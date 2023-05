Samsung berättar om One UI 5 Watch

Samsung har gått ut med den första informationen om One UI 5 Watch, det vill säga företagets One UI-operativsystem som i det här fallet baserar sig på Wear OS medan mobilernas One UI baserar sig på Android. One UI 5 kommer att lanseras senare i år för Galaxy Watch 4 och 5, och kommer troligtvis att basera sig på den kommande Wear OS 4.

Enligt Samsung koncentrerar man sig på tre kategorier av funtkoner - sömn, smartare träningsverktyg och förbättrade säkerhetsfunktioner.

Sömnen handlar bland annat om att man släpper ett nytt gränssnitt för Sleep Insights som ska göra det enklare för användaren att få en snabb uppfattning om hur nattens sömn har varit inklusive statistik för snarkningstimmar, syrenivåer i blodet och sömnfaser. Det ska även gå att komma åt Sleep Coaching direkt på klockan och inte enbart med anslutna telefoner. Det blir dessutom möjligt att koppla samman klockan med SmartThings-enheter för att låta omgivningen reagera på användarens vila.

Träningsfunktionerna kommer att innebära en mer omfattande uppdatering där Samsung vill göra Galaxy Watch till en bättre träningspartner med en ny personlig pulszon som ska erbjuda skräddarsydda löpverktyg med realtidsanalyser och ett anpassat intervallträningsprogram. Pulszonen kan analysera individuella fysiska förmågor och ställa in fem optimala träningsintensitetsnivåer så att användaren kan ställa in sina mål baserat på sin förmåga. De fem intensitetsnivåerna är uppvärmning, fettförbränning, konditionsträning, hård träning och max. Man förbättrar även funktionerna för löp- och gångaktiviteter, och Watch 5 Pro-användare kommer att kunna komma åt GPX-filer via Samsung Health-appen.

Säkerheten omfattar ett uppdaterat SOS-system med direkt kommunikation till ett nödtelefonnummer där den även kan vidarebefordra information om bärarens plats och medicinsk information. Den kommer dessutom automatiskt att aktivera falldetektering för användare som är 55 år eller äldre.

Användare av Galaxu Watch 4 och 5 kommer att kunna medverka i betatestning av operativsystemet via Samsung Members-appen, men har inte sagt något om när eller i vilka regioner som betatestningen kommer att bli tillgänglig.