Tiktok berättar om nedtagna filmer – svenska politiker vill stoppa appen

För första gången har Tiktok gått ut med information om hur många av användarnas postningar som man tagit ner efter begäran från olika stater. Det handlar om 298 olika anmälningar från 28 olika stater under första halvåret 2019. Under andra halvan av samam år kom ytterligare 500 anmälningar från 26 länder. Mest flitiga stater att begära av Tiktok att ta ner material användarna postat var Indien och USA. Intressant att notera är att Kina enligt Tiktok inte stod för någon begäran, trots att det är just Tiktoks kinesiska hemvist som är i centrum för mycket av den nuvarande diskussionen.

Svenskt förbud

Nu vill flera svenska oppositionspolitiker att filmklippsbaserade Tiktok ska blockeras på offentliga tjänstemobiler, rapporterar Sveriges Radio. Detta baserat på farhågorna att det sociala nätverket skulle dela insamlad information med kinesiska myndigheter, något det kinesiska företaget Bytedance som utvecklar Tiktok förnekar.

Nu vill flera riksdagsledamöter, bland andra Mikael Oscarsson (KD), Björn Söder (SD) och Hans Wallmark (M), att appen ska förbjudas och blockeras så att den inte kan installeras på offentliga tjänstemobiler. Exakt hur en sådan blockering skulle gå till framgår inte då appen är godkänd i Googles och Apples respektive app-butiker.

Enligt Sveriges Radio har Ekot sökt försvarsminister Peter Hultqvist (S), men hans talesperson avböjer att kommentera och hänvisar i stället till FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.