Samsung Galaxy S21-serien har fått Android 14 och One UI 6 – finns nu att ladda ner

Vi har tidigare rapporterat att den officiella utrullningen av det nya systemet till S21, S21 Plus och S21 Ultra inleddes den 20 november och nu kan vi bekräfta att uppdateringen nått den Galaxy S21 Ultra vi har tillgång till. Andra användare med telefoner i S21-serien rapporterar dock att de ännu inte fått den, så det kan dröja innan just din telefon får tillgång till uppdateringen. Samsung inledde alltså utrullningen av Android 14 och One UI 6 till S21-serien den 20 november och säger att alla telefoner i serien ska ha fått uppdateringen senast en vecka senare, allt 27 november. Har du ännu inte fått uppdateringen kan det alltså dröja tills dess.

Android 14 är en ganska blygsam uppdatering och som Samsung-användare är därför de största nyheterna del av de Samsung-unika funktionerna som One UI står för.

Du kan manuellt göra en sökning efter tillgängliga uppdateringar genom att gå till Inställningar > Programvaruuppdatering.