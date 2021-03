Första intrycket: Huawei Freebuds 4i – Välljud under tusenlappen

Allt fler hörlurar har vi den senaste tiden fått se från Huawei och Freebuds 4i är det senaste paret i raden. Kortfattat så handlar det om ett par helt trådlösa hörlurar, så kallade true wireless, med aktiv brusreducering och med en prislapp som tryckts ner under det magiska tusenkronorsstrecket.

Det är inte vanligt med brusreducering i ett par lurar i den prisklassen och bara det gör egentligen Freebuds 4i intressanta. Jämfört med föregångarna Freebuds 3i finns dock en rad andra förbättringar som Huawei fått in i nykomlingarna, men jag börjar med att helt enkelt höra hur lurarna låter. För att komma igång börjar jag med att koppla hörlurarna till en Iphone. Hörlurarna fungerar så klart inte bara med Huaweis egna telefoner utan även med andra tillverkares telefoner, klockor och annat du kan ansluta bluetoothlurar till. Jag testar alltså lurarna med flera olika telefoner och klockor. Till Iphone har Huawei ingen ackompanjerande app till lurarna, så anslutningen sker helt enkelt genom att jag håller in en knapp på förvaringsetuiet så dyker lurarna upp i Iphonens bluetoothenheter. Jag återkommer till hur det fungerar på andra telefoner, men vi börjar ju med att helt enkelt ta upp lurarna ur fodralet. Just fodralet, som även laddar lurarna, är litet, lätt och äggformat. Inga problem att få ner i byxfickan alltså. Du laddar fodralet med usb-c och det finns inget stöd för trådlös laddning. Du kan alltså inte använda funktionen för omvänd trådlös laddning som många flaggskeppstelefoner har idag, för att ladda lurarna direkt den vägen.

Halkar iväg

Lite problem har jag när jag ska plocka upp hörlurarna, för lurarna liksom fodralet i sig är i glatt, lackad plast, och de är ju även små, så de är inte lätta att greppa alla gånger. Det följer med tre olika storlekar på gummipluttar och där stöter jag på nästa lilla problem. De vill verkligen inte fastna när jag ska sätta dit ett par i annan storlek, men efter otaliga försök sitter de alla fall där och det här är ju en sak man bara behöver göra en gång.

Efter att jag inledningsvis, som sagt, kopplat lurarna till en Iphone återupptar de anslutningen så fort jag tar lurarna ur fodralet. Ljudet är riktigt bra, med en omfångsrik ljudbild, från bas till diskant och det gör helt enkelt musiken rättvisa. Jag styr med touchytorna på själva hörlurarna och med dubbeltryck kan jag pausa, spela igen eller svara på samtal. Ett längre tryck växlar mellan brusreducering på, awareness-läget (som förstärker omgivningens ljud) och brusreducering av. Att ljudet blir bäst med brusreducering på är ingen överraskning. Eftersom hörsel och ljudupplevelse kan vara så personligt låter jag två familjemedlemmar prova lurarna de med och de gör samma bedömning. “Mycket bättre ljud än i mina Airpods” är ett omdömme jag får höra och det är ett uttalande jag kan skriva under på, så länge det är Airpods utan brusreducering vi pratar om.

App för Android

Så långt hörlurarna kopplade till en Iphone, men ljud och touchkontroller fungerar så klart likadant om du har en Androidmobil. En möjlighet som däremot tillkommer för dig med Android är att du kan ladda ner den tillhörande appen AI Life som Huawei eerbjuder för att du ska kunna styra hörlurarna och ändra inställningar. Appen laddar du som har en Android ner via en QR-kod och har du Huawei App Gallery sker nedladdningen därifrån, annars laddar du ner programfilen direkt via telefonens webbläsare.

Det appen ger dig, förutom att kunna styra brusreduceringen inte bara med touch på lurarna utan även direkt på skärmen, är olika anpassningar av funktionen. Du kan i appen ändra hur touchkontrollerna ska fungera, till exempel om dubbeltryck ska väcka röstassistenten, ta dig till nästa låt eller något annat, samt du kan sätta olika funktion på höger respektive vänster öronsnäcka. I appen kan du även söka efter uppdateringar, så släpper Huawei ny mjukvara till hörlurarna är det här du laddar in den i hörlurarna.