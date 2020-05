Test: Oneplus 8 - Den sista billiga toppmodellen

Vi har ju alla sett hur priserna på toppmodellerna galopperat iväg. När priset för en ny Iphone eller Galaxy S gick från 6000 till 10 000 kronor uppstod ett prisgap, dit nya och gamla aktörer drogs, och det uppstod en produktkategori för billigare toppmodeller.

Vad hände? Samsung följde inte upp sin Galaxy S10e i år, Xiaomi chockhöjde prislappen på sin toppmodell till mer än det dubbla. Asus och ZTE har hittills legat lågt. Vad Huawei gör präglas mer av deras ansträngningar att bygga alternativ till Googles tjänster, men deras P40 lägger sig strax över prisintervallet.

Klarar magisk gräns

Kvar är Oneplus, med sin Oneplus 8 som i sitt billigaste utförande precis klarar sig under 8000 kronor. Fast då får man nöja sig med 128 GB lagring, för Oneplus håller fast vid att inte ha någon minneskortplats. Det räcker ganska långt men tänker du fota mycket högupplösta bilder och spara Netflix-serier högupplöst på mobilen kommer det att ta slut fort. Vill du ha 256 GB lagring får du lägga en tusenlapp extra.

De möjliga förklaringarna till de galopperande mobilpriserna är många, från den svenska så kallade kassettskatten som om den tas ut går på 1000 kronor på en telefon med 256 GB lagring, att den svenska kronkursen är svag, att Qualcomm höjt priset på sitt senaste toppchipset till det dubbla med hänvisning till att den obligatoriska 5G-kretsen kostar. Även Oneplus 8 har ju blivit 1500 kronor dyrare på ett år jämfört med föregångaren, så vi får anta att det 2020 är svårt att göra en toppmodell som kostar under 8000 kr.

Påkostad känsla

Kanske är det våra förväntningar på att telefonen ska kännas lyxig som spelar roll? Oneplus 8 känns lyxig, med matt metallram och glasbaksida även den mattslipad. Både baksidan och framsidans glas har krökta kanter. Krökta skärmkanter är inte min favorit bland designelement, då det ökar risk för feltryck när man håller i telefonen, och det är definitivt något jag märker av på Oneplus 8. När jag håller telefonen med ena handen och skriver på skärmtangentbordet med andra händer det till exempel att bokstavstryck nära kanterna som till exempel bokstaven “a” inte registreras, och när jag justerar mitt grepp försvinner problemet.

Skärmen innehåller också fingeravtrycksläsare under glaset, något jag tycker systematiskt funkar sämre än fysisk fingeravtrycksläsare. Sensorn på Oneplus 8 fungerar i alla fall bättre än den i Samsungs telefoner, och den släpper in mig i mobilen mer än hälften av gångerna jag försöker. Som alternativ finns ansiktsupplåsning, som är riktigt snabb, men förstås mindre säker.

Skärmen är också ett exempel på två andra trender som Oneplus delvis varit drivande i. Först det långsmala 20:8-formatet, dels högre uppdateringsfrekvens för mjukare grafik. Om vi börjar med formatet är det generellt något jag är tveksamt till, då en telefon som blir längre på höjden blir svårare att använda med en hand, för att tyngdpunkten förskjuts, och för att det blir svårare att nå övre delen av skärmen.

Oneplus har dock aldrig gjort små telefoner, och när jag jämför med Oneplus 7 handlar det inte om att telefonen blivit längre, utan snarare smalare. Oneplus 8 är alltså lite smidigare och i mitt tycke bekvämare i formatet. Trots detta ska man inte inbilla sig att detta är en telefon som går att använda med en hand, det märker jag när jag försöker på språng med en kasse i ena handen.

Knappt märkbar uppdatering

Du kan välja om Oneplus 8 ska uppdatera skärmen i 60 eller 90 Hz, där det senare drar lite mer batteri. Jag får erkänna att jag inte ser någon större skillnad mellan lägena, till skillnad från telefoner med 120 Hz uppdatering där skillnaden verkligen syns. Jag antar att den högre frekvensen märks i spel med 3D-grafik, men är det inte något du ägnar dig åt behöver du inte se det som ett säljargument.

Skärmen är i övrigt bra, inte med den högsta upplösningen du hittar i mobiler i denna storlek, men oled-tekniken gör svärtan svart, och åtminstone om du väljer “naturlig färgåtergivning” i inställningarna väldigt bra färgåtergivning, något som var en svaghet hos Oneplus mobiler för ett par år sedan.

