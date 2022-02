Test: Samsung Galaxy Tab S8 – Minst och mest

Galaxy Tab S8 är den minsta och billigaste i den nya Tab S8-serien och det innebär faktiskt både fördelar och nackdelar. Jämfört med de andra surfplattorna i S8-serien, jämfört med Samsungs billigare modeller och jämfört med konkurrenterna. Låt oss reda ut det hela. Prestandamässigt så är Tab S8 en riktig best. Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 är systemchippet som driver den här plattan, de övriga i S8-serien och i stort sett alla flaggskeppsmobiler och plattor som kommer släppas i år. Det innebär gott om kraft och gör den i storleksordningen tio gånger mer kraftfull än Samsungs budgetplatta Tab A8 som jag nyligen testade. De båda har, tro det eller ej, mycket gemensamt. Det trots att Tab S8 kostar tre gånger så mycket som den billigare A8.

Snabb men släpig

Systemchippet i denna platta gör att kraften räcker väl till spel så väl som appar men upplevelsen av snabbhet är inte självklar i alla lägen. Galaxy Tab S8 har en LCD-skärm till skillnad från de dyrare plattorna som kör oled och trots att den här plattan har 120 hertz skärmuppdatering så gör skärmtypen att reaktionerna blir lite släpiga och inte riktigt hänger med när jag scrollar på en webbsida eller bläddrar i menyerna eller fotogalleriet. Det här gör sammantaget att Samsung Galaxy Tab S8 passar bättre för mediakonsumtion än för seriös gaming eller produktivitet med interaktivitet.

Fingeravtryckssensorn sitter i knappen på långsidans kant och fungerar snabbt och bra. Faktum är att det många gånger är att föredra fingeravtryckssensor just på kanten istället för i skärmen som de dyrare plattorna har. Den på kanten är ofta både lättare att nå med befintligt grepp och fungerar mer tillförlitligt.

Telefon-platta-dator

Du som har en Samsung-telefon kommer så klart att känna igen mycket i gränssnittet. Samsungs skal One UI över Android är sig likt mellan telefoner och surfplattor, ja Samsung är ju till exempel en av få tillverkare som har en komplett telefonapp även i surfplattan. Modellen jag testar är utan simkortplats, men Samsung låter mig koppla surfplattan till Samsung-telefonen, så ringer jag ett samtal från plattan kopplas det via telefonen, men plattan används fortfarande som högtalare och mikrofon. På samma sätt ringer det i både platta och telefon när någon ringer mitt nummer. De kan helt enkelt samverka. Även sms går att använda sömlöst så att du, då via appen Google Messages, kan ta emot och skicka sms oavsett om du använder telefon eller platta.

Galleriappen för foto i surfplattan synkas vidare mot galleriappen i din Samsungtelefon om du väljer det, så att bilderna du tar med telefonen visas i surfplattan och vice versa. Jämfört med till exempel en Ipad är Samsungs plattor och Androidplattor generellt till större del en stor telefon när det gäller apputbud. Det här arbetar Google på att förändra genom en version av Android anpassad särskilt för surfplattor och vikbara enheter, den kallas Android 12L, och ska vara bättre på att verkligen utnyttja utrymmet på större skärmar. Tills det systemet blir tillgängligt, och det lär det bli på Samsungs surfplattor framöver, har Samsung själva ett produktivitetsläge kallat Dex.

Dex i Samsung Galaxy Tab S8

Det gör din surfplatta mer datorlik och låter dig starta appar i fönster över och vid sidan av varandra, mer som på en vanlig dator. Särskilt användbart är detta kanske om du ansluter mus och tangentbord till plattan, men även pennan erbjuder den precision som kan vara användbar för att till exempel storleksförändra ett appfönster på skärmen. Samsung Galaxy Tab S8 är alltså svår att placera i ett fack. Den kan vara lite av telefon, surfplatta och dator på en och samma gång.

Inte bara bra anteckningar

Pennan följer med Galaxy Tab S8 och den fäster du med magnetfäste på baksidan av surfplattan. Detta gör samtidigt att pennan laddas trådlöst, för i pennan sitter ett litet batteri som gör att den fungerar inte bara som just penna utan även trådlöst som lite av en fjärrkontroll för plattan. Genom bluetooth, pennans knapp och gester kan jag till exempel starta och styra kameran, styra musiken, höja och sänka volymen eller ta en skärmdump. Det är inte påtagligt användbart att verkligen styra surfplattan på avstånd, men när du har pennan i ena handen och håller surfplattan med den andra så kan det vara smidigt att göra vissa moment utan att behöva släppa pennan för att trycka med fingrarna på skärmen eller knapparna.

Pennan till Galaxy Tab S8 skiljer sig från S-Pen i telefonen genom att den är betydligt större, vilket gör att den är bekväm och inte lika krampaktig att skriva med. Den går helt enkelt att använda längre stunder utan att bli obekväm att skriva med, precis som en riktig penna. Skrivkänslan är också bra. På minussidan räknar vi dock bristen på fack i själva surfplattan för att förvara pennan. Magneter håller pennan på plats på baksidan om inget nuddar den, men lägger du surfplattan i en väska eller bär den med dig och något kommer åt baksidan så lossnar pennan garanterat.

På baksidan av surfplattan, vid sidan av pennans magnetfäste sitter även två av Tab S8:s tre kameror. Med dagens för många ofta förekommande videomöten hade vi kanske hellre sett att selfiekamerorna prioriterades. Resultatet av dessa tre kameror är hur som helst att du både i främre och bakre kamera både har vanlig vy och vidvinkel för att få med mer eller fler i bild. Just kamerorna är ett område där det tydligt märks skillnad mellan den här dyrare surfplattan och billigare, men det är nog just för videosamtal som kamerorna i surfplattan används och mer sällan för att faktiskt gå runt och fotografera det du ser.

Frågor & svar

Hur är ljudet?

Tab S8 har fyra högtalare, två på vardera kortsida, så långt allt väl. De riktiga resurserna och djupet i ljudet saknas dock. Höjer jag volymen över hälften så blir det lätt skränigt och vasst.

Kvalitetskänsla som en riktig flaggskeppsplata?

Ja metallbaksidan är förtroendeingivande, det är mest skärmen som drar ner känslan.

Var sitter videosamtalskameran?

På långsidan, så den är välpositionerad för videosamtal.

Ett alternativ

Billigare

På ett sätt kan man säga att Tab S8 har mer prestanda än den kan utnyttja, eftersom skärmen till exempel begränsar nyttan en del. Därmed kan en betydligt billigare surfplatta, som Tab A8, uppfylla nästan samma krav som Tab S8 gör.

Testbild

Det dynamiska omfånget, från mörkt till ljust är det tydligaste tecknet på att den här surfplattan kostar 8000 kronor och inte 3000 kronor. Mest använder du nog videosamtalskameran dock och den håller också måttet.