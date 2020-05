Test: Motorola Edge Plus – Proppfull med lite

Mest iögonfallande med Motorola Edge Plus är skärmen med kraftigt böjda kanter på både höger och vänster sida. Det i en tid då jag trodde tillverkarna var på väg att gå ifrån den trenden. Motorolas argument är att skärmen i Edge Plus just med hjälp av sina böjda kanter tillför funktioner samtidigt som bolaget säger sig gjort allt i sin makt för att de böjda kanterna till exempel inte ska medföra feltryck.

Skärmen är i det långsmala 21:9-format som både Motorola och Sony siktat i sig på och det gör att de böjda kanterna blir särskilt framträdande.

Knappar på skärmkant och utanför

Trots att skärmen går så långt ut och runt kanten så har Motorola fått plats även med fysiska knappar här. På höger sida sitter av- och påknappen och volymknapparna och faktum är att man dessutom har en form av knapp på själva skärmkanten. Den knappen kallar Motorola för Åtgärdsfältet. Det är en knapp du själv kan välja var den ska finnas och i inställningarna väljer du om den ska ligga i höger eller vänster skärmkant och i vilken höjd.

Sedan kan du dubbelklicka på den för att till exempel aktivera eller stänga av att skärmbilden ska flöda ut över kanten. Ja, på det här sättet kan du alltså begränsa telefonens mest profilerade funktion. Om du istället skjuter uppåt eller nedåt på åtgärdsfältet så dyker apparna du senast använt upp som ikoner respektive att notisfältet visas. Två svep nedåt i följd visar genvägarna för snabbinställningar och om du sveper in mot mitten får du en liten genvägsmeny till appar, verktyg som linjal eller inställningar. De här genvägarna kan du välja själv och anpassa.

Skärmkanten blir spelknappar

Gör man inget extra som tillverkare så är en skärm med böjda kanter främst något som tillför något estetiskt till helheten. Motorola har dock, som jag nämnt, gjort en hel del extra och mest spektakulärt är kanske de spelknappar du kan få fram på skärmkanten om du ställer in det. Skärmknapparna hamnar uppe på kanten när du spelar med telefonen i liggande läge och med hjälp av inställningarna mappar du deras funktion. Istället för att till exempel skjuta eller gasa genom att trycka på knappar mitt på skärmen kan du välja området där knappen finns och välja att ditt tryck på kanten av skärmen ska ha samma effekt som om du klickade på den vanliga knappen i spelet. Det här gör alltså att funktionen inte kräver något av spelutvecklarna, utan att det kan fungera med de flesta spel. Visst gör det här att du slipper skymma större delen av skärmen med fingrarna, men samtidigt blir ergonomin inget vidare och jag tycker snabbt det blir obekvämt att både hålla i telefonen och trycka på den övre skärmkanten under hela spelets gång.

Över lag innebär inte de böjda skärmkanterna något lyft för ergonomin. Motorola fortsätter även i detta flaggskepp att bidra med rörelsestyrda funktioner, så att du kan hugga med telefonen i luften för att starta ficklampan eller vicka på den för att starta kameran, men inget av detta känns särskilt säkert och jag blir lätt rädd att telefonen ska glida ur mitt grepp. Det gör den dock aldrig, ska tilläggas.

Mycket av lite

När Motorola nu alltså ger sig in på flaggskeppsmarknaden efter ett par år med bara billigare telefoner tar man med sig sitt koncept med ett rent Google-rent gränssnitt utan särskilt mycket tillägg. I centrum finns Google mer än Motorola. Google Assistent-appen och videosamtalsappen Duo har framskjutna placeringar och Google Foto är den app som används som telefonens fotogalleri. Här finns även Moto-appen där alla de funktioner Motorola lagt till samlas och förklaras. Här är det välfyllt med en hel del småsaker. Du kan anpassa utseendet på systemet mer än Motorola sett som nödvändigt tidigare, du kan anpassa så att kantskärmen visar ljusspel när någon ringer, när telefonen laddas eller när en app skickar en avisering. Dessutom finns rörelsestyrning och spelfunktionerna samlade här.

Helhetsintrycket av telefonen är lite att man utökar de funktioner men haft sedan tidigare i billigare mobiler och lägger till lite mer men det känns inte som Motorola Edge Plus har det där självklara som gör det till en flaggskeppsmobil att räkna med i konkurrensen med andra flaggskepp i samma prisklass. Här finns det mesta man räknar med att hitta i ett flaggskepp idag, som vassaste processorn och gott om arbetsminne, men Motorola Edge Plus har inte den där självklara prestigefunktionen som lockar över dig som kund från någon av konkurrenterna med antingen snabbaste skärmuppdateringen, bästa kameran eller något annat unikt och särskilt lockande.

Steget efter

Telefonen har både trådlös laddning och omvänd trådlös laddning så du kan ladda andra telefoner eller tillbehör som stödjer trådlös laddning direkt från telefonens baksida, men Edge Plus saknar IP-klassificering, så den är inte vattentålig. Den långsmala skärmen har lägre upplösning än flera av konkurrenterna och Motorola har valt 90 hertz skärmuppdateringsfrekvens vilket är högre än de normala 60, men lägre än de värsta konkurrenternas 120 bilder. Detta enligt Motorola själva för att spara på batteriet. Jag stör mig särskilt på att Edge Plus saknar ansiktsigenkänning för att låsa upp telefonen. Det gör att jag är hänvisad varje gång att istället använda fingeravtryckssensorn i skärmen eller till exempel sifferkod för att komma in. Den långsmala skärmen gör i alla fall att jag kan ha till exempel en Youtube-film strömmande i toppen av skärmen samtidigt som jag använder en annan app i delad skärm. Just när man ser på film eller lyssnar på musik är stereohögtalarna ovanligt bra, även om du så klart får bättre ljud om du ansluter hörlurar. Edge Plus är faktiskt en av mycket få telefoner idag som har uttag för vanlig hörlurskontakt i 3,5-millimetersformat men det går så klart även bra att lyssna med bluetoothlurar trådlöst.

