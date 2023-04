Samsung presenterar ny nyhetstjänst

Samsung har presenterat sin nya nyhetstjänst Samsung News, som ska komma att ersätta den befintliga Samsung Free. Initialt samlar appen ihop nyheter från 22 olika partners inklusive Bloomberg Media, CNN, Fox News, Glamour, Newsweek och Sports Illustrated.

Betatestnigen har inletts för vad Samsung kallar ett utvalt antal enheter i USA, men inom de kommande veckorna kommer både antalet modeller som omfattas samt antalet nyhetspartners som inkluderas att bli fler.

Samsung News erbjuder användarna tre enkla sätt att hitta nyheter i appen; via sammanfattningar två gånger varje dag (morgon och kväll) där redaktörer sammanställer de viktigaste nyheterna, via nyhetsflöden samt via podsändningar.

Hur länge betatestningen kommer att pågå, samt om eller när den kommer att lanseras i fler länder än USA, är inte något som Samsung har gått ut med.