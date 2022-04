Pokemon Go-skapare presenterar nytt AR-spel

Utvecklaren Niantic Labs, som ligger bakom ett av tidernas största mobilspel Pokemon Go, har presenterat sitt nya AR-spel Peridot.

Spelet, som i likhet med Pokemnon-spelet kommer att vara ett platsbaserat spel som utnyttjar förstärkt verklighet, beskrivs av företaget som en form av husdjurssimulator. Spelaren ska ta hand om små varelser som heter peridot somm har vaknat upp ur en lång dvala, och som nu behöver spelarens hjälp för att inte bli utrotade utan kunna växa och utvecklas.

Niantic har ännu inte sagt något om när spelet kommer att lanseras, bara att det snart kommer att börja betatestas.

Niantic Labs tidigare titeln Pokemon Go lanserades 2016 och är fortfarande en av giganterna bland mobilspel trots att intäkterna under 2021 stannade på drygt 905 miljoner dollar (ungefär 8,6 miljarder kronor) vilket var en liten nedgång från toppnoteringen på 917 miljoner dollar (8,8 miljarder kronor) för 2020. Statistik visar att Iphone-versionen av Pokemon Go fortfarande har drygt 800 miljoner spelare dagligen.