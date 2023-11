Nytt snabbnummer ska bekämpa telefonbedrägerier

Annons

Organisationen Telekområdgivarna meddelar att man arrangerar ett projekt för att stoppa bedrägeriförsök. Projektet inleddes under våren 2023 tillsammans med operatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre, och senare gick även Polisen med i arbetsgruppen.

Tillsammans har man nu skapat kortnumret 7726, som är ett gemensamt nummer för samtliga anslutna operatörer dit kunder kan rapportera om de har fått bedrägeriförsök via sms. Genom att samla alla inrapporterade fall på en gemensam plats för alla operatörerna hoppas man att fler fall kommer att upptäckas samt att alla operatörerna kan agera samtidigt. Det omfattar bland annat bedrägerier via sms, men också så kallad ”spoofing” där bedragaren använder ett falskt telefonnummer för att lura mottagaren at det är exempelvis en bank eller en myndighet som ringer.

För att kunna samla in så mycket information vill nu Telekområdgivarna ha allmänheten hjälp att samla in bedrägeriförsök. I ett pressmeddelande kommer de med uppmaningen och instruktionerna att ”Vidarebefordra meddelandet till kortnummer 7726. Siffrorna motsvarar ordet SPAM på knappsatsen i telefonen och är globalt etablerat för att rapportera bluff-sms. På så sätt kan operatörerna få information om sms:et och dess innehåll och blockera de sms som syftar till bedrägeri från att skickas till fler personer.”