Kanske tänker Motorola att det är de böjda kanterna på skärmen som ska vara telefonens främsta fördel. Kanterna lyser upp med olika färger till exempel när du sätter i laddaren för att ladda telefonen, men färg indikerar ungefär hur mycket laddning batteriet då har tillför egentligen ingenting eftersom den exakta procentsiffran står direkt i skärmen. Man kan tycka att den böjda skärmen och att bilden går ut och runt kanten ger en bild av att skärmen täcker hela framsidan, men då ska man även ta hänsyn till bildkvaliteten. För det är tydligt att skärmen har betydligt sämre färgåtergivning i böjen. Samtidigt finns det appar, till och med Motorolas egna där text och knappar hamnar just i den böjda delen av skärmen och därmed blir förvrängda och svåra att använda. I kameraappen försvinner till exempel sekundräknaren som visar filmens längd till viss del i den böjda delen av skärmen. Man kan stänga av så att skärmbilden inte flödar ut över kanten, men den inställningen gäller konstigt nog inte vissa appar, till exempel just kameraappen och hemskärmen.

Kamerautbudet i Motorola Edge Plus består i en ensam selfiekamera i ett hål i skärmen, en kamera som alltså inte låter dig låsa upp skärmen med ansiktsigenkänning. På baksidan finns tre kameror med huvudlins, vidvinkel och telelins för zoom. Huvudkameran är på 108 megapixel och den används för att ta bilder där fyra pixlar används för varje pixel och bilden således blir på 27 megapixel. Du kan dock även välja att ta bilder i 108 megapixel via ett särskilt fotoläge för det.

Fallerar i svårare situationer

Ser vi på bilderna och jämför med en handfull andra flaggskepp så är det tydligt att Motorola ligger efter på kamerasidan. I mörker klarar den mindre än många av konkurrenterna och i inzoomade bilder, även i dagsljus, har Edge Plus svårt att få riktig skärpa. Den konkurrerar alltså inte med de bästa på det här området, men räcker ändå långt de gånger man inte utsätter kameran för särskilt utmanande förhållanden. Ett område där kamerorna utmärker sig lite är i makroläget där man kan gå så nära som två centimeter från motivet. Det räcker dock inte för att lyfta intrycket och bilderna skiljer sig trots det inte mycket från de motsvarande bilder jag kan ta med telefoner utan särskilt makroläge, exempelvis genom att istället zooma in från lite längre avstånd. Kameraappen i Edge Plus visar genvägar till foto, video och det specialläge du använde senast, till exempel makro eller porträtt. Ska du använda det igen kan det vara en fördel, men eftersom den genvägen ofta ändras märker jag att det blir lite rörigt ibland och hade föredragit att själv kunna välja vilka lägen som ska vara snabbt tillgängliga.

En tydlig fördel med Motorola Edge Plus är i alla fall batteritiden där Motorola själva säger att telefonen ska räcka i två dagar. Vi får mycket riktigt väldigt bra batteritid när vi testar. Motorola Edge Plus känns som en bra brukstelefon där dock den böjda skärmen sätter en del käppar i hjulen för användbarheten. Att som Motorola lägga sig nära Googles rena gränssnitt utan särskilt mycket tillägg gör även att det är svårare att sticka ut riktigt i mängden och Motorola Edge saknar de där självklara prestigefunktionerna som skulle få den som är intresserad av en riktig flaggskeppsmobil att titta åt Motorolas håll istället för att förföras av någon av konkurrenterna.

Batteritest

Batteriets videotid: 13 tim 34 min

Frågor och svar

Vad innebär det att Motorola har ett rent och avskalat gränssnitt?

En del funktioner vi är vana vid från andra tillverkare saknas här. Vi kan till exempel inte spela in skärmen och med ett så tydligt fokus på Googles tjänster, som ju finns tillgängliga för alla Androider visar Motorola inte något riktigt unikt.

Har telefonen aktiv viloskärm?

Du har ingen aktiv viloskärm som alltid kan visa aviseringar, tid och så vidare som flera konkurrenter har. Däremot finns det Motorola kallar snabbvisning, vilket innebär att aviseringar dyker upp i den mörka, låsta skärmen och du kan trycka för att se förhandsvisning. Snabbvisningsskärmen aktiveras också om du lyfter upp telefonen eller trycker på skärmen.

Är telefonen vattentålig?

Nej, det har Motorola avstått, så utsätt den inte för fukt.

Ett alternativ:

Billigare

Med sin prislapp på 12 000 kr lägger sig Motorola Edge Plus till och med bland de dyrare flaggskeppen och du kan antingen välja en i samma prisklass och få mer som i Samsung Galaxy S20 Ultra eller gå ner i pris och spara någon tusenlapp med Oneplus 8 Pro eller Xiaomi Mi 10 Pro.

Testbild

Makroläget använder vidvinkellinsen och låter dig gå så nära som två centimeter från motivet. Det ger dock inte några unika möjligheter för jag kan få liknande bilder även med andra telefoner och i svåra situationer som mörker och vid inzoomning kan kamerorna i Edge Plus inte mäta sig med de bästa.