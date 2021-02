Ring Video Doorbell Pro 2 med radarteknik lanserad

Ring Video Doorbell Pro 2 heter den nya modellen, som börjar säljas den 31 mars och kostar 2800 kronor. Grundfunktionen för Rings smarta dörrklockor är att du via mobilen, oavsett var du befinner dig, kan se och prata med den som ringer på dörren alltså även om du inte skulle vara i närheten av dörren när det ringer på. Du kan också få notiser om någon har rört sig utanför dörren utan att ringa på.

Den främsta nyheten i Ring Video Doorbell Pro 2 är att klockan är försedd med en radarteknik för att mäta avståndet till det som detekteras. Det innebär dels att du kan ställa in vilket avstånd kameran ska börja reagera på, dels kan du i efterhand se en fågelvy över hur en person har rört sig inom området. Det här är förstås bara användbart om du bor i eget hus, men det gör att kameran kan reagera på folk som kommer in på tomten utan att göra det för folk som rör sig på gatan. Du ställer också in vilket område som ska hållas under uppsikt i fågelvy-läget.

Vad gäller själva ringklockefunktionerna kan du se den som ringer på i 1536p HD-video och helfigursvy, och samtala via mikrofoner som reducerar brus och andra omgivningsljud. Kameran har också ett mörkerläge i färg.

Till Ring Video Doorbell Pro 2 följer det med en 30 dagars testperiod på tjänsten Ring Protect, som krävs för att du ska kunna välja att bara få notiser om det är människor som rört sig i kamerans synfält, och en funktion för förhandsinspelning så att du kan se vad som hände strax innan kameran reagerade, bland annat. Efter det kostar Ring Protect från 30 kronor i månaden, beroende på hur många anslutna enheter du har.