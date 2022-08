Test: Samsung Galaxy Watch 5 Pro – Nästa generations klocka

När Samsung senast lanserade smarta klockor var det en liten revolution. De bytte operativsystem till Wear OS och därför är det naturligt att denna klocka, inte förändrar lika mycket utan fortsätter på samma spår.

Förberedd för utvärdering

För att skapa mig en så rättvis bild som möjligt av vad den nya klockan tillför har jag under månaden innan denna Galaxy Watch 5 Pro släpptes använt föregångaren Galaxy Watch 4 Classic, självklart då med den senaste mjukvaruversionen. Detta för att kunna få en klar bild av vad som förändrats under det gångna året, vad som är mjukvarunyheter och vad som kan kopplas till hårdvaran. För när jag testade Galaxy Watch 4 Classic för ungefär ett år sedan fanns till exempel inte Google Assistant eller Spotify tillgängliga. De kom dock senare.

När jag börjar använda Galaxy Watch 5 Pro är det första som slår mig att den är snabbare. En hel del av den seghet som präglade, och än idag med de senaste uppdateringarna präglar, Watch 4 Classic är reducerad. Som exempel har Watch 4 Classic ofta en betydande fördröjning när jag är ute och springer och lyfter armen för att se hur långt jag sprungit. Strax efter att jag då lyft armen tänds skärmen och visar exempelvis 0,7 km. Någon sekund senare tickar det upp till 0,8 ett par sekunder ytterligare går och den visar 1,2 för att ytterligare några sekunder senare stanna på 1,4 kilometer. Det tar alltså kring tio sekunder innan de siffror jag vill se faktiskt visas. Systemet i sig, att gå in i menyerna, appbutiken, starta en app och så vidare är betydligt segare än i nya klockan. Den nya klockan Galaxy Watch 5 Pro har också en fördröjning när jag ska se hur långt jag sprungit men den är på någon sekund, betydligt bättre alltså.

Klarar 50 timmar innan ny laddning

Förutom daglig vardagsaktivitet använder jag klockan för att mäta en lång rad löppass, promenader och vandringar. De data som samlas in verkar korrekta och de stämmer väl överens med andra klockor jag testar samtidigt. Det är generellt ofta så att de absolut flesta klockorna och fitnessarmbanden visar snarlikt. Ingen är helt exakt, granskar man kartan genar de alla ibland eller ser ut att ta omvägar, men det jämnar ut sig i slutänden med bara marginella felmarginaler på enstaka procent. Batteritiden är i alla fall tydligt förbättrad i Galaxy Watch 5 Pro och ett träningspass då jag under en timma springer med gps aktiv tar ungefär 10 procent av batteriet. Den totala batteritiden beror så klart mycket på hur aktivt du använder klockan, men när jag testar får jag ut ungefär 50 timmars batteritid när jag har klockan på dygnet runt och mäter så väl sömn som det träningspasset på en timma och lite kortare promenader.

En av de unika funktionerna i Watch 5 Pro och som systermodellen Watch 5 därmed saknar är rutter. Det innebär att du ska kunna ta en befintlig rutt, från ett tidigare träningspass eller från en extern enhet och bli guidad i klockan precis den rutten. Det är krångligt att få igång och när det väl är igång är det nästan helt oanvändbart. En funktion för att hitta tillbaka till där du startade och en anna för att få steg för steg-navigering är också unik för Watch 5 Pro, men som du hör bygger alla dessa på navigeringsinstruktioner som alltså funkar väldigt dåligt.

Unika funktioner med stora problem

Jag börjar med att ta en joggingrunda på en mil för att ha någon rutt att börja med. När den dyker upp i appen visar den bara rutt för halva sträckan, den senare halvan, trots att totalsträckan stämmer. Vi ska återkomma till det här problemet, men nu fokuserar vi på just ruttfunktionen.

Eftersom löprudan inte sparades korrekt tar jag istället en promenad för att få en komplett rutt att utgå ifrån. Med denna rutt börjar processen. För att skapa en rutt jag kan följa måste jag först exportera mitt tränignspass till en gpx-fil som sparas på telefonen. Denna fil ska sedan importeras till klockan via Samsung Health-appen. Det känns onödigt krångligt och jag frågar mig om Samsungs och Googles träningslusten verkligen är gemensamt och nyskapat eller om bara Samsung byggt ett slarvigt skal över Wear OS för att anpassa till sina egna tjänster. Hur det här fungerar tyder onekligen på det senare.

Rutten hamnar i alla fall i klockan och jag ger mig ut på vandring. Pilar vägleder mig och jag ser även rutten på en liten karta. Det första som händer är att klockan säger ”sväng höger” medan den utritade rutten tydligt visar nästa sväng som en vänstersväng. I nästa sväng räknar klockan tydligt ner, 20 meter till nästa sväng, men innan jag hunnit fram är det plötsligt 120 meter kvar till sväng. Jag lyckas aldrig klura ut vad som händer. Tydligt är även att kompassen som skulle kunna passa kartan är oduglig. Det krävs konstant rörelse för att riktningen ska visas, så vandrar du i makligare takt fladdrar kartan runt så det blir svårt att se vilket håll som är vilket.

