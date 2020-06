Test: Samsung Galaxy S20 Plus – Smidigare toppmodell

När flaggskeppet i samma familj får uppmärksamhet för 100x zoom och sensor med 108 megapixel är det lätt hänt att en telefon som Galaxy S20 Plus hamnar i skuggan, men det är ett öde den inte förtjänar.

Förväntningarna på en flaggskeppstelefon från Samsung, för det här det här, är högt ställda. Här finns ju 5G, en förstklassig skärm med snabb uppdateringstakt och ett antal kameror som tillsammans gör den här telefonen till en av de bästa på marknaden. Ja, trots att Samsung Galaxy S20 Plus har en dyrare systermodell med fler kameror och vassare kameraspecifikationer slår S20 Plus en rad flaggskepp från konkurrenterna på fingrarna. Kanske är det inte så konstigt för även prismässigt ligger den i samma nivå eller över när vi tittar på vad konkurrenternas dyraste flaggskepp kostar.

Regelrätt flaggskepp

Vi ska alltså se på Samsung Galaxy S20 Plus som ett regelrätt flaggskepp. Förutom via prislappen så befästs den positionen genom bland annat skärmen som är det vi tittar på först. Formatet är långsmalt med förhållande 20:9, så det innebär en förändring jämfört med föregångaren, helt enkelt att telefonen är några millimeter högre. Nästa sak vi lägger märke till är uppdateringsfrekvensen på skärmen. Här kan du välja antingen full upplösning och en skärmbild som uppdateras 60 gånger per sekund eller lite lägre upplösning och dubbelt så snabb uppdateringstakt. Det här märks tydligt framförallt när du bläddrar på webbsidor eller i menyer och gör att telefonen känns ovanligt rapp. Jag lägger även tacksamt märke till att skärmen nästan är platt och inte så böjd i kanterna som föregångarna. En jämförelse med S10 Plus är slående och förändringen är till det bättre framförallt ur ergonomisk synvinkel. Sammantaget är skärmen i S20 Plus en av de bästa idag.

Har du använt en Samsung de senaste åren känner du också igen funktionerna för aktiv låsskärm (Always on Display) där du kan se klocka och aviseringar även när skärmen är släckt och den hittar vi även i S20 Plus. Flera tillverkare har liknande funktioner men Samsungs är den som är mest utvecklad sett till vad du kan göra och vilken information som visas. I själva skärmen hittar vi dels en ensam, centrerad selfiekamera som även fungerar bra för ansiktsigenkänning och här finns även en fingeravtryckssensor som använder ultraljud. Den är snabb och identifierar mig lydigt när det behövs. Oftast kan jag dock förlita mig på ansiktsigenkänningen som även fungerar bra i mörker och det är bara när jag behöver bättre säkerhet, som för betalningar i Samsung Pay eller för Mobilt Bank ID som jag använder fingeravtrycket.

Kamerorna drar intresse till sig

Något av det mest intressanta med Galaxy S20 Plus är så klart kamerorna. Näst efter skärmen är det här som Samsung lagt mest krut och när jag testade prestigemodellen S20 Ultra tidigare i år lyfte jag fram S20 Plus som ett möjligt bättre alternativ. För hur ofta behöver man 100 gångers zoom? När jag nu äntligen fått möjlighet att testa S20 Plus i praktiken och mer ingående lever inte zoomegenskaperna upp till det som står på kartongen. Precis som zoomen i S20 Ultra så kan man här inte räkna med att bilden blir användbar om man utnyttjar hela zoomomfånget.

Zoomen i S20 Plus går till max 30x, men det är bara upp till cirka 15x som man får skarpa och detaljrika bilder. Faktum är att det är marginell skillnad mellan denna telefons zoomkapacitet i praktiken och den i föregångaren S10 Plus. Medan en bild inzoomad till max i S10 Plus är skarp och av god kvalitet märks stora brister i de bilder vi tar med max inzoomning i S20 Plus. I praktiken är också den optiska zoomen i S20 Plus på 1,1 och resten är alltså digital zoom. I jämförelse är just zoom med den dyrare systermodellen S20 Ultra givetvis bättre och där finns som sagt zoom upp till max 100x och en optisk zoom på 4x.

