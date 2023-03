Test: Garmin Instinct Crossover Solar - hybridklocka med extrem batteritid

Instinct är Garmins bredare friluftsserie med en klocka som ska passa dig som gillar friluftsliv, äventyr och vill ha möjligheten att mäta och analysera din träning och din hälsa, men inte behöver de mer avancerade analys- och träningsverktygen som till exempel Forerunnerserien har.

Det senaste tillskottet i Instinct-serien är Instinct Crossover (vi har testat Solar-versionen som även har solpaneler för laddning) och vad är det som är speciellt med den då? Jo, den är en hybrid mellan en analog klocka och en smart klocka. Det ska dock sägas att i fråga om hybridiseringen så ligger vikten mer åt det smarta hållet på Instinct Crossover. Klockan har en digital display med självlysande siffror kring boetten och analoga visare ovanför den digitala displayen. Och det görs klart ganska direkt att den här klockan köper man för att man vill ha den här funktionen, för den påverkar funktionaliteten på den digitala displayen på ett sätt som man antagligen stör sig på om man “råkar” köpa Crossover-versionen. Funktionsmässigt är den i stort sett likvärdig med Instinct 2 förutom att Crossover-varianten också kan mäta löpkraft.

Bättre batteritid

Anledningen till att man köper Crossover-varianten istället för den vanliga Instinct 2 är sannolikt att du vill ha möjligheten till den betydligt längre batteritiden som Crossover ger. Väljer du dessutom varianten med solpaneler kan du få upp till 70 timmars batteritid i smartwatchläget, detta om om du utsätter klockan för solljus över 50 000 lux i minst tre timmar varje dag. I det mer begränsade läget med bara analog och digital tid samt datumvisning aktiv räcker samma ljus till i princip obegränsad batteritid. Batteritiden är även utan solpanelen väldigt bra och ger upp till 30 dagars batteritid. Möjligheten att köra bara den analoga klockan är kanske en funktion som kan vara speciellt användbar för de användare som köper “Tactical Edition”-varianten av klockan som dessutom är utrustad med funktioner som är speciellt framtagna för de som arbetar i försvaret. Det handlar om till exempel beräkningar för fallskärmshoppning och möjlighet att snabbt radera all personlig data på klockan. Klockan i sig är också konstruerad för att nå upp till militär standard när det gäller tålighet.

Navigering sker endast med knapparna som är fem till antalet och på klassiskt Garminmanér har dubbla funktioner. Skärmen är svart/vit, men menysystemet är snabbt och skärmen reagerar direkt på knapptryckningar.

Skärmen är monokrom och designen signalerar tålighet. Runt själva skärmen sitter solcellspanelen och du kan, via en widget, se hur mycket laddning klockan får via panelerna.

Träningsfunktioner

Även om Instinct inte är en specifik träningsklocka får den en stor del av Garmins hälso- och träningsfunktioner som Vo2 Max-mätning, den kan mäta syrehalten i blodet, din andning, hrv-status, löpkraft, sömnmätning, stressmätning och så vidare. Den har även ett flertal olika träningsprofiler och du kan även skapa dina egna om du så vill. Crossover saknar däremot funktioner som Stamina (som visar ungefär hur länge du kommer att orka i nuvarande tempo/pulsnivå) och tävlingskalenderfunktionerna som återfinns i Forerunnerserien. De träningspass jag kört med Crossover har den mätt bra och korrekt, man får ut mycket data och det är nog bara den som är väldigt träningsintresserad eller har klockan enkom för det syftet som känner att de vill ha ut mer än vad Crossover kan leverera. Både pulsmätare och GPS har gett siffror som är trovärdiga och stämmer överens med uppgifter jag fått från andra mätningar på samma sträckor. Detta även om Crossover inte har fått den senaste generationens pulsmätare som kom med de nya Forerunnermodellerna som kom förra året.

Informationen förs sedan över till Garmins app Connect. Connect går i sin tur att koppla till andra träningsappar och ger en bra överblick över din tränings- och hälsodata.

Visarna flyttar på sig när det är dags att titta på skärmen.

Friluftsfunktioner

Instinct Crossover är, som nämndes i inledningen, mer av en friluftsklocka än en träningsklocka. Det innebär att den har funktioner som Tracback där klockan hjälper dig hitta tillbaka till startplatsen, samt möjlighet att lägga in en referenspunkt att navigera till eller från. Den har stöd för GPS, GLONASS och Galileo och har höjdmätare, elektronisk kompass och barometer, vilket de mer avancerade träningsklockorna också har. Bland träningsprofilerna finns det också ett expeditionsläge som stänger av alla sensorer utom GPS som då loggar en punkt i timmen vilket ger en väldigt mycket längre batteritid än annars. Det här läget är till för aktiviteter som sträcker sig över flera dagar eller veckor, upp till 40 dygn.

Instinct Crossover Solar fungerar väl som navigationsinstrument, om du har en separat karta.

