Test: Adidas RPT-02 SOL – Hörlurar som laddas av ljuset

Det första jag lägger märke till när jag sätter på mig Adidas RPT-02 SOL är ett rejält stadigt tryck över öronen. De är gjorda för träning så det är ju rimligt att de ska sitta kvar, men efter någon timme får jag ta av dem och vila öronen lite då det faktiskt började göra ont. Kuddarna på själva hörluren är också ganska hårda. Med tanke på den tydliga träningsinriktningen så är det kanske en kompromiss man får göra.

Lurarna säljs under Adidas namn, men bakom själva tillverkningen står det svenska företaget Zound Industries som också tillverkar hörlurar under varumärkena Marshall och Urbanears.

Det som är unikt med RPT-02 SOL är dock inte att de sitter hårt utan att de har en Powerfoylepanel på ovansidan vilken laddar batterierna i hörlurarna i alla sorters ljus. Adidas själva menar att det usb-c-uttag som finns bara är till som backup och de rekommenderar att man använder Powerfoyleladdningen istället. Lurarna ska kunna lagra upp till 80 timmars batteritid vid full laddning. Det vore ju väldans smidigt om man slapp ladda dem helt och hållet. De flesta av mina lyssningstimmar är medan jag har suttit och arbetat under november, en månad utan väldigt mycket ljus och efter en och en halv vecka så dog batteriet. Men efter någon timme i ett fönster så kunde jag börja lyssna igen, dock inte så länge. Så ska man lyssna många timmar per dag får man kanske räkna med att kompletteringsladda dem ibland, i alla fall om man inte har möjligheten att sitta ute i solen eller under väldigt starka lampor inomhus. Jag gillar dock idén och utförandet, det fungerar förvånansvärt bra och jag tror att den här tekniken kommer att dyka upp allt mer framöver. Det är ju en stor fördel att de även kan ladda i artificiellt ljus.

Eftersom de är tänkta att träna i går det också att plocka bort själva kuddarna på hörlurarna samt inlägget som är mot huvudet i den del som går över huvudet, för att tvätta dem så att de håller sig fräscha. Det är så klart en fördel.

Ljudet då?

Jodå, de låter. Jag blir inte våldsamt imponerad, men de låter helt okej. Att kuddarna som sitter mot örat inte är så mjuka gör att de inte sluter tätt jättebra vilket i sin tur gör att man tappar en del av ljudet. Men ska man vara ute och springa eller röra sig på platser där man kan behöva höra omgivningen är det så klart en fördel, det finns nämligen inga möjligheter att ha någon form av brusreducering eller mikrofoner som tar upp omgivningsljudet och släpper igenom det. Samtalsljudet är helt okej det också.

I appen finns några möjligheter att påverka ljudet. Det finns en equalizer som faktiskt gör skillnad, du kan antingen välja någon av de befintliga profilerna eller så kan du göra din egen.

Det finns två yttre knappar på hörlurarna, en på vänster sida som vid en intryckning visar hur ljusförhållandena är för laddning just då och vid två eller tre tryckningar kan utföra olika uppgifter som att starta Googleassistenten, men den går också att programmera till annat. På höger sida finns en utstående knapp som även fungerar som en joystick som kan höja/sänka volymen och byta låt framåt och bakåt. Trycker man på den fungerar den som play/paus och vid längre intryckning som av/på.

På det stora hela kan jag tycka att det finns hörlurar med bättre ljud och hörlurar som är bekvämare att bära under en längre tid. Men det finns inte så många hörlurar med en powerfoyle-panel vilket gör just den funktionen till något som kan locka köpare. De har också en IPX4-klassning och en stor del av plasten i hörlurarna ska vara gjord av återvunnen sådan, något som kanske kan vara lockande för vissa kunder. Så du ska nog vara intresserad av just den kombinationen av specifikationer för att kunna motivera de cirka 2500 kronorna som hörlurarna kostar.