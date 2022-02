Samsung Galaxy S22 Plus: Med stor skärm

Sedan Samsung började med sina Ultra-modeller i och med S20-serien har Plus-modellerna känts som lite varken eller. Dyrare än vanliga S-modellen, men ändå inte för de som vill ha det bästa.

I år är annorlunda, för Galaxy S22 Ultra är en Note-mobil till allt utom namnet, vilket innebär att den både har funktioner som en S22-köpare kanske inte är intresserad av och rätt annorlunda formgivning. Därför finns det både estetiska och praktiska skäl till att man skulle föredra Samsung Galaxy S22 Plus framför S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Plus är en telefon med stor skärm, men den är ändå märkbart mer kompakt än Ultran. Det beror delvis på att man gjort skärmen i det lite mindre långsmala 19,5:9-formatet. Skärmen är 6,6 tum, jämfört med 6,8 tum på S22 Ultra och 6,1 tum på vanliga S22, och uppdateringsfrekvensen är på 120 Hz.

Skärmens, och därmed telefonens, storlek är den främsta skillnaden mot den mindre Galaxy S22. Även batteriet är större, 4500 mAh för att vara exakt. Det är något mindre än på föregångaren S21 Plus, vilket också gör S22 Plus tunnare och lättare än föregångaren. Samsung säger att de optimerat hårdvaran för bättre batteritid, bland annat genom att radiodelen för wifi tar små pauser i uppkopplingen när realtidstrafik inte behövs. Även skärmen ska justera bland annat kontrast efter ljusförhållanden, vilket förutom bättre batteritid ska ge bättre läsbarhet i direkt solljus. Detta sammantaget gör att det inte är självklart att S22 Plus har sämre batteritid än föregångaren.

Prestanda är det inget fel på, Chipsetet är Samsungs Exynos 2200. Telefonen kommer med 8 GB arbetsminne och antingen 128 eller 256 GB lagring, men minneskortplats saknas. För den här prisklassen kunde man önskat ett alternativ med ännu mer lagring.

Kamerorna är samma på S22 och S22 Plus, det vill säga en huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera på 12 megapixel och en zoomkamera med tre gångers optisk zoom på 10 megapixel. På pappret och förhoppningsvis även i verkligheten är det en bättre kamerauppsättning än den lite märkliga konfiguration med digital zoomkamera som S21 Plus drogs med.

Gillar du inte krökta skärmar kan vi glädja dig med att S22 Plus har helt platt fram- och bakstycke i glas (Gorilla Glass Victus Plus). Den krökta metallramen är i vad Samsung kallar Armour Aluminium, som ska vara 30 procent mindre repkänsligt och 40 procent mindre böjligt än vanligt aluminium.

Laddare saknas i kartongen, som krympts ytterligare för att spara frakt, men Samsung meddelar att telefonen ska klara snabbladdning med upp till 45 watt, eller 15 watts trådlös laddning.

Systemet är Android 12 med Samsungs One UI 4.1. One UI 4.0 finns ju redan på de senaste årens toppmodeller från Samsung. Version 4.1 tillför bland annat tightare integration mellan mobilen och surfplatta eller dator för att lättare flytta innehåll eller pågående arbete mellan dem. Man har också samarbetat med Google för att kunna dela skärm via Googles videosamtalsapp Duo.

Säljstart är den 25 februari och telefonen säljs i färgerna svart, vit grön och rosa. Rekommenderade priset för S22 Plus är 12 190 kronor för modellen med 8/256 GB och 11 690 för modellen med 8/128 GB.