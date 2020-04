Det är skillnaderna mellan Oneplus 8 Pro och Oneplus 8

Snabbare skärm, stöd för trådlös laddning och ett vattenskydd enligt IP 68 hör till de stora nyheterna i Oneplus 8-serien, men allt det får du inte om du väljer den billigare av de två telefonerna.

En hel del gemensamt

Vi börjar med det som de två telefonerna har gemensamt. Först och främst är utseendet snarlikt och det handlar i båda fallen om telefoner med stora skärmar och kamerahål för selfiekameran uppe i vänstra hörnet. Snabbladdning via sladd har båda telefonerna och båda saknar anslutning för vanliga hörlurar i 3,5-millimeterskontakt. Det är istället usb-c eller trådlöst som gäller.

5G, så klart

Oneplus har gjort ett nummer av att hela Oneplus 8-serien har 5G-stöd, men eftersom det nuvarande toppchippet från Qualcomm, som båda telefonerna använder, har 5G-stöd är det väldigt väntat här såväl som hos konkurrenterna. Det skulle vara en större överraskning om de saknade 5G. Båda telefonerna levereras i två olika versioner där den ena versionen har 8 GB arbetsminne kombinerat med 128 GB lagring och den andra har 12 / 256 GB.

Och det här skiljer

Det är bara skärmen i dyrare Oneplus 8 Pro som har den förhöjda bilduppdateringen med 120 bilder per sekund. Billigare Oneplus 8 får nöja sig med 90 bilder per sekund. Skärmstorleken skiljer sig också åt där Oneplus 8 Pro-skärmen mäter 6,78 tum och skärmen i Oneplus 8 är på 6,55 tum. Ett par andra egenskaper talar också för skärmen i Oneplus 8 Pro. den har högre pixeltäthet, 513 pixel per tum jämfört med 402 och den har även stöd för jämnare grafikuppspelning (Motion Graphics Smoothing) som den andra skärmen saknar. Vi noterar även skillnad i skärmsidornas förhållanden där Oneplus 8 Pro har 19,8:9 och Oneplus 8 är aningen mer långsmal med 20:9.

Både stödet för trådlös laddning och IP68-certifieringen är exklusiv för Oneplus 8 Pro och saknas alltså i Oneplus 8.

Olika kameror

Huvudkameran har en sensor på 48 megapixel i båda telefonerna och sensorn kommer i bägge fallen från Sony. Det handlar dock om olika sensorer och den i Oneplus 8 pro är då givetvis lite bättre. I övrigt är Oneplus 8 försedd med makrokamera och vidvinkel, medan Oneplus 8 pro har en annan uppsättning. Där finns istället utöver huvudkameran en zoomkamera med 2,2 gångers optisk zoom, en ultravidvinkel på 48 megapixel och färgfilter-kamera som ska ge dig lite extra färgeffekter att välja mellan. Huvudskillnaden här är alltså att Oneplus 8 saknar optisk zoom. Trots att Oneplus 8 Pro inte har en dedikerad makrolins finns ett makroläge i kameraappen.

Både Oneplus 8 och Oneplus 8 Pro går att beställa nu, men leverans sker först 21 april, en vecka efter lanseringen. Båda telefonerna släpps i färgerna svart och turkos nu. Den 4 maj kommer båda telefonerna även i den nya färgen “Interstellar Glow” som är pärlemorliknande och skiftar i olika nyanser.

Priserna är som följer:

Oneplus 8 med 8 GB ram och 128 GB lagring Pris: 7 700 kr

Oneplus 8 med 12 GB ram och 256 GB lagring Pris: 8 700 kr

Oneplus 8 Pro med 8 GB ram och 128 GB lagring Pris: 10 000 kr

Oneplus 8 Pro med 12 GB ram och 256 GB lagring Pris: 11 000 kr

Telefonerna ska säljas via Oneplus egen webbutik såväl som hos operatörer och andra återförsäljare. Dessutom har man en pop-up-butik online på sin webbplats mellan klockan 18 och 19, direkt efter lanseringen för den som vill ha telefonen och lite extra tillbehör före alla andra.