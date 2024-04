Nya mobiler och lurar från Nothing

Annons

Nothing har i en hemlighetsfull uppdatering på X gått ut med att man kommer att presentera något nytt vid ett evenemang den 18 april, vilket troligtvis handlar om ett par nya trådlösa lurar vid namn Ear 2. Det baseras på att när man presenterade föregångarna Ear 1 använde man sig också en skalbagge i form av en nyckelpiga.

Evenemanget kan eventuellt också presentera en ny mobil, då läckaren Dylan Roussel gått ut med informationen att Nothing planerar att lansera två nya mobiler under året. Dessa ska gå under kodnamnen PacmanPro samt Tetris. Den förstnämnda kommer troligtvis att vara den communitytramtagna versionen av Nothing Phone 2a då den ursprungliga 2a-modellen gick under kodnamnet Pacman, medan Tetris kan en Nothing Phone 3.