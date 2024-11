Ny säkerhetsfunktion i Ios 18.1

Det har upptäckts en ny säkerhetsfunktion i Apples nyligen lanserade Ios 18.1 som automatiskt startar om enheten efter en viss period av inaktivitet. Efter att telefonen har startats om krävs en PIN-kod för att öppna mobilen då den biometriska autentiseringen inaktiveras. Funktionen, som ännu inte officiellt tillkännagivits, kallas "inactivity reboot" och syftar till att försvåra åtkomst till enheten.

Forskare har upptäckt att funktionen startar om systemet efter att telefonen inte använts under tillräckligt lång tid. Innan första upplåsningen efter omstart är enheten i ett tillstånd som kallas BFU (Before First Unlock), där all data fortfarande är krypterad med hårdvarulagrade nycklar, vilket gör det mycket svårare att hacka enheten.

Även att funktionen är avsedd för att försvåra för tjuvar, så har den ställt till med problem även för polisväsendet. Det är publikationen 404 Media som rapporterar att Iphones som beslagtagits av polisen i USA mystiskt starta om sig själva, vilket polisen misstänkte var ett medvetet försök att göra det svårare att komma åt telefonerna. Antagandet visade sig stämma men kanske inte på det sättet polisen misstänkte, då det inte var ägarna till mobilerna som hade gjort något utan Apple själva.