Årets bästa kameramobiler – 7 smartphones i stort jämförande test

Redan från start finns det framförallt två klara favoriter i det här stora, jämförande testet. Huawei och Samsung har de senaste åren gång på gång bevisat vad de kan kameramässigt och man ska inte bli förvånad om någon av P40 Pro eller S20 Ultra står som segrare i slutet. Allt handlar dock inte om de dyraste flaggskeppen, för genom att ta med även vanliga S20 Plus i testet öppnar vi för spänning. Den har potential att vara ett verkligt bra val och kan säkert slå även några av konkurrenternas dyrare värstingmodeller.

Det vi redan vet innan vi inleder själva testandet är att de flesta tillverkare fortsatt jobba hårt med sina kameror och årets modeller bjuder på flera förbättringar jämfört med fjolårets. Det är alltså fortsatt kameror som till stor del driver mobilutvecklingen och det är också det som vi som kunder oftast tittar mest på när det är dags att köpa ny mobil. Tydligaste utvecklingen i mobilkameravärlden är att fler tillverkare har högupplösta sensorer på hela 108 megapixel och de kompletteras i vissa fall även med rejält tilltagen zoom, i Samsungs fall med extrema 100 gångers förstoring, men konkurrenterna är inte särskilt långt efter. Vi vet också att de där 100 gångernas förstoring som Samsung skryter om i praktiken inte är ens användbara utan att det snarare är i zoomområdet upp till cirka trettio gångers förstoring som vi får bildkvalitet värd namnet. Dessutom har vi tidigare konstaterat att Apple etablerat sig som en av de bästa även inom mobilkameror. Den största förbättringen i senaste Iphone 11 Pro är till exempel att den nu med sitt mörkerläge hör till de bästa även där, ett område där Apple tidigare varit svaga.

Så här går testet till

När man jämför bilder så ställs man inför en rad olika dilemman. En bild har bättre skärpa medan en annan har mer naturlig färgåtergivning. En tredje har andra för- och nackdelar. Dessutom skiljer sig telefonernas styrkor och svagheter åt beroende på vilken situation och motiv som det gäller. För att göra en så rättvis bedömning som möjligt har vi helt enkelt tagit ett stort antal bilder med varje mobilkamera, uppåt tusen bilder totalt, och bedömt såväl bilderna som handhavandet. Det är inte alltid så, om man tar exemplet bilder i mörker, att en och samma telefon är bäst i skymning, beckmörker, inne på den lite skumt belysta restaurangen och på selfies i mörker. På samma sätt blir rangordning inte densamma när vi jämför testbilderna av en inzoomad blomma, en inzoomad skylt med bokstäver och inzoomade stadsbilden. Det enda sättet att få ett rättvist resultat är helt enkelt att ta många olika bilder i en lång rad olika situationer med alla kamerorna och sedan bedöma bild för bild och sammanställa ett medelvärde.

Den samlade bedömningen av mobilerna i de olika situationer vi bedömer är alltså grunden för betygen och de exempelbilder vi presenterar är just utvalda exempel av många fler bilder. Vi börjar med det område som det pratats mest om på sistone.

Bäst på zoom

Vi inleder testet med att titta på hur mobilkamerorna som vi jämför här klarar inzoomade bilder för att sedan ta oss vidare mot andra motiv som porträtt, selfies, mörkerbilder och annat. Ja, om just mörkerbilder varit det främsta samtalsämnet i mobilkameravärlden tidigare, det område där mobiltillverkarna gång på gång överträffat varandra, så är det zoom som nu är på allas läppar. Det är zoom och extrem upplösning som är i starkt fokus och även om Huawei stod för genombrottet för zoom i mobilen när de släppte P30 Pro med periskopzoom 2019 så är det Samsung som nu innehar ledartröjan, i alla fall på pappret, med kombinationen av 108-megapixelsensor, periskopzoom och resultatet av detta, 100 gångers zoom. Som vi upptäckt tidigare är dock de här 100x mest av allt en siffra på kartongen och i marknadsföringen. Visst testar vi alla mobiler i testet även i extrem inzoomning, men betydligt mera vikt lägger vi på olika bilder kring fem eller tio gångers förstoring, där vi dels hittar fler användningsområden än för den extrema zoomen och lyckligtvis också oftare får riktigt bra bilder som är värda att spara.