Nu märker du ju att vägledningen fungerar väldigt dåligt, men även om den skulle förbättras så sätter gränssnittet käppar i hjulen för enkel vandring eller cykeltur. Det är alltså bara för de träningsformerna som rutter är tillgängliga. Med tanke på hur allt fungerar är det kanske två träningsformer för mycket.

Halvbra

Träningspass du mäter med Galaxy Watch 5 Pro sparas i Samsung Health i telefonen. Jag har redan varit inne på att precisionen i mätningarna överlag är bra och att det sällan finns stora skillnader där mellan olika klockor från olika tillverkare. Ett problem har dock Galaxy Watch 5 Pro och det har jag varit inne på redan. Vid flera olika tillfällen så sparas mina löppass felaktigt. Liksom övriga problem jag haft med klockan har jag frågat Samsung om detta fel, men inte fått något svar. Ett annat problem Watch 5 Pro haft under testet är att Google Assistant strulat. När vi testade föregångaren Watch 4 Classic för ett år sedan så hade Assistant inte släppts ännu, men den släpptes senare och fungerar idag bra på den klockan, på svenska till och med. Den turen har vi inte med Watch 5 Pro. Jag får klockan för test strax innan den svenska säljstarten. När jag då försöker köra igång Google Assistant genom att ladda ner appen till klockan och sedan koppla den till telefonen precis som det fungerar framgångsrikt på Watch 4 idag går det inte. Telefonen säger att assistenten för Galaxy Watch 5 Pro ännu inte är tillgänglig på mitt språk. När jag ställer om allt till engelska däremot går det efter ett tag. Men den klarar alltså, i dagsläget inte Google Assistant på svenska. När jag söker efter Google Assistant från Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 5 och Galaxy Watch 4 Classic så är i skrivande stund Google Assistant-apppen inte tillgänglig på någon av dessa klockor.

Tung klump som rivs

Åter till själva klockan nu. Till det yttre är nyheterna påtagliga med Watch 5 Pro. Det är ju den mer stryktåliga klockan, en typ av klocka Samsung inte haft tidigare. Man har titan i chassit och safirglas som är reptåligt. Det påverkar upplevelsen och det är tydligt att klockan känns som en påtaglig klump rent viktmässigt på handleden, och även i formatet. Den är ju inte strömlinjeformad utan det händer att den hakar i skjortan och när jag duschar lyckas den till och med riva mig lite.

Jag vet av erfarenhet att klockor av samma modell kan kännas väldigt olika beroende på vilket armband man har så jag ska inte dra för stora växlar på just det, men det armband jag använder, det som följer med, är svårt att få bra passform med. Själva remmen är i gummi och knäppningen i metall med en liten arm som viks in. Det är förmodligen lättare att se på bilderna än att förstå utifrån min beskrivning. Hur som helst sitter klockan inte helt stadigt utan klämmer åt samtidigt som den lätt hoppar runt under fysisk aktivitet. Rådet är helt enkelt att välja ett armband du provat ut och som verkligen passar bra.

Till det yttre märks även andra nyheter. Samsung har struntat i att fortsätta med den boettring du kunde rotera i föregångaren, då för att styra systemet. Nu finns bara möjligheten att svepa runt skärmkanten för att bläddra i listor eller till exempel stega mellan widgets. Det finns ändå en logik i att ta bort den snurrande boettringen eftersom Samsungs förra klocksystem Tizen var anpassat för det med en meny i cirkelform, men Wear OS saknar den anpassningen.

Inget omvälvande

Rätt mycket är ändå sig likt i Watch 5 Pro och ska vi säga i Wear OS jämfört med förra årets klocka. Betydligt mindre har hänt än vad man kunde vänta sig när Google och Samsung med buller och bång släppte sitt nya system. Ingen remarkabel tillströmning av apputvecklare går att skönja, de flesta funktioner i nya klockan finns även i den gamla. Att svara på och och ta emot meddelanden i klockan fungerar som tidigare. Du kan svara via ett minimalt och rätt svårhanterat tangentbord på skärmen, via emojis, förskrivna svarsfraser eller rösttolkning eller ljudinspelning så en ljudfil skickas med ditt meddelande.

De olika sensorerna i Galaxy Watch 5 Pro känner vi alltså igen. Du kan mäta kroppssammansättning med mäta fettprocent, skelettmuskulatur och mängden vatten kroppen, du kan mäta ekg, syresättningsnivå i blodet, stress och sömn. Som tidigare finns även möjlighet att mäta blodtryck, men det förutsätter att du kalibrerar klockan med en blodtrycksmätare med manschett. Dessutom kräver både EKG och blodtryck att du använder en Galaxy-telefon, eftersom appen Samsung Health Monitor bara finns i Samsung egen appbutik Galaxy Store.

Sammantaget uppvisar Galaxy Watch 5 Pro en hel del brister som vi redogjort för och det gör att vi säkert kommer få tillfälle att utvärdera klockan på nytt under de närmaste månaderna för att se om det här är problem som Samsung kan komma tillrätta med.