Test: Bevakningskameran Arlo Go 2 – Övervakning helt trådlöst

En bevakningskamera i båthuset kanske, eller vid förrådet på tomten, i husvagnen eller i ditt hotellrum? Genom sitt batteri och platsen för simkort behövs inga sladdar och det gör att det här är kameran du kan placera på ställen där andra kameror inte passar lika bra. Det är också anledningen till att jag är nyfiken och sett fram emot att testa den.

Förutsättningarna för att kameran ska vara helt trådlös är så klart dels att du först laddar batteriet och sedan även tar extrakostnaden som ett särskilt abonnemang, ett datasimkort kostar. Sen är det bara att köra igång och det gör jag.

Stor och tung

Först och främst reagerar jag på kamerans storlek när jag får den och packar upp paketet. Att här finns simkortplats gör i teorin att kameran kan sättas upp nästan överallt, men där sätter istället storleken stopp och jag lyckas inte placera den ovanpå ett köksskåp till exempel helt enkelt för att den är för stor för att få plats.

Just att kameran har simkortplats betyder heller inte att den kräver simkort. Större delen av testet kör jag den mot mobilnätet, men jag testar även att ansluta till wifi ett par gånger, helt enkelt för att spara lite på datatrafiken och därmed min faktura från operatören. Första gången jag ska ansluta till wifi misslyckas det. Du ansluter kameran till wifi genom Arlos app och när du är ansluten till wifit med telefonen får du ange lösenordet. Kameran vägrar ansluta och efter tre försök och upprepade felmeddelanden ger jag upp. När jag sedan tittar till kameran efter två timmar är den trots att jag bara fått felmeddelanden ändå ansluten till det wifi jag försökte koppla den till. Nästa gång jag försöker ansluta till ett nytt wifi går det smärtfritt, men under ett hotellbesök går den bet. Hotellets wifi kräver att man loggar in via en webbsida och det klarar inte kameran. Kamerans krav inkluderar även att nätet måste vara ett 2,4 Ghz-nät.

Batteritiden när jag börjar testa är totalt ungefär tre dygn, men det är när det bara sällan är rörelse framför kameran och batteritiden märker jag är tydligt kopplad till hur mycket rörelse kameran reagerar på. Riktar jag kameran inomhus i köket där folk går runt väldigt ofta är batteritiden betydligt kortare. Appen i telefonen signalerar varje gång kameran upptäcker rörelse, men det går att anpassa eller helt stänga av om man vill det. Utöver just rörelse så ska kameran kunna känna av om det är en person, ett djur eller även ett paket som lämnats men när vi testar lyckas den bara med personer. Vi lämnar ett antal paket framför den utan att den reagerar och ett antal hundar går förbi i bild utan att det registreras heller. Ganska snart inser jag att just paketidentifiering är en del i det prenumerationspaket man får betala för, som även inkluderar att inspelningarna sparas i molnet. En stund efter att jag aktiverat den funktionen hittar kameran mycket riktigt paketet som stått framför den en stund, men hundar går den fortfarande bet på.

Lyser upp

När jag börjat använda kameran och det sedan börjar skymma blir jag nästa skrämd av den starka lampan som tänds så fort den upptäcker mig. Det är i det läget alltså ingen kamera som går oupptäckt, men lampan går att avaktivera om du föredrar det och även då finns mörkerseende så du ändå ser vad som sker.

Utöver bild får vi även ljud och jag kan även aktivera en siren eller prata i appen så att min röst går ut i kamerans högtalare. Dessutom ansluter jag Arlo till Google Assistant vilket gör att jag till exempel kan säga “Visa Kök på min teve” så streamas video direkt från kameran till min teve hemma. Det här fungerar dock inte alltid, utan en del gånger visar teven bara Arlo-logotypen mot vi bakgrund och sen händer inget mer.

Det tar ett par sekunder från att kameran känner av rörelse tills den börjar spela in.

Intrycket av Arlo Go 2 är att simkortplatsen onekligen ger möjligheter, men att kameran i sig sedan inte riktigt drar nytta av allt som skulle kunna lyfta upplevelsen. Det är inte unikt för just den här kameran, men när den upptäcker rörelse dröjer det 2-3 sekunder innan den hinner börja filma så beroende på hur du placerat din kamera och hur snabbt den som är i bild förflyttar sig finns risk att du missar det mest intressanta och att personen redan passerat.

Batteritiden är också i kortaste laget för att den ska vara en verkligt mobil kamera du kan sätta upp var som helst utan att även befinna dig där för att ladda den stup i ett.