De zoombilder vi värderar högst i testet är så klart de bilder som också de flesta av oss verkligen har användning för. Inte nödvändigtvis motiv på hundratals meters avstånd alltså utan de gånger du vill ta en närbild på dottern som spelar fotboll, men du inte för den skull vill springa in på planen. Eller när du ser ett rådjur på tomten eller, ja helt enkelt motiv på kanske 30-40 meters avstånd eller mindre. Vilket också är vad de flesta mobiler i det här testet klarar, dock med varierande framgång. Även när vi inte använder extrem zoom, utan snarare fem eller tio gångers förstoring så visar dock de telefoner med mest påkostad zoom de bästa resultaten. Att hantera en telefon när du ska ta inzoomade bilder ställer framförallt krav på en stadig hand, eftersom skakningar snabbt fortplantar sig när du zoomar. Varje liten skakning blir mångdubbelt tydligare. Här hade jag därför väntat mig skillnader i bildstabiliseringen, men det visar sig att alla telefoner klarar det här bra, givetvis då i förhållande till det zoomomfång de erbjuder. Jag har helt enkelt inga problem att ta mer eller mindre skakfria bilder med någon av kamerorna i testet. Gällande just handhavande får både Samsung Galaxy S20 Ultra och systermodellen S20 Plus som även den är med, ett extra plus, eftersom de båda gör det enklare att faktiskt hitta motivet när du zoomar långt bort. I zoomlägen över 20x så dyker det upp en liten helhetsbild i miniatyr så att du enklare kan hitta ditt motiv även de gånger då det knappt är synligt med blotta ögat.

När det gäller själva bilderna vi får ut och sedan noggrant studerar och jämför så är det inte alltid samma telefoner som går segrande i varje motivmatch. Det är som jag nämnt långt ifrån säkert att en och samma telefon är bäst på att både få en skarp bild på en orienteringsskärm en bit bort i en skuggig skog och sedan återge bokstäver på en gatuskylt i fullt dagsljus. Telefonerna är helt enkelt olika bra på att anpassa sig till olika situationer och den efterbearbetning och skärpning av bilden som en telefon gör kan vara utmärkt på ett motiv men dåligt på ett annat.

När man tar så många bilder som vi gjort kan man ändå sammanfatta resultatet till tydliga trender baserade på alla dessa samlade resultat. Som väntat är Samsungs värsting och prestigemodell S20 Ultra bäst på inzoomade bilder men med Huawei P40 Pro mycket tätt efter, för att inte säga jämsides. I många bilder ger de lika bra resultat, men Samsung rycker ifrån i några enstaka bilder och har dessutom ett enklare handhavande med bättre vägledning i kameraappen just när du zoomar. Just den förbättrade vyn med miniatyrbild när du zoomar har dock kommit nu i en uppdatering till Huawei P40 Pro, så den har alldeles nyligen blivit försedd med den finessen. Värt att påpeka är i alla fall att 100 gångers zoom i den tappning vi ser i Samsung Galaxy S20 Ultra inte tillför något. I praktiken är det bara upp till cirka 30x som vi får bilder värda namnet.

Mer spännande än att se flaggskeppen med på pappret vassast specifikationer göra upp är dock att se vilka som tampas där bakom.

