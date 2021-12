Test: Nya Huawei Watch GT 3 – Fokus på lyx och träning

Jag testar faktiskt två versioner av klockan och genom att byta armband kan man dessutom få vad som känns som ännu fler varianter. Den röda tråden är hela tiden den skarpa skärmen, extra stor i den större varianten av klockan som Huawei riktar främst till män, 1,43 tum stor skärm där, medan den mindre som då riktar sig främst till kvinnor har en skärm på 1,32 tum. När jag testar båda så är den större klockan den som ger det där lite extra påkostade intrycket men känns å andra sidan tung på armen så att jag föredrar den mindre när jag springer eller sover med klockan, de tillfällen då man vill att den ska märkas som minst. Det går dock att byta till ett lättare, mer sportigt armband för att få en klocka som är mer diskret och samtidigt mer bekväm.

Sportarmbandet i gummi gör klockan mer bekväm men mindre lyxig.

Både för Androider och för Iphone

För att komma igång med klockan använder du Huaweis app Hälsa och den finns både till Android och till Iphone. Konkurrenterna på det området, de som alltså fungerar med både Iphone och Android är främst Garmin efter att Samsung och Fitbit båda bytt spår med Googles Wear OS 3 som numera inte stöds av Ios.

Funktionerna i klockan är mycket fokuserade kring träning, vilket lite är en följd av att här klockan inte erbjuder någon möjlighet att installera nya appar utöver de som finns från början. Skillnaden mot Huawei Watch 3 Pro som vi testade nyligen och som har en appbutik är dock i praktiken inte så stor eftersom apputbudet där är mycket begränsat. Jämfört med Watch 3 Pro så saknar den här klockan även e-sim-möjligheter.

Batteritid, men på bekostnad av funktioner

Det Huawei Watch GT3 har, utöver träningsfunktionerna, är framförallt batteritid. Jag får ut ungefär 10 dagars batteritid innan jag behöver ladda klockan, men det beror på hur jag använder den. En timmes träningspass med gps aktiv tar ungefär tio procents batteri. Söker du smartklockefunktioner som mobila betalningar, röststyrning, Spotify eller möjligheten att svara på appnotiser direkt i klockan har du hamnat fel. De här funktionerna saknas, delvis beroende på just prioriteringen av batteritid istället. Så länge telefonen är i närheten av klockan så får jag notiser från appar, men det går inte att svara på notiserna och emojis visas ofta bara som skräptecken. Du får alltså ta fram telefonen för att svara på notiser och ibland, i emojiifallet då, även för att se vad folk faktiskt skrev. I Huawei Watch GT3 finns i alla fall möjlighet att ladda in musik för offlinelyssning, antingen som fristående musikfiler eller via Huaweis egen musiktjänst Huawei Music och vi har på hälsoområdet sensorer för puls, syresättning av blodet, hudtemperatur och sömnmätning. Precisionen på de här mätningarna är jämförbara med flera andra klockor som jag testar parallellt men de är, även det som andra klockor, inte ofelbara. Det händer att klockan registrerar sömn när jag, helt vaken, sitter och ser en film.

Musik går att ladda in som fristående filer eller via Huawei Music, men bara om du kopplat klockan till en Android, inte med Iphone.

Huawei Watch GT3 har en lång rad träningsformer den kan mäta, men det är tydligt att man fokuserat på ett fåtal. Klockans sensorer och algoritmerna som bearbetar den data som samlas in innebär att flest slutsatser kan dras av konditionsidrotter som löpning eller längdskidåkning. När jag startar ett löppass måste jag vänta runt 20 sekunder på att klockan ska hitta gps-position och även då händer det att den hamnar lite fel i början.

