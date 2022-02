Samsung Galaxy S22: Kompakt och kraftfull

Av Samsungs nya toppmodeller är Galaxy S22 den minsta och billigaste. Så brukar det vara, men i år är en trend bruten i och med att S22 är lite mindre än förra årets modell i stället för lite större. Det är Samsungs minsta mobiltelefon sedan 2019 års Galaxy S10e. Med sina 167 gram är det också en ovanligt lätt mobil med dagens mått mätt.

Det mindre formatet har man delvis åstadkommit genom att frångå det 20:9-format som blivit de facto-standard för skärmar i Android-världen. Skärmen är i stället på 6,1 tum i 19,5:9-format, samma format som Iphone 13 använder. Precis som tidigare har skärmen dynamisk uppdateringsfrekvens upp till 120 Hz.

Här framgår storleksskillnaden mellan S22 och S22 Plus.

Skärmformatet är inte den enda likheten med Iphone 13. Samsung talar även om hur snygga och stilrena de två platta glasskivorna som utgör fram- och baksidan är och borta är alltså experimentet med plastbaksida från Galaxy S21. Samsung överger därmed den krökta skärm och baksida som varit S-seriens formspråk sedan Galaxy S8. Bägge sidorna är i materialet Gorilla Glass Victus Plus, som S-serien är först med.

Metallramen är däremot fortfarande rundad, och den är gjord i vad Samsung kallar Armour Aluminium, som ska vara 30 procent mindre repkänsligt och 40 procent mindre böjligt än vanligt aluminium.

Chipsetet på modellen som säljs i Sverige är Samsungs egna Exynos 2200. Telefonen kommer med 8 GB arbetsminne och antingen 128 eller 256 GB lagring, men minneskortplats saknas. Batteriet är något mindre än på föregångaren S21, 3700 mAh närmare bestämt. Det kanske är en konsekvens av att formatet krympt, men det är inte säkert att batteritiden behöver bli sämre för det. Samsung talar en hel del om hur de optimerat hårdvaran för att maximera batteriets livslängd, bland annat genom att radiodelen för wifi känner av behovet av snabb uppkoppling och tar små mikropauser och stänger ner uppkopplingen när datatrafiken inte behöver vara i realtid. Även skärmen ska justera bland annat kontrast efter ljusförhållanden, vilket förutom längre batteritid ska ge bättre läsbarhet i direkt solljus.

På baksidan sitter tre kameror, men man har övergett den konstiga och inte särskilt bra kamerauppsättningen från S21 till förmån för ett mer traditionellt batteri med huvudkamera, vidvinkelkamera och tre gånger optisk zoom. Den förbättrade neurala beräkningskraften i chipsetet används framför allt för att få till bättre bilder, i synnerhet för mörkerfoto.

Systemet är Android 12 med Samsungs One UI 4.1. De flesta användare av Samsungs toppmodeller från de senaste åren har redan fått bekanta sig med nyheterna i One UI 4.0, bland annat en “privacy dashboard” där alla säkerhetsinställningar är samlade och möjligheten att skapa kombinationer av emojis som gif-animationer. Version 4.1 tillför bland annat tätare integration mellan mobilen och surfplatta eller dator för att lättare flytta innehåll eller pågående arbete mellan dem. Man har också samarbetat med Google för att kunna dela skärm via Googles videosamtalsapp Duo.

Laddare följer inte med i kartongen, som Samsung denna gång gjort ännu mindre än kartongen för S21 för att spara på miljön. Snabbladdning är inte Samsungs starka sida, och telefonen kan som bäst laddas med 25 W, eller 15 W trådlöst.

Säljstart för S22 och resten av telefonerna i serien är den 25 februari. S22 har rekommenderat pris på 10 190 kronor för modellen med 8/256 GB och 9 690 för modellen med 8/128 GB. S22 säljs i färgerna svart, vit grön och rosa.