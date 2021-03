Samsung bekräftar att Galaxy Note ska finnas kvar

De senaste månaderna har det ryktats om att Samsung skulle ha för avsikt att lägga ner produktserien Galaxy Note. En av anledningarna till ryktena är att då Galaxy S21 Ultra har stöd för S Pen skulle Galaxy Note-serien inte längre behövas. S-serien och Note-serien har samtidigt, under de senaste åren, blivit allt mer lika varandra.

Nu har dock Samsung själva bekräftat att de kommer att lansera nya Galaxy Note-enheter även i fortsättningen. Det var under ett möte med aktieägare som Dongjin Koh, VD för Samsung IT & Mobile Communications, konstaterade att det skulle kunna bli svårt att lansera Galaxy Note 21-serien i år. De främsta anledningarna till detta ska bland annat vara branschens tillkortakommande att hinna leverera kretsar samt risken att Note-enheter skulle kollidera funktionsmässigt med befintliga produkter, där det rimligtvis är Galaxy S21 Ultra som avses. Koh konstaterade dock att man har för avsikt att lansera nya Galaxy Note-modeller under 2022 men att schemat för lanseringen kan skilja sig åt från tidigare och han avslutade med att säga att man inte kommer att göra sina Galaxy Note-kunder besvikna.