Att Apples nuvarande toppmodell hamnar i botten är ingen överraskning och att Samsungs lite billigare S20 Plus kan konkurrera och mer därtill med rivalernas prestigemodeller på många områden var även det väntat. I de zoombilder vi tagit är det dock några telefoner som sticker ut särskilt. Motorolas dyra och färska flaggskepp Edge Plus har problem. Här blir bilderna så oskarpa att det känns som den befinner sig i ständig dimma. Givetvis kollar vi så att linsen är ren och provar andra tricks, men Motorolan hamnar trots det i botten. Tillsammans då med Iphone 11 Pro som inte kommer i närheten av de zoomomfång konkurrenterna ståtar med.

Vinnare: Samsung Galaxy S20 Ultra och Huawei P40 Pro

Detaljrikedom, färgåtergivning, porträtt

Närt vi nu tar oss vidare till nästa betygskategori så handlar det om bilder tagna i dagsljus, förmodligen då vi tar de flesta bilderna till vardags. Semesterbilder, sevärdheter, vardagshändelser och ja möjligen undviker vi bilder tagna i sämre ljus till viss del för att mobilkameror förr i tiden helt enkelt varit dålig på sådana. Okomplicerade bilder i dagsljus kan snart sagt alla mobilkameror idag, även de billigare, klara utan att vi har några direkta klagomål på resultatet. Färgåtergivning, detaljrikedom och kontraster är det inga avgörande skillnader på när vi jämför de olika bilderna åt. I uppställningen i det här testet finns flera mobiler som har sensorer med hela 108 megapixel. Det är Samsung, Motorola och Xiaomi. Visst ser vi tydlig skillnad på detaljrikedomen i en bild från 108-megapixelsensor jämfört med en av mobilkamerorna som bara har hälften eller mindre, men det är inte avgörande när vi tittar på majoriteten av bilderna, utan det är istället andra faktorer som avgör de skillnader vi lägger mest märke till. Notera alltså att varken 100 gångers zoom eller de mycket omtalade högupplösta kamerasensorerna på 108 megapixel avgör.

Sett till färgåtergivning är det som påverkar mest de gånger som vi använder de speciella AI-lägen som vissa av telefonerna har. Peka kameran mot gräsmattan så går kameran in i “grönska”-läget och gräset blir ännu grönare. Peka mot himlen och den blir djupblå, och inte alls så blågrå som den faktiskt såg ut. Värst i klassen är Xiaomi men lyckligtvis går funktionen att stänga av. Huawei och Samsung å andra sidan har naturligare färger, även med AI och dessutom smarta råd som till exempel kan tipsa dig om att använda vidvinkelläget när det skulle passa motivet i sökaren eller varna dig om linsen måste rengöras.

Det som avgör i den här betygskategorin är framförallt de där funktionen som tar bilden ett steg till. Jag tänker på möjligheten att få motivet skarpt samtidigt som bakgrunden blir effektfullt suddig. Telefonerna sköter det här på lite olika sätt och kallar funktionen för olika saker, delvis beroende på hur den är tänkt att användas. Porträttläge heter det ofta, vilket skvallrar om det vanligaste användningsområdet. Sedan skiljer sig funktionen åt, till exempel kan du i en del av telefonerna justera oskärpan och dess mängd i efterhand från fotogalleriet, medan andra telefoner kräver att du gör alla inställningar vid fototillfället och sedan får leva med de val du gjort. Vidare kan en del av telefonerna även ändra fokuspunkt i efterhand så det skarpa motivet i förgrunden istället kan bli oskarpt och en detalj i bakgrunden som först var suddigt då kan bli skarpt. Det här får vi anledning att återkomma till när det gäller selfies, för det är ju i mångt och mycket just porträtt, men med den främre kameran.

