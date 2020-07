Qualcomm visar ny snabbladdning – full laddning på 15 minuter

Qualcomm har gått ut med specifikationerna för nästa generation av sin standard för snabbladdning – Quick Charge 5. Tekniken har möjlighet att utnyttja över 100W vilket enligt Qualcomm ska göra det möjligt att ladda ett batteri från tomt till halvfullt på fem minuter. Den nya tekniken ska vara 70 procent effektivare än föregångaren Quick Charge 4 och tio gånger mer kraftfull än Quick Charge 1.

Med så mycket kraft har Qualcomm lagt in många funktioner avseende säkerhet med inte mindre än tolv separata skydd för bland annat effekt och temperatur, plus att den kommer att ligga tio grader under Quick Charge 4 i fråga om temperatur.

Quick Charge 5 kommer att dyka upp i enheter under tredje kvartalet 2020 och till att börja med fungera tillsammans med Snapdragon 865 och 865 Plus samt i kommande premiummodeller.