ZTE släpper Nubia Z40 Pro – utmanar Apples Magsafe-laddning

Kinesiska mobiltillverkaren ZTE har presenterat sin nya modell som går under namnet , trådlösa laddningen ligger på 15W, och den kompletteras med laddning via kabel på 66W. Detta kan jämföras med den vanliga versionen av Nubia Z40 Pro som har ett batteri på 5000 mAh och stöd för 80W laddning via kabel.

Utöver detta erbjuder ZTE Nubia Z40 Pro en Amoled-skärm på 6,67 tum med FHD+-upplösning och stöd för 144Hz. Under motorhuven sitter en 4nm Snapdragon 8 Gen 1 tillsammans med upp till 16 gigabyte LPDDR5-minne och upp till 1 TB lagringsutrymme.

Kameramodulen har en primär kamera med en 64MP Sony IMX787-sensor, vilken kompletteras av en 50MP sensor för ultravidvinkel samt en 8MP teleskoplins med 5x optisk zoom. Frontkameran använder en 16MP-sensor.

Gravity Edition med magnetladdningen lanseras med ett pris på motsvarande 6500 kronor, medan den vanliga modellen börjar på 5100 kronor för modellen med 8 gigabyte minne.