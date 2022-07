Test: Mobvoi Ticwatch 3 Pro Ultra GPS – smart klocka med rörigt appsystem

Mobvoi har uppdaterat sin Ticwatch 3 Pro GPS med ett “ultra” i modellbeteckningen och den nya klockan heter således Ticwatch 3 Pro Ultra GPS. Uppdateringarna från föregångaren är inte monumentala, utan handlar främst om att man utökat processorkraften vilket, enligt tillverkaren, ska öka klockans prestanda med 40 procent. Föregångaren var den första klockan med Qualcomms Snapdragon Wear 4100 och det är samma chip som utgör klockans hjärta även i denna version om än kryddat med Mobvois Dual processor system, vilket förklarar den ökade prestandan. Den har också kvar de två laminerade skärmarna och den tuffa standarden MIL-STD-810G.

Den är baserad på Google Wear, men liksom föregångarna så återfinns både Googles egna Google Fit och Mobvois egna funktionsappar i klockan. Huruvida det är en bra idé återkommer vi till.

De dubbla skärmarna är bra, det gör att man alltid kan se vad klockan är utan att behöva vrida på klockan och hoppas att det räcker för att den ska tända upp huvudskärmen.

Att klockan är baserad på Google Wear OS innebär så klart att den har ett flertal Googlefunktioner som Google Pay och Googleassistenten liksom möjlighet att installera appar. Det gör så klart att klockan får ett bredare användningsområde än en del andra klockor som kanske är mer fokuserade på bara träning, men det handlar om gamla versionen av Wear OS, inte den nya som Google och Samsung utvecklat. Till det yttre består klockan av en rund boett med två knappar på sidorna. Knapparna och pekskärmen används för navigering. På testklockan är allt svart och den känns robust och stilren även om armbandet kanske är åt det lite väl gummiaktiga hållet. Det blir ganska klibbigt att ha klockan på sig dygnet runt utan att låta huden “vila”, vilket man i och för sig får göra förhållandevis ofta jämfört med andra klockor eftersom batteritiden är ganska kort.

Enkelt men plottrigt

Gränssnittet i klockan är förhållandevis lättmanövrerat. De flesta funktionerna styrs via pekskärmen och det går, från hemskärmen, att svepa fram Googleassistenten, en snabbmeny med genvägar, en aktivitet/hälsoöverblick och telefonaviseringar. Vill du hoppa in i applistan trycker du på den övre knappen som tar fram den scrollbara menyn med alla appar som finns i klockan. Det är ett ganska stort utbud av appar som finns, framförallt finns det dubbelt av ett gäng. Bland annat finns Google versioner av träningsappen, pulsappen och träningsmålsappen. De appar som Mobvoi själva har stoppat in är flera till antalet och har det lilla epitetet “Tic” före namnet. Det finns ganska många olika, allt från träning till andning, decibelmätare och så vidare. Att det finns dubbla appar gör klockan lite rörig och plottrig, att man dessutom behöver ladda ner både Mobvois app och Googles app för att kunna använda alla funktioner på klockan känns lite störigt. Det känns som om Mobvoi hade kunnat nöja sig med att ha sina egna träningsappar, men måhända sitter Googles egna fast i systemet så