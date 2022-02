Det här är skillnaderna mellan S22, S22 Plus och S22 Ultra

Om vi börjar med att titta på vad alla tre telefonerna i S22-serien har gemensamt så blir det sedan tydligare vilka detaljer som faktiskt skiljer dem åt.

Skärmarna

Utöver olika skärmstorlek är det samma skärmtyp i alla tre telefoner i S22-serien. Alla telefonerna har Amoled-skärmar, det fullständiga namnet är Dynamisk Amoled 2X och alla har 240 hertz touchavläsning i spelläget, upp till 120 hertz uppdateringstakt.

Just uppdateringstakten kan justeras dynamiskt, beroende på vad som behövs för tillfället, S22 och S22 PLus ner till 10 hertz, Ultra hela vägen ner till 1 hertz. Andra skillnader angående skärm, förutom storlekarna 6,8 tum för Ultra, 6,6 för PLus och 6,1 för S22 är att Ultra har svagt krökta kanter på skärmen, medan S22 och S22 Plus har platta skärmar. S22 och S22 Plus har också mindre långsmala skärmar än S22 Ultra, 19,5:9 i stället för 20:9-format, och nöjer sig med full HD-upplösning.

Alla telefonerna har fingeravtryckssensor av ultraljudstyp, så den ska vara snabb och exakt, integrerad i skärmen

Självklarheter

Flaggskepp som ju hela S22-serien får betraktas som, har givetvis 5G-stöd, senaste systemchippet, här har vi ett Exynos 2200 tillverkat i 4 nanometersprocess. Telefonerna levereras med Android 12 och Samsungs skal One UI 4.1 vilket så klart inkluderar Samsungspecifika tjänster som Samsung Pay och ett anpassat gränssnitt. Alla telefonerna liksom pennan i S22 Ultra är vattentåliga enligt IP68-certifiering.

I S22 bantar Samsung bort lyxfunktioner som Wifi 6E, stöd för Ultra Wideband och stöd för snabbladdning i 45 W. Allt detta får dock såväl S22 Plus som S22 Ultra. S22 får nöja sig med laddning i upp till 25 W.

Batterikapaciteten i minstingen S22 är 3 700 mAh, S22 Plus har 4 500 mAh och S22 Ultra 5000 mAh, men eftersom också storleken på skärmen, som är den största batterislukaren, varierar är det inte säkert att batteritiden är proportionerlig.

Kamerorna

För enkelhetens skull har S22 och S22 Plus samma uppsättning kameror med en huvudlins på 50 megapixel, en vidvinkel med 120 graders vy och 12 megapixel samt utöver dessa en telelins som ger dig 3 gångers optisk zoom. Selfiekameran är på 10 megapixel med 80 graders synfält.

S22 Ultra, som ju är kameramästaren, är istället vassare utrustad än så. Här hittar vi fyra kameror på baksidan, precis som i föregångaren S21 Ultra. Dubbla telelinser för att ge både 10x och 3x optisk zoom, samt vidvinkel och 108 megapixels huvudkamera. Selfiekameran här är på 40 megapixel med 80 graders synfält.

Pris och valmöjligheter

Telefonerna släpps i en rad olika färger och minneskonfigurationer. Alla tre telefonerna finns med det billigaste alternativet 8 GB arbetsminne och 128 GB lagring.

S22 och S22 Plus finns dessutom med 8 / 256 GB och där slutar valmöjligheterna när det gäller lagring och minne för de två telefonerna.

Samsung Galaxy S22 Ultra däremot finns utöver i 8 / 128 GB även med 12 / 256 GB, med 12 / 512 GB och i en 12 / 1 TB-variant.

Telefonerna i S22-serien har säljstart den 25 februari och priserna är som följer:

Samsung Galaxy S22 8/256: 10 190 kr

Samsung Galaxy S22 8/128: 9 690 kr

Samsung Galaxy S22 Plus 8/256: 12 190 kr

Samsung Galaxy S22 Plus 8/128: 11 690 kr

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/1024: 18 290 kr

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/514: 15 990 kr

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256: 14 990 kr

Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128: 13 990 kr