De här funktionerna kräver ofta att det varken är för mycket eller för lite ljus och de största skillnaderna kamerorna emellan märker vi när vi tar bilder, till exempel då modellen sitter framför ett fönster, alltså ett porträtt i motljus. Just här har Oneplus 8 Pro och Motorola Edge Plus problem men de, liksom det övriga startfältet klarar de flesta andra porträttbilder bra. Vilka funktioner som finns tillgängliga i respektive telefon, om man kan ändra fokus i efterhand och om man kan ändra fokuspunkt i efterhand är alltså olika. Oneplus 8 Pro, som även ligger efter i bildkvalitet i den här betygskategorin är också den enda telefonen som varken låter dig ändra fokuspunkt eller mängden oskärpa i efterhand. I den kan du inte ens justera oskärpan i fototillfället, vilket är ovanligt, utan det är ett läge som gäller bara. Positivt märker Samsung Galaxy S20 Ultra ut sig som kan ta bra bilder i fler situationer än systermodellen S20 Plus och dessutom märker vi Motorola Edge Plus där du kan välja att istället för oskärpa låta bakgrunden bli svartvit och bara motivet behålla sin färg.

Vinnare: Samsung Galaxy S20 Ultra och Huawei P40 Pro

Selfies på alla vis

Det här med porträtt som vi just avhandlat tar oss givetvis vidare till motsvarigheten på andra sidan av telefonen, närmare bestämt självporträtten, bilderna från kameran på framsidan. Här finns det flera egenskaper som vi har att ta hänsyn till. Några sådana är olika typer av bildbehandling som kommer med i bedömningen. För det första har några av mobilerna skönhetsfilter som gör sitt bästa för att släta ut huden till mer eller mindre oigenkännlighet. Det stänger vi efter bästa förmåga av, men det blir särskilt krångligt på Xiaomi Mi 10 Pro som är särskilt aggressiv i sammanhanget. Jag luras inledningsvis av valet “Nollställ”, men det innebär att skönhetseffekterna ställs på ett medelvärde och det är istället “Rensa”-knappen, som inte är synlig i bild från start, som man ska klicka i för att ta bort de pålagda effekterna.

I centrum är annars selfiekamerornas porträttlägen där du får den effekt som ger ett skarpt ansikte men snyggt oskarp bakgrund, om det vill sig väl. Här har Iphone ett försprång med sin selfiekamera som även använder Face ID-modulen för att skapa en exakt bild av dig och känna av var det ska vara skarpt och var det ska vara oskarpt.

Även i mobilernas selfieläge, precis som i de porträtt vi talade om i förra betygskategorin, finns det redigeringsmöjligheter i efterhand. Det är alltså inte bara att ta selfies och jämföra hur realistisk och exakt oskärpan hamnat, för både vid fototillfället och i en del fall även i efterredigering i fotogalleriappen kan du justera mängden oskärpa och vissa gånger även vilken form eller struktur den ska ha. Oneplus har bara ett fast läge och inga möjligheter att ändra eller redigera karaktär eller mängd oskärpa. Huawei å sin sida kräver att du aktiverar och väljer typ av oskärpeeffekt vid fototillfället, men låter dig inte redigera det i efterhand. Övriga telefoner i testet låter dig ändra på effekten med oskärpa även i efterhand, när bilden redan är tagen.

Allra störst skillnad när det gäller selfies märks dock i lite svårare situationer, med begränsat ljus. Om nu de flesta mobilkameror numera överkommit bristerna som brukade plåga mobilkameror i mörker så är det tydligt att det fortfarande finns mycket att göra med den främre kameran i dessa sammanhang. I mörkret så lyser dock Xiaomi Mi 10 Pro klarast som en riktig selfiestjärna. Det är nästan magiskt att se hur den lyckas ta vara på det lilla ljus som finns och ge betydligt fler detaljer av både dig och omgivningen än någon annan kan och detta utan att använda skärmens ljus som en form av blixt, en funktion som faktiskt alla kameror i testet är utrustade med. Även när vi gör det så klarar sig Xiaomi bra, men där är det fler som också ger oss bra bilder. Motorola Edge Plus och Oneplus 8 Pro har lite problem då skärmens ljus i funktionen som fotolampa får bilden att bli lätt dimmig och den där riktiga skärpan kan saknas.

