidigare rykten har sagt att P50 kommer att drivas av Kirin 9000-chipsetet och vara den första som levereras med deras egna Harmony OS. Huawei har haft stora problem med chipseten sedan de hamnade på USA:s entity list då de inte längre kan handla med till exempel Qualcomm eller köpa delar till Kirin-chipseten från ARM, även de påverkade av den amerikanska blockaden.

Det finns inte jättemycket att säga utifrån bilderna. Det man kan se är att designen är förhållandevis lik den hos de dyrare modellerna. Kameramodulen verkar ha två grupper och dessa sägs innehålla en standardkamera, en vidvinkel och en kamera med teleobjektiv. Vad den fjärde kameran skulle vara är inte helt klart, möjligen en djupsensor. Det här skiljer sig från vad som sagts om de två dyrare modellerna där det sägs att de ska få en periskopkamera som ger bättre optiska möjligheter då linserna har mer utrymme att röra på sig eftersom de ligger i telefonens längsriktning. Persikopkamera var Huawei först med och sådan såg vi först i P30 Pro våren 2019. Sedan dess har Huawei lanserat en rad olika telefoner med periskoplins och ett fåtal konkurrenter har hakat på trenden, till exempel Samsung först i sin Galaxy S20 Ultra.

P50 Pro och Pro Plus sägs också få Sonys IMX800-sensor som alltså är den första entums-sensorn för mobiltelefoner. En större sensor ger bättre bildkvalitet då den kan samla in mer ljus, men den gör också möjligheter till större pixlar. Huruvida de här uppgifterna om P50 stämmer och hur resultatet blir får vi vänta på. En lansering tros ske eventuellt under maj månad sedan uppgifter om en lansering i slutet av mars visat sig falska.