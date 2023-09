Sonos Move 2 officiellt lanserad: Kraftigt uppgraderad

Fakta Sonos Move 2 Funktion: Multirumshögtalare som även är portabel

Mått: 160 x 241 x 127 mm

Vikt: 3 kg

Anslutning: Wifi och bluetooth. Stöd för Apple Airplay 2.

Batteritid: 24 timmars uppspelning, ladda via trådlös laddningsstation, direkt via usb-c samt även möjligt ladda din telefon från högtalaren via usb-c.

Tålig: Vatten- och smutstålig enligt IP56

Styrning: Touchkontroller på ovansidan av högtalaren, via röststyrning (Sonos Voice Control eller Amazon Alexa) i Sonos-appen eller via Airplay 2 eller bluetooth.

Färger: Svart, vitt eller olivgrön

Pris: 4999 kr