När vi utmanar telefonerna än mer och försöker ta porträttbilder med oskarp bakgrund så kastar flera telefoner in handduken. Ljuset räcker helt enkelt inte till och Samsung Galaxy S20 Ultra och S20 Plus försöker förgäves hitta något ansikte. Motorola Edge Plus försöker inte ens utan meddelar direkt att det är för mörkt och uppmanar mig att ta ett standardfoto istället för ett porträtt. Den är även mer ljuskrävande än Samsung och vägrar även när vi rört oss mot ett fönster och ljus då Samsung-telefonerna kan urskilja ansikte igen.

Med detta sagt så räknar vi ändå med att de flesta selfies tas när det finns ljus. När du tar sådana selfies är det mindre skillnad mellan de olika telefonerna och hur de lyckas, men ändå tydliga variationer.

Xiaomi Mi 10 Pro som var så överlägsen i mörkret hör inte alls till de bättre nu och istället är det Apples Iphone 11 Pro samt flaggskeppen Samsung Galaxy S20 Ultra och Huawei P40 Pro som ger de bästa bilderna och det avgör också slutkampen i just den här betygskategorin.

Vinnare: Apple Iphone 11 Pro och Huawei P40 Pro

Bilder i mörker

Förr i tiden, ja för några år sedan alltså, så var bilder i otillräckligt ljus hopplösa att ta med en mobilkamera. Det är historia nu. Apple var egentligen sist ut att förbättra mörkeregenskaperna i sin mobil och sedan Iphone 11 Pro klarar även Iphone att konkurrera när ljus är en bristvara.

Bättre bilder i mörker åstadkoms från tillverkarnas sida dels av ren hårdvara, men även genom olika former av bildstabilisering för att kunna få bilder med lång slutartid utan att de drabbas av att du är lite skakig på handen och orsakar rörelseoskärpa.

Vi ska också poängtera att mörkerbilder inte innebär att vi ska försöka se i totalt mörker. I den här kategorin har vi framförallt tagit bilder i skymningsljus och med några få dämpade ljuskällor. Du kanske vill ta en bild på en restaurang med romantiskt dämpad belysning eller få en bra miljöbild utomhus trots att solen gått ner.

I en sån här jämförelse finns det, som jag varit inne på tidigare, inte ett rätt sätt att ta den bästa bilden. Det blir särskilt tydligt i sämre ljusförhållanden. Alla mobiler hanterar förutsättningarna olika. Med eller utan ai, med eller utan nattläget aktivt. Här har vi alltså ofta provat oss fram till vad som ger den bästa bilden i var och en av kamerorna. I en och samma situation kan en mobil ta sin bästa med nattläget aktivt och lång slutartid medan en annan tar bättre bild i normalläget.

Det är ingen överraskning att Huawei P40 Pro är segrare här i mörkerdelen. Det har vi sett tidigare, att Huawei är duktiga på att se i mörker, men det handlar inte enbart om bilder när det är riktigt mörkt och det innebär inte att alla andra telefoner är långt efter i alla mörkerbilder.

Faktum är att just den här betygskategorin, bilder i mörker, är den som är mest jämn. Det märks tydligt att mobilerna på just det här området tagit enorma steg de senaste åren. Därför är det också självklart att den som byter upp sig idag från en ett par år gammal telefon till en ny märker stor skillnad.

När vi tar bilder med alla telefonerna i testet och börjar med en tallrik sushi i ganska mörk miljö så handlar det om ganska små skillnader. Xiaomi Mi 10 Pro märker ut sig genom att olyckligtvis, antingen föreviga sushin antingen lite smått grå med blek färgåtergivning eller med andra inställningar, då laxen istället blir skarpt röd och ser synnerligen onaturlig ut. Just mat och för den delen även människor är ju motiv som vi lätt reagerar på de gånger färgåtergivningen inte stämmer med det naturliga.

