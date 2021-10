Nya bilder visar Samsung Galaxy Tab S8 Ultra med sensorpanel

Det är den vanligtvis välunderrättade läckaren Onleaks som har postat renderingar av Samsungs kommande surfplatta Tab S8 Ultra. Skärmen i den här surfplattan ska enligt uppgifterna vara en 14,6 tum stor amoled-skärm och tidigare läckor har talat om att den ska ha 120 hertz skärmuppdatering och att surfplattan ska ha ett generöst tilltaget batteri på 12 000 mAh. Exynos 2200 ska enligt samma uppgifter driva plattan och det med 12 GB arbetsminne samt antingen 256 eller 512 GB lagring.

Plats för selfiekamera

När det gäller just sensorpanelen i skärmen ska den vara platsen för selfiekameran på 8 megapixel, som kompletterar de två kameror som ska sitta på baksidan. Samsung har under hösten avverkat två större lanseringsevent under sitt Unpacked-varumärke, men där har vi inte fått höra något om surfplattor. Ändå fortsätter läckorna att presentera detaljer om de enheter som tros komma.

Den pågående globala kretsbristen kan så klart påverka Samsungs lanseringsplaner och den har av allt att döma även haft inverkan på eventuella lanseringar av S21 FE och den kommande S22-serien. Samsung lanserade surfplattorna Tab S7 och Tab S7 Plus i augusti 2020. När Mobil tidigare i höst jämförde surfplattor i ett stort test var det just S7 Plus som gick vinnande ur den kampen.