I och med det här så bekräftar Samsung bilden av att mobilmarknaden kanske inte utvecklas i samma takt som förr. Du har ingen stor anledning att byta telefon varje år, men om du väntar några år och byter upp dig kanske från en Galaxy S6 eller S7 är skillnaderna påtagliga. Styrkorna i kamerorna hos Galaxy S20 Plus ligger framförallt i detaljrikedomen, funktionen livefokus som gör att du kan justera effekt för kort skärpedjup även efter att bilden tagits samt selfiekameran.

Som jag nämnt tidigare är även skärmen med sin snabbare uppdatering en märkbar nyhet och det även jämfört med förra årets flaggskepp.

Toppklass och 5G

Ser man sig runt bland möjliga konkurrenter till Samsung Galaxy S20 Plus så är det tydligt att telefonen har allt man ska begära idag. Prestandan är definitivt i toppklass, särskilt då med hjälp av den snabba skärmen och 5G-stödet finns också där.

Ett område där Samsung överträffar konkurrenterna är på mjukvarusidan. Gränssnittet i den här telefonen, liksom i Samsungs övriga telefoner, är ovanligt genomtänkt och fyllt av användbara funktioner. Först och främst är det anpassat så att det, i alla fall ofta, har det du behöver nå med fingrarna lätt åtkomligt i nedre halvan av skärmen medan det du bara behöver se på ska ligga högre upp. Det är inte helt genomgående men vad som är genomgående är i alla fall att One UI som gränssnittet heter är lätt överskådligt och tydligt. Det gäller även kameraappen som är en kombination av många funktioner och trots det ett överskådligt gränssnitt som du dessutom kan anpassa själv efter de funktioner du vill ha nära till hands.

Samsung har fler egna tjänster än alla andra mobiltillverkare. Därför har S20 Plus, men även Samsungs betydligt billigare telefoner Samsungs betaltjänst Samsung Pay, synkning av bilder från bildgalleriet direkt till Microsoft Onedrive och utvecklade kopplingar till smarta hemmet och tillbehör, för att nu nämna några av de mest användbara. Samsung Pay till exempel har ju betydligt bättre stöd hos svenska banker än Googles egna Google Pay.

Lite trist

På utsidan är intrycket så påkostat att Samsung befäster flaggskeppskänslan, men jag kan möjligen tycka den grå färg mitt testex har är lite tråkigt intetsägande. Den finns även i svart och ljusblått. En tydlig fördel med S20 Plus är att den jämfört med dyrare systermodellen S20 Ultra är betydligt smidigare och varken är lika tung eller har så stor och utskjutande kamerabula. Skärmarna är en stor fördel med hela S20-serien, en fördel som håller även på lång sikt. Då är också 5G-stödet och Samsungs förbättrade facit när det gäller uppdateringar av sin mjukvara viktiga parametrar. I Sverige har ju 5G-näten just dragit igång och särskilt på några års sikt kan det ju vara en fördel att med hjälp av S20 Plus vara med på tåget. Mjukvaruppdateringar har Samsung det senaste året bevisat sig vara riktigt bra på. En hel del av nyheterna mjukvarumässigt i S20 Plus finns redan i form av en uppdatering till S10-serien och det här lovar så klart gott för framtiden när det gäller S20-seriens kommande uppdateringar.

Batteritest

Batteriets videotid: 9 tim 33 min

Frågor och svar

Hur många megapixel?

Bilder blir som standard 12 megapixel, men det finns ett separat 64-megapixelsläge du kan använda för att få bilder i full upplösning.

Innovationer i kameran?

Kort sagt: nej. Medan S20 Ultra faktiskt har något verkligt nytt, en periskopzoom, så är nyheterna i S20 Plus ingen av dem direkt påtagliga.

Och hur känns den i handen då?

Man uppskattar att den är tunnare än klumpiga S20 Ultra.

Ett alternativ:

Föregångare

Visserligen utan snabb skärm och 5G, men S10-serien håller än och är betydligt billigare.

Testbild

Samsung behåller positionen som en av de bästa när det gäller kameror och slår de flesta av konkurrenterna klart.