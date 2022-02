Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus och S8 Ultra: Tre surfplattor i toppklass

Galaxy Tab S är Samsungs serie surfplattor med topp-prestanda. Förra året fick vi bara den halvdana Tab S7 FE, men nu kompenserar man med inte mindre än tre modeller, Galaxy Tab S8, S8 Plus och S8 Ultra.

Den mest uppenbara skillnaden mellan de tre är storleken på skärmen. Den vanliga Tab S8 har skärm på 11 tum, Tab S8 Plus har en skärm på 12,4 tum och Tab S8 Ultra är på hela 14,6 tum, i samma storlek som en normalstor laptop. Tittar man närmre på skärmen noterar man att den mindre Tab S8 får nöja sig med en LCD-display där de andra har Oledskärm och att Tab S8 Ultra har så tunna ramar runt skärmen att selfiekamerorna är infällda i en sensorpanel.

Alla tre modellerna drivs av ett 4-nanometers chipset, närmare bestämt Snapdragon 8 gen 1. De kommer med 128 eller 256 GB lagring och Tab S8 Ultra finns även med 512 GB. Samtliga modeller har minneskortplats.

Penna medföljer alla

Den billigaste Tab S8 har fingeravtrycksläsare i sidoknappen, de andra har den inbyggd i skärmen. Samtliga tre har Samsungs S-pen medföljande i paketet vid köp. Pennan har nya kretsar som minskar fördröjningen när du skriver och ritar med 30 procent jämfört med föregående generation. Du kan även köpa till tangentbordslock med steglöst stativ och pekplatta med glasyta. Tangentbordet har tangentbelysning och fack för pennan, som annars får sitta löst på plattan med magnetfäste.

Samsung ser Tab S8-serien som en del i ett ekosystem tillsammans med de nya telefonerna och datorer med Windows, och det ska vara lätt att flytta arbete och aktiviteter mellan de tre enheterna. Ett exempel på hur mobil och platta kan samverka är att du kan använda Samsungs ritprogram med telefonen som styrplatta där du väljer mellan olika penslar och färger. Tangentbordet kan också kopplas till telefonen och användas för att till exempel skriva sms på mobilen.

Alla tre modellerna har ett skal av typen Armor Aluminium, som enligt Samsung är 30 procent mindre repkänsligt och 40 procent mindre böjligt än vanligt aluminium.

Ljud och bild är påkostat

Samsung har insett att surfplattor gör sig bra för videomöten, och har ansträngt sig med både ljud och bild. De fyra högtalarna med Dolby Atmos ska ge bra ljud för film och samtal, och dessutom har plattorna tre mikrofoner som fångar upp ljud och tar bort bakgrundsbuller. Tab S8 Ultra har dessutom dubbla frontkameror som vid videosamtal känner av personer i bild och centrerar på dem.

Samsungs Dex-läge som ger en mer datorlik arbetsmiljö med fönster och aktivitetslist har förbättrats ytterligare. Det går att ändra storlek på fönstret på fler appar än tidigare, och fönstrena kan vara transparenta så att man ser bakomliggande appar. En ny och intressant funktion är att surfplattan även kan fungera som extraskärm till din dator.

Tab S8-serien har säljstart den 25 februari och priserna är som följer:

Samsung Galaxy Tab S8 wifi 8/128: 8 490 kr

Samsung Galaxy Tab S8 wifi 8/256: 8 990 kr

Samsung Galaxy Tab S8 5G 8/128: 9 990 kr

Samsung Galaxy Tab S8 5G 8/256: 10 490 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Plus wifi 8/128: 10 490 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Plus wifi 8/256: 10 990 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G 8/128: 11 990 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G 8/256: 12 490 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra wifi 8/128: 12 990 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra wifi 12/256: 13 990 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra wifi 16/512: 15 990 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 8/128: 14 490 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 12/256: 15 490 kr

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 16/512: 17 490 kr