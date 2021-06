Vikbara telefoner ska komma från bland andra Google och Xiaomi

Enligt den sydkoreanska publikationen TheElec kommer såväl Google, Xiaomi som Vivo och Oppo att presentera smartmobiler med vikbara skärmar i höst, och enligt uppgift är det Samsung Display som levererar skärmarna till samtliga. Alla tre telefonerna förväntas bli presenterade under fjärde kvartalet i år.

Xiaomi har redan presenterat en vikbar telefon tidigare i år, Mi Max Fold, men om ryktet stämmer är de alltså redan på gång med ytterligare en modell.

Det har under lång tid cirkulerat rykten om att Google arbetar på en vikbar telefon, och enligt The Elec kommer telefonen som går under namnet Pixel Fold att få en 7,6 tum stor skärm som viks inåt.

Vivos modell påstås få en primär skärm på 8 tum plus en yttre skärm på 6.5 tum.

Även Oppo ska vara på gång med en vikbar telefon, men den ska ha blivit försenad till 2022. Samsung sägs tillverka även deras skärmar, men Oppo har valt att satsa på en lite annorlunda modell med en "clamshell-konstruktion" där den utvika skärmen kommer att vara 7,1 tum, och med en yttre skärm på 1,5 till 2 tum som kan användas när telefoner är hopvikt.

Det ryktas även om att Samsung planerar att lansera ytterligare två stycken vikbara telefoner i år.

Huawei ryktas också presentera nya vikbara modeller, men till skillnad från de flesta andra kommer de inte att använda skärmar från Samsung Display utan fortsätta att använda skärmar från BOE precis som de har gjort med Mate X och Mate X2.