Så ser du om dina personliga uppgifter finns på darknet 

För en tid sedan lanserade Google en ny säkerhetsfunktion via sin tjänst Google One, där användaren kunde bevaka om sina konton eller annan personlig information dyker upp på darknet. Då lanserades funktionen enbart för användare i USA, men nu har Google expanderat tjänsten internationellt, vilket alltså även inkluderar Sverige.

Funktionen går att komma åt både via Google One-appen och via Google-kontot på webben. Där går det att lägga in information som namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadresser och adresser i bevakningsprofilen. Om det verktyget hittar informationen på darknet kommer användaren att få ett meddelande om detta.

För att börja använda funktionen startar du bara Google One-appen, trycker på panelen som heter Darknetrapport och följer instruktionerna.