Förvirrande

Under löppasset och i andra träningsformer, märker jag att framförallt gränssnitt och instruktioner jag får från klockan är svårtydda. Jag har, även i tidigare modeller av klockor från Huawei, fått meddelanden som “Dåligt!”, “Medel” eller “För låg puls” från klockan utan ytterligare förklaring. Nu vet jag, efter att ha pratat med Huaweis experter på området, att utropen dåligt och medel är bedömningar av hur hårt jag bör träna den aktuella dagen baserat på min tidigare träningspass och återhämtning samt att jag kan stänga av varningarna om hög eller låg puls under träningspass eftersom jag är en fullt frisk individ, men det är inget jag upplyses av direkt i klockan. Jag stöter även på en lång rad oklarheter i gränssnittet i klockan.

Information och instruktioner presenteras, men den är ofta förvirrande och förklaras inte.

I appen träningsstatus visas dels en pil mot grönt i en färgskala, dels siffran 184 och bredvid den frasen “Måttlig 0%”. Den förklarande rubriken är “Tränings-” utan fortsättning och när jag bläddrar vidare till Vo2max-värde är det en annan färgskala med fler färger, i annan ordning och en pil mot blått utan förklaring även om det står även “Professionell” även det i blått. Helt enkelt mer eller mindre obegripligt och det går igen på flera ställen i gränssnittet. Huawei sköter mätningarna lika bra som andra klockor från andra tillverkare, men gränssnittet håller inte samma nivå, utan klockan är rätt och slätt dålig på att förmedla de data som samlats in och framförallt de slutsatser och råd som blir resultatet.

Andra irritationsmoment är att multitaskingen är klart begränsad. Det finns visserligen inte så många funktioner att växla mellan, men när klockan mäter ett träningspass så kan jag genom att svepa komma åt musikstyrningen, men jag kan inte kolla inkomna notiser utan att först avsluta träningspasset och det tar en stund innan jag hittar såväl batteristatus som vad klockan är. De är tillgängliga, men gömda i skärmbilden för solens upp- och nergång respektive i några av flera tillgängliga vyer för aktuell träningsstatus. När det gäller urtavlor så finns flera du kan växla mellan och det går att ladda ner ytterligare, både gratis och de som kostar vanligen mellan 5 och 20 kr, men de är alla framförallt variationer i utseende snarare än i hur mycket information som kan visas.

Du får vänta. Att få gps-position tar 20-30 sekunder och inte ens då är den alltid exakt. För att få mätning av återhämtningspuls uppmanas du vänta i två minuter.

En nyhet i Huawei Watch GT3 är en löparcoach som drivs av AI. Den låter dig välja mellan en handfull olika målsättningar, hur många och vilka dagar i veckan du vill träna och sätter sedan ihop ett träningsschema åt dig med lätta och tunga pass där du blir guidad till hur långt passet ska vara och vilken pulszon du ska befinna dig i. Målen du kan välja mellan är bland annat 3 km, 5 km, 10 km samt halvmara och helt marathon. Min träningsplan för halvmarathon sträcker sig över 57 dagar, så jag hinner inte fullfölja den under testperioden utan bara prova. Det börjar med att jag i appen får berätta för Huawei hur mycket och snabbt jag sprungit senaste tiden. Planen skapas efter att jag valt veckodagar att träna på och jag kan känna att för mig personligen är det svårt att planera fasta tider två månader framöver för träning när den istället oftast sker spontant när man får en lucka, men det kan kanske både jag och appen ha överseende med.

Löpande koll

Utöver mätningen av aktiva träningspass så registrerar klockan även hur mycket du rör dig annars, räknar steg och om du är aktiv eller sitter still varje timme. Det finns dock ingen funktion för att bli påmind om detta, som många andra klockor till exempel ber dig ställa dig upp och röra dig om du inte gjort det den senaste timmen. Eftersom klockan inte heller har tredjepartsappar eller ordentliga delningsfunktioner, ens till andra användare av Huaweiklockor, går du miste om många möjligheter att inspireras och peppa vänner och bli peppad av desamma när det gäller träning och hälsa.

Träningsmätning, lyxiga känsla och lång batteritid erbjuder klockan, och den synkar med både Android och Iphone, men den lyckas alltså inte riktigt dra nytta av mätningarna den gör lika fullkomligt som många av konkurrenterna.