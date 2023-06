Stor förändring i IOS 17: Passkeys istället för lösenord

Det nya sättet att logga in innebär ökad säkerhet och kan användas både när du loggar in på Apples egna sajter Apple ID-sajten eller Icloud och om du använder Apples inloggningstjänst “Logga in med Apple” på andra sajter. Istället för att ange ett lösenord används då en privat nyckel som är knuten till din enhet, oavsett om det är telefonen eller en dator. Du bekräftar inloggningen genom pinkod, ansiktsigenkänning eller fingeravtryck, vilket mer effektivt stänger ute eventuella bedragare.

Möjligheten att logga in med passkey finns redan idag för den som använder betaversionen av IOS 17 för utvecklare och kommer finnas tillgänglig för alla när IOS 17 släpps skarpt i höst.