Nya, billigare Android-telefoner lanseras av TCL

Från att ha skapat telefoner under andra varumärken som Alcatel, Palm och Blackberry har TCL nu allt mer siktat in sig på produkter under det egna varumärket. Sedan tidigare är man stora framförallt på TV men mobiler blir allt viktigare.

TCL 20 5G kommer att använda en Snapdragon 690 vilket är ett steg nedåt i Snapdragon-serien jämfört med 700-serien som användes i föregångaren TCL 10. Detta innebär dock att TCL 20-serien kommer att bli billigare än vad TCL 10-telefonerna var när de lanserades. Det betyder också att telefonen kommer att ha stöd för 5G. Den kommer även att ha en funktion som kallas för Smart 5G som beroende på omständigheter växlar mellan 4G och 5G för att batteriet på 4500 mAh ska räcka längre.

Telefonen kommer att ha en 6,67 tum stor lcd-skärm med en upplösning på 1080 x 2400 pixel och en trippelkamera där den primära kameran kommer att ligga på 48 megapixel medan frontkameran kommer att ligga på 8 megapixel. Det finns även en fingeravtrycksläsare.

TCL 20 5G kommer att levereras med Android 10 men en uppgradering till Android 11 är på gång.

Halva priset

TCL visar även upp telefonen TCL 20 SE som inte erbjuder 5G men ett större batteri på 5000 mAh, dubbla högtalare, en 6,82 tum stor skärm med 720 x 1640-upplösning samt fyra kameror och en fingeravtrycksläsare på baksidan. Den har även stöd för så kallad omvänd laddning, där telefonen kan användas för att ladda andra enheter. TCL 20 SE levereras med Android 11.

Det finns ännu inga officiella svenska priser på telefonerna eller information om en svensk lansering, men det europeiska priset ligger på 299 euro får TCL 20 5G och 149 euro för TCL 20 SE.