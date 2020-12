Test: JBL Reflect Mini NC – Sportlurar som räcker länge

Harman, som ägs av Samsung, har under hösten släppt en flod av True Wireless-headset under varumärket JBL (och andra varumärken), och inte ens för den insatte är det helt lätt att skilja dem åt.

I just den här prisklassen har JBL två modeller, dels de som vi testar här för 1600 kronor, dels JBL Live Free NC Plus. Skillnaden dem emellan är att Reflect Mini har en mer sportig design med vingar som ska få dem att stanna på plats. Live Free NC Plus har lite större högtalarelement och annan teknik för brusreducering.

Knepigt med passformen

JBL Reflect Mini NC är alltså tänkta att vara lite av träningslurar, och man kan ställa lite extra krav på att de ska sitta bra. Jag har tyvärr problem där. Både de gummipluppar som ska tryckas in i öronen och de vingar som ska haka in i örongången finns i tre storlekar. Gummiplupparna är extra viktigt att man väljer rätt storlek, för är de alltför små blir musikljudet och brusreduceringen sämre, är de för stora glider de ur öronen. Det här är naturligtvis individuellt, men för mig finns det inga gummipluppar som inte är antingen för små eller lite för stora. Gummivingarna i sin tur sitter lite löst och glider runt en aning i hanteringen. Jag väljer de öronpluppar som är något för stora, och upplever att jag gång på gång får trycka dem på plats för att de börjat glida ur örat.

Jag får i alla fall ut det bästa av ljudet på det här sättet. Som alla headset från JBL har de vad man kallar JBL:s signaturljud. Det innebär i praktiken att man vrider upp de allra lägsta bastonerna så att de känns ordentligt. Bra om man gillar bas, mindre bra om man vill ha naturlig återgivning. Högtalarelementen är jämförelsevis små, 6 mm, och det är inte utan att det hörs, bland annat på svagare dynamik som gör att vissa frekvenser drunknar när det pågår mycket i musiken samtidigt. Inte fantastiska för musik alltså, men knappast onjutbara. Däremot tycker jag att man har rätt att förvänta sig bättre musikljud än så för prislappen.

Omärkbar bruseducering

Headsetet är försett med aktiv brusreducering som alltså digitalt filtrerar bort omgivningsbuller, utöver att själva öronpropparna isolerar och tar bort en hel del ljud. Jag får ta JBL på orden här, för ärligt talat har jag svårt att märka någon skillnad över huvud taget på omgivningsljudet med bullerdämpningen avslagen eller påslagen. Detta både med milt buller som köksfläkten påslagen och när jag provar vid trafikerad gata med vägarbete. Bättre än så här har man definitivt rätt att vänta sig att aktiv brusreducering ska vara.

Samtalsljudet vid telefonsamtal är lågt. Inte direkt dåligt, och buller filtreras för det mesta bort bra, men volymen blir betydligt lägre för den jag talar med än om jag talar direkt i telefonen.

Etuiet till headsetet är hyfsat smidigt till formatet. Det har en knapp för hopparning, men för många Androidmobiler räcker det ofta att öppna etuiet nära telefonen så får du en fråga om hopparning. Dock kan bara en enhet i taget vara ansluten till headsetet. Det är inte särskilt svårt att ta ut headsetet ur etuiet, men lite pilligt att sätta i det, och jag är med om att den ena öronsnäckan inte har laddat när den varit i etuiet.

Dubbelparning

Öronsnäckorna kopplar upp individuellt mot telefonen, så du kan om du vill använda bara den ena för ett telefonsamtal, och det kan vara endera. Det gör också att fördröjningen blir mindre och läppsynken vid videotittande är bra. Men det är inte bara av godo. Då och då är jag med om att uppkopplingen misslyckas när jag tar ut headsetet ur etuiet. Det är inte JBL Reflect Mini NC ensamma om, men med två öronsnäckor som kopplar upp sig var för sig fördubblas denna felkälla och det är tillräckligt ofta jag bara får ljud i ena öronsnäckan för att jag ska reta mig på det.

Headsetet har touchstyrning och om du installerar JBL:s app kan du själv välja vad som ska hända vid tryck, dubbeltryck och tryck och håll på vänster och höger öronsnäcka.

För 1600 kronor är JBL Reflect Mini NC inte ett av de billigare True Wireless-headseten, och även om det inte är direkt dåligt tycker jag att man har rätt att förvänta sig bättre musikljud och brusreducering än så här för prislappen.