Under testperioden har jag inte kunnat undersöka hur pass bra Garmins solcellsladdning fungerar då de gånger jag varit ute och tränat så har klockan suttit under kläder för att kunna mäta puls, och under februari ges inte möjlighet till så många soltimmar per dag. Men tidigare tester har visat att de siffror som Garmin anger verkar stämma i de fall du faktiskt kan ha klockan i direkt solljus under de förhållanden som krävs. Men i Sverige, under vinterhalvåret, kanske effekten av solcellsladdningen inte är den största.

Det övre meddelandet skickades när jag stod still för länge och det undre skickade jag själv för att testa funktionen, som ses kan man också skicka ett meddelande om att man är okej. Kartbilden är den som angavs för platsen för min "olycka", vilken stämmer ganska korrekt.

Crossover har också en nödmeddelandefunktion som skickar ett meddelande till en utvald kontakt i din telefon om du håller inne en knapp tillräckligt länge, eller om du har händelsedetektion påslaget, då skickas meddelandet om du står stilla för länge. Det visade sig att jag råkat stå stilla för länge en gång när jag åkte skridskor varvid min sambo fick ett meddelande om att jag råkat ut för en olycka och var jag befann mig. Du kan också dela din plats via Live track om du vill att någon ska kunna hålla koll på dig medan du är ute på äventyr, men båda dessa funktioner kräver så klart att du har din telefon med dig.

Klockan kan också mäta din acklimatisering till höjd vilket kan vara användbart för klättrare eller skidalpinister som ska göra turer utanför Sverige (där acklimatisering är nödvändigt).

Analogt

Ja, det som skiljer Instinct Crossover från de flesta smarta klockor är ju dess analoga visare. Det är lite svårt att säga om de påverkar klockan negativt eller positivt eftersom det helt enkelt beror på vad användaren har för förväntningar och vad man är ute efter. Till en början var jag lite skeptiskt eftersom jag tänkte att jag skulle tycka att visarna var ivägen och att idén i sig var rätt dum eftersom visarna kommer att skymma den digitala skärmen och därmed sabba de digitala funktionerna. Men när du till exempel trycker upp en widget eller får en notifiering så flyttar visarna på sig så att du med lätthet kan läsa det som står. Samma gäller om du använder den digitala kompassen eller kör något träningspass. Den enda gången jag upplever att visarna är i vägen är när de skymmer något av informationsfälten på hemskärmen. Men det ska ju sägas att visarna gör att den digitala skärmens användbara yta för att visa meddelanden och liknande blir mindre, och det kan upplevas som störande. Känner du så borde du köpt den vanliga Instinct 2 istället.

Den enda gången som de analoga visarna är i vägen är när de står precis framför något på hemskärmen, i övrigt är systemet väl anpassat för att den analoga och den digitala delen ska samverka bra.

Det som dock har stört mig något är att den självlysande funktionen på visare och siffror inte riktigt når upp till önskad effekt. Garmin använder sig av något som kallas Super-Luminova Pigment vilket är ett icke-radioaktivt pigment som laddas upp i ljus och sedan återger detta ljus i mörker. Ljuset som återges är till en början ganska bra, men eftersom det hänger ihop med hur mycket ljus klockan exponerats för så har det vid tillfällen varit ganska svårt att se vad klockan är när man tittar i mörker. Det är väl bra att det inte är ett radioaktivt ämne som används, men jämför jag med min analoga klocka med tritiumtuber på visare och siffror är det stor skillnad till Garmins nackdel.

Tritiumbelysning till vänster, Garmins Super-Luminova till höger.

Smarta funktioner

Som någon säkert noterat så har jag inte tagit upp Instinct Crossovers funktion som smartklocka och det beror lite på att det inte finns jättemycket att säga. Den funkar bra, du får notiser från telefonen, du kan inte svara på meddelanden men du kan svara på/neka samtal men får prata i telefonen. Du kan styra musiken i telefonen och klockan fungerar med Garmin Pay. På smartklocksfronten har jag inte stött på några konstigheter och den fungerar väl.

Nå, vem passar den nya Garmin Instinct Crossover för då? Jag skulle säga att den går hem hos en friluftsintresserad person som tränar en del och dessutom vill ha smarta funktioner men också möjligheten att ha en klocka med lång batteritid och analog visning. Det är en ganska speciell klocka med tanke på den analoga delen och jag tror att de allra flesta egentligen skulle trivas bäst med den vanliga Instinct 2 för att kunna använda hela skärmytan på ett effektivare sätt. Men för de som vill ha, eller behöver, den analoga funktionen så är det här en väldigt bra klocka och det finns inte så många som liknar den. Vill man däremot ha en klocka utan just den analoga delen så är väl kanske Suunto 5 eller 9 i sina Peak-versioner något som kan vara intressant. Eller Amazfit T-rex 2 om man vill komma undan lite billigare.