Det finns några bottennapp värda att nämna, kanske för att de samtidigt är något överraskande. Samsung Galaxy S20 Ultra och S20 Plus har till exempel problem när vi tar en stadsbild med både gatljus, skyltfönster och partier av oupplyst. De har tillsammans med Oneplus 8 pro svårt att både göra upplysta och mörka delar i bilden rättvisa, men det här är inte vanligt förekommande och inget som direkt påverkar utgången i kategorien efter att vi även vägt in resten av alla mörkerbilder.

En del av mörkerbilderna är även de där vi använder telefonens fotolampor för att lysa upp motivet och i vissa fall omgivningen. Det passar inte alltid att använda fotolampa. Vem vill till exempel avbryta den mysiga middagen eller för den del festen med ett skarp ljussken som sabbar all stämning? Bilderna med fotolampan på visar hur som helst inga avgörande skillnader mellan telefonerna utan där presterar de sammantaget relativt likvärdigt. Det är de andra bilderna som avgör.

Vinnare: Huawei P40 Pro

Funktioner, handhavande och kameraapparna

Vi har redan varit inne på handhavandet en del, till exempel kring zoom eller porträttlägena med oskarp bakgrund, men det finns fortfarande en del om funktioner och användande som vi inte varit inne på och som är värt att både nämna och bedöma.

Själva kameraapparna är en sådan sak och där är faktiskt många av telefonerna lika, även om det förekommer de som skiljer ut sig. I stort känns det dock som utvecklingen över tid gjort att kameraapparna i olika telefoner blir allt mer lika varandra. Ofta handlar det om olika motivlägen i botten av skärmen som du kan svepa emellan, samt i de fall då valen blir många till antalet, en genväg till övriga motivlägen och manuella inställningar.

Det finns dock några undantag, såväl positiva som negativa. Motorola står för flera undantag från det normala med sin kameraapp där det senast använda motivläget automatiskt blir en genväg i menyn och övriga utöver normallägena göms ett klick bort i menyn, så de alltså inte är synliga direkt. Det här är givetvis ett irritationsmoment i ett test som detta där vi tar massor av bilder med olika motivlägen. Rimligen är det sällan heller det bästa upplägget för vanligt fotograferande och det gör appen omöjlig att lära sig eftersom den aldrig är sig lik. Även många valmöjligheter kan du ju enkelt lära dig med tiden var de finns, men när ett av de tre tillgängliga valen konstant ändras måste man i praktiken lära på nytt varje gång. Bara för att du nyligen tagit en makrobild är inte chansen automatiskt större att du vid nästa fototillfälle tar en till likadan.

Särskilt inte eftersom Motorola har flera ganska udda motivlägen, dock roliga sådana som funktionen Cinemagraf där du kan ta något som är en slags blandning av video och stillbild. Du kan filma ett par sekunder och sedan välja vilka delar av filmen som ska röra sig och vilka delar som ska vara blick stilla. Det går till exempel att vinka till din egen spegelbild samtidigt som spegelbilden är stilla och du kan studsa en boll men ändå låta skuggan av bollen vara orörlig.

Samsung är något av förebilder idag när det gäller överskådlig och användbar kameraapp. Till det bidrar framförallt möjligheten att anpassa vilka motivlägen som ska visas i kameraappens grundläge och funktionen för att se en helhetsbild av motivet när du zoomar, så det blir enklare att hitta rätt. Även Oneplus är tillmötesgående och låter dig välja vilka motivlägen som ska vara synliga direkt på välkomstskärmen i kameraappen samtidigt som du med ett snabbt svep uppåt får direkt tillgång till alla motivlägen. Förutom att Xiaomis kameraapp har de skönhetsfilter vi tidigare i texten klagat på att de är för efterhängsna, saknar appen möjligheter att anpassa presentationen av motivlägen och här finns även en rad ikoner som inte kan betecknas som självförklarande. De är alltså den tillverkare som har störst anledning att inspireras av de övrigas goda exempel.