En funktion som Oneplus varit sena med att implementera är viloskärm, som visar klocka, notififieringar och annat även när skärmen är i övrigt släckt. Den funktion som finns är fortfarande inte på hela tiden utan du måste antingen lyfta mobilen eller knacka på den för att väcka vilodisplayen. Oneplus har lovat att äkta viloskärm ska finnas i en kommande uppdatering.

En typisk Oneplusfunktion som jag lärt mig uppskatta mycket är skjutknappen på sidan som likt Iphones knapp ger dig ljudlöst läge enkelt, men till skillnad från Iphone har den även ett mellanläge för vibration.

Oneplus har sedan flera år tillbaka hastighet som säljargument och Oneplus 8 känns verkligen snabb. Det handlar förstås delvis om plattformen Snapdragon 865 som driver telefonen, men inte bara. Oneplus hävdar att de lagt ner mycket arbete på att optimera hastigheten i allt från grafikanimeringar till minnesallokering för appar, och jag tycker det märks. Oneplus 8 känns lite rappare än andra toppmodeller i samma generation.

Mer valfrihet

Oneplus system ligger nära Googles egen systemversion, men med lite mer valfrihet. Det handlar då inte bara om bakgrundsanimeringar och typsnitt, utan även små detaljer som hur batteriikonen ska visas och om du vill ha sekundvisning i klockan. Bläddrar man igenom inställningarna hittar man en mängd sådana små detaljer där man kan konfigurera telefonen själv lite mer än vad man är van vid.

Oneplus skickar med ett fåtal egna appar, till exempel filhanterare och anteckningar, men man har inga egna tjänster för molnlagring eller liknande som många andra tillverkare har.

Oneplus 8 är försedd med tre kameror, en huvudkamera på 48 megapixel, en vidvinkelkamera, och en makrokamera för verkliga närbilder. Vidvinkelkameran saknar som ofta är fallet autofokus och ger lite enklare bilder än huvudkameran, men är bra att ha när man behöver få med lite mer panorama. Makrokameran tycker jag har tveksamt värde, den är så lågupplöst att jag inte får bättre bildresultat än om jag använder huvudkameran och zoomar in. Hade mobilen blivit billigare utan den?

Bra huvudkamera

Det hänger alltså på huvudkameran, och den tycker jag håller tillräckligt hög standard. Utomhus i dagsljus, och även inomhus i normalt ljus får jag skarpa bilder med bra färg- och detaljåtergivning. I dåligt ljus är Samsungs och Huaweis mobilkameror bättre.

Normalt sett använder sensorn fyra pixlar för att skapa en bildpixel, för att ge bättre ljuskänslighet. Resultatet blir en 12-megapixelbild, men det finns en knapp för att växla till 48-megapixelläget. Det här är en bra lösning. Du behöver inte bläddra bland inställningarna för att växla och när du gör det får du ett informationsfält med för- och nackdelarna med 48-megapixelläget. Du får bättre detaljer i bra ljus men sämre ljuskänslighet och större bildfiler.

En annan trevlig Oneplusfunktion är Slow Motion i 480 bilder per sekund. Det är långsammare än den 960 gångers superslowmotion du hittar hos till exempel Samsung och Sony, men i gengäld är den inte tidsbegränsad på samma sätt, du kan filma upp till en minut i slowmotion. Och det mesta du kan fånga i 960 bilder per sekund ser bra ut även med 480 bilder per sekund.

Batteritiden är riktigt bra och dessutom följer det med en 30 watts snabbladdare som laddar batteriet från en till 50 procent på 22 minuter.

Storebror Oneplus 8 Pro kostar 2300 kronor mer. För det får du en zoomkamera i stället för makrokameran, mer högupplöst skärm som även uppdaterar i 120 Hz istället för 90 Hz, och kanske viktigast vattenskydd enligt IP-klass 68.

Vill du ha en vattenskyddad toppmodell för 10 000 kronor finns det å andra sidan fler alternativ att välja mellan än Oneplus 8 Pro, men för 2000 kronor mindre finns det alltså bara en toppmodell just nu och det är Oneplus 8. Och den är riktigt trevlig.

Frågor & Svar

Hur är vibratorfeedbacken? Den är rätt skön, och inte så skrällig som på en del äldre Oneplus-mobiler.

Följer det med hörlursadapter? Nej, och inget headset heller. Det är problematiskt eftersom det inte finns någon standard för headsetadaptrar.

Har Oneplus 8 stereohögtalare? Ja, och med rätt bra ljud.

Ett alternativ: Billigare

Xiaomi Mi Note 10 har inte toppchipsetet men är snabb ändå, dessutom betydligt billigare och har mer imponerande kamerauppsättning. Men den är rätt stor och tung.

Testbild

Huvudkameran gör ett bättre jobb på att ta närbilder än vad den rätt dåliga makrokameran gör.