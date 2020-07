Tiktok i blåsväder – förbud diskuteras av allt fler

Den populära videotjänsten Tiktok, där användarna spelar in och publicerar korta videoklipp, hamnar i att större blåsväder. Appen som har fler än 600 miljoner användare ägs av det kinesiska företaget Bytedance, och de kinesiska kopplingarna gör att det förekommer misstankar om att den personliga information som samlas in via appen delas med kinesiska myndigheter. Utvecklaren Bytedance förnekar att så är fallet, och efter att Kina röstat igenom en ny kontroversiell säkerhetslag för Hongkong meddelar företaget att de lämnar Hongkong. Detta anses av många dock bara vara ett PR-trick och inte något allvarligt försöka att visa att man inte böjer sig för kinesiska påtryckningar.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo har sagt att USA undersöker möjligheten att förbjuda kinesiska sociala medier-appar inklusive Tiktok, och det är inte bara USA som överväger att blockera den populära tjänsten. Parlamentsledamöter i Australien vill förbjuda appen då de anser att appen är ett hot mot rikets säkerhet och innebär risk för spionage. Indien har bannlyst 59 kinesiska appar, däribland Tiktok och Wechat. Även i Sverige har diskussionen blivit mer intensiv och flera svenska politiker vill att Tiktok förbjuds på tjänstetelefoner för anställda i staten, med hänvisning till risken att känsliga uppgifter kan hamna i fel händer.

Utvecklaren Bytedance har redan en specialversion av appen som är anpassad för den kinesiska censuren.