Vinnare: Samsung Galaxy S20 Ultra och S20 Plus

Klicka för att se tabellen med fakta och betyg större.

Vinnare:

Huawei P40 Pro

Det är Huawei som tar hem segern och P40 Pro gör det genom att överträffa de närmsta konkurrenterna i toppen framförallt genom bättre bilder i mörker och givetvis även genom att hålla en otroligt hög och jämn klass testet igenom. Huawei vinner med minsta möjliga marginal före tvåan från Samsung som dock har flera fördelar, som en bättre kameraapp och enklare handhavande.

Telefonerna i korthet

Apple Iphone 11 Pro

Med den här modellen av Iphone tar Apple framförallt ett kliv upp när det gäller bildernas kvalitet i mörker. Sedan tidigare har bilder i dagsljus, såväl som panorama, porträtt, selfies och så vidare etablerat Apple med de andra i toppen, men nu är de med även i mörkret där de förut fick se sig besegrade.

Plus: Selfies, färger

Minus: Klen zoom

Huawei P40 Pro

När vi använder P40 Pro i vardagen och delar bilder händer det inte sällan att vi får komplimanger följt av frågan om vilken kamera vi tagit den där bilden med. Det går att göra mycket med den här kameramobilen och det är många gånger klasskillnad i jämförelse med konkurrenter. Till bristerna hör kameraappen som kunde vara bättre och så klart avsaknaden av Google Play-butiken och Googles appar.

Plus: Mörkerbilder, bra överlag

Minus: Kameraappen kan förbättras

Oneplus 8 Pro

Kanske har Oneplus 8 Pro fått mest uppmärksamhet för att dess kamera kan se igenom viss plast, men i det här sällskapet är det tydligt att den är mer av en medelmåtta. Kameraappen hör till de bättre med bra möjligheter att anpassa efter dina önskemål, men på snart sagt varje annan bedömningspunkt så hamnar Oneplus steget efter.

Plus: Bra kameraapp

Minus: Toppresterar inte

Motorola Edge Plus

Det här är Motorolas alldeles färska comeback på flaggskeppsscenen efter flera års frånvaro och fokus på enbart billigare telefoner. I ett jämförande mobilkameratest som detta är det dock tydligt att Motorola får kämpa. Kameraappen i sig har flera brister och bilderna blir allt för ofta dimmigt oskarpa och dessutom saknas flera funktioner helt.

Plus: Ganska bra mörkerbilder

Minus: Sämre på det mesta

Samsung Galaxy S20 Plus

Vi väntade oss att den här telefonen skulle erbjuda ett kompetent alternativ steget under de verkliga toppmodellerna och när Huawei P40 med samma förväntningar på sig misslyckades så står S20 Plus pall för trycket. Inte lika vass som storebror på zoom så klart, men håller bra klass i övrigt.

Plus: Kameraappen, jämn kvalitetsnivå

Minus: Begränsad inom zoom

Samsung Galaxy S20 Ultra

Ja, visst har den zoom med hela 100 gångers förstoring och ja visst är den snäppet bättre på zoom än Huawei P40 Pro men det är inte så det är avgörande och det mesta över 30 gångers förstoring har så dålig kvalitet att det är svårt att använda till något. Användare har rapporterat problem med kameran, men de problemen har inte drabbat våra testexemplar, utan S20 Ultra visar sig i testet som en storslagen mobilkamera på nästan alla vis.

Plus: Zoom, kameraappen, kvalitet överlag

Minus: Låg bildkvalitet vid 100x

Xiaomi Mi 10 Pro

Vi lägger märke till själva kameraappen i den här telefonen för dels kunde den förbättras och dessutom är den påstridig med att lägga på skönhetsfilter trots att vi försöker undvika det. Sett till bilder är Xiaomi Mi 10 Pro ledande på selfies i mörker, men i de flesta andra situationer ligger den ett litet steg efter.

Plus: Selfies i mörker

Minus: Appen och påtvingade skönhetsfilter