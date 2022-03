Test: Samsung Galaxy Tab S8 Plus – Ännu mera surfplatta

Att börja testet av Samsung Galaxy Tab S8 Plus med att prata om något annat än skärmen går inte. Att just skärmen hör till de bästa som går att få i en surfplatta är inte nödvändigtvis det avgörande, men det påverkar så klart våra intryck. Färgåtergivning, skärmens snabba uppdateringsfrekvens och svärtan, liksom ljusstyrka och upplösning, att allt upplevs som skarpt är det som blir påtagligt. De här egenskaperna är allihopa relativt vanliga på mobiltelefoner i flaggskeppsklassen, men de gör ännu mer skillnad när vi pratar om en stor skärm som den här. Skillnad märks tydligt när jag till exempel jämför S8 Plus med systermodellen S8 vars skärm är av billigare typ och därför saknar nästan alla de egenskaper som gör Tab S8 Plus-skärmen så hisnande bra. Som med allt som är bra så vänjer man sig och upplevelsen av skärmen är som mest påtaglig när man just börjat använda den. Det är onekligen svårt att gå tillbaka till något annat, en surfplatta med enklare och billigare skärm, efter att ha testat S8 Plus.

Mer surfplatta

En surfplatta kan ha flera olika användningsområden, vilket syns tydligt om du jämför olika plattor med olika skärmtyper och i olika storlekar. Jag skulle säga att Galaxy Tab S8 Plus är den som är mest surfplatta i S8-familjen. Med en ännu större skärm, som den i Tab S8 Ultra eller för den delen Ipad Pro blir plattan mer datorlik och lämpar sig bäst för att sitta i ett tangentbordsfodral eller ställ. Och sämre då för att hålla i handen någon längre stund. En mindre platta än Tab S8 Plus å andra sidan riskerar att bli för liten för att riktigt tillföra extra värde jämfört med mobilen när du öppnar appar i delad skärm och ändå vill ha skärmyta så det räcker och blir över.

Medföljande penna

Ser vi till helheten så är Samsung Galaxy S8 Plus inte bara skärm så klart även om mycket kretsar kring den. På baksidan hittar du kamerorna, två till antalet, och pennan som sitter fäst här med magneter. Pennan följer med, men den har alltså ingen fast plats i plattan utan hänger mer eller mindre löst på baksidan och ramlar därmed av så fort den får minst puff. För magneterna är inte alls särskilt starka. Eftersom pennan när den är fäst på baksidan med magneten även laddas så kan det här bli ett problem och pennan helt enkelt laddas ur. Jag lyckas i alla fall hålla reda på pennan men får regelmässigt fiska upp den ur botten på väskan istället för att ha den fäst på plattans baksida. Pennans format är i alla fall bra och storleken gör att du kan skriva längre stunder utan att tvingas till ett krampaktigt grepp som man kan göra med mindre pennor till telefoner.

Apropå telefoner är faktiskt Samsungs surfplattor, denna inkluderad, förvånansvärt lika deras telefoner. Du har en telefonapp och apputbudet i Google Play, så väl som apparna som ingår från start är mer eller mindre desamma. Det gör att skärmytan inte alltid utnyttjas på bästa sätt. Samtidigt är plattan bra på att fungera som ett komplement eller förlängning av din telefon, särskilt då om telefonen är en Samsung Galaxy. Jag kan koppla plattan till telefonen så att det går enkelt att ta samtal eller skicka sms genom plattan, så länge telefonen är i närheten då. Dessutom får jag så klart up fotogalleriet med alla bilder i båda enheterna, eftersom det synkas via Microsoft Onedrive, så fort jag ställt in det.

Ljudliga vibrationer

Högtalarna i Galaxy Tab S8 Plus sitter på kortsidorna i vart och ett av de fyra hörnen och ger bra ljud för att titta på film eller liknande, men inte riktigt det trycket som krävs för att du ska vilja lyssna på musik någon längre stund. Just när vi pratar om ljud måste jag även nämna vibrationerna i plattan. När jag låser upp plattan med pin-kod så vibrerar den ljudligt för varje knapptryck. Det är alltså inte bara vibration jag känner utan skallrande vibrationljud som hörs tydligt till andra sidan rummet, även om jag sätter vibrationen i lägsta intensiteten. Det här gör alltså att även om jag sätter surfplattan i “tyst läge” men med vibrationer så blir den långt ifrån tyst.

Om vi ska återgå till pennan så här i slutet så är den en mångsidig hjälpreda. Du kan först och främst använda den i Samsungs Note-app och rita eller göra anteckningar. Om du vill kan du även få plattan att direkt, bokstav för bokstav, tolka det du skriver till redigerbar text. Pennan går även att använda i andra appar och du kan till exempel skriva i alla textfält inte bara med tangentbordet utan även med pennan, som adressfältet i webbläsaren eller när du ska söka i Google och få de tecknen tolkade direkt. Dessutom fungerar pennan som lite av en fjärrkontroll. Den laddas som jag nämnts när den är fäst mot baksidan med magneter och har alltså ett litet batteri i sig. Det gör att du kan göra gester i luften och styra plattan, ta skärmdumpar, zooma in eller ta ett foto med kameran samtidigt som du själv kommer med i bild.

Utöver att vara surfplatta och som jag nämnt smart anteckningsblock så kan dock Tab S8 Plus även vara lite dator, mest tack vare Samsung Dex-läge där du enklare kan arbeta i flera olika fönster i ett mer datorlikt gränssnitt som tidigt som det fortfarande är Android co du har tillgång till allt innehåll och alla appar. Tab S8 Plus kombinerar alltså egenskapen med att vara mest surfplatta med att vara även telefon och dator. Prestandan räcker till för alla användningsområden.

Å andra sidan

Elias Nordling: Den som gillar det mer traditionella surfplatteformatet runt tio tum tycker nog att denna platta är lite för stor och tung. Men för filmtittande tycker jag storleken är nästan optimal, och med en så bra skärm blir det verkligen en njutning att göra det.

Frågor & svar

Vad följer med?

Det är ett platt paket, så enbart plattan och pennan. Ingen laddare eller tangentbord.

Är plattan vattentålig?

Nej, till skillnad från telefonerna så har vi ingen IP-klassning här.

Var sitter fingeravtryckssensorn?

Den är integrerad i skärmen, utmed ena kortsidan, så inte jättesmidigt. En fysisk på kanten hade troligen varit mera praktiskt och lätt att alltid hitta.

Ett alternativ

Billigare bättre:

Lenovo Tab P12 Pro är en surfplatta som är nästan skrattretande lik Samsung Galaxy Tab S8 Plus men lite billigare.

Testbild

Kameraappen ser ut precis som i telefonerna, men bristerna i bildkvalitet blir smärtsamt påtagliga på stor skärm. För videosamtal saknar Plus de dubbla selfiekamerorna som Ultra har utan får nöja sig med en, men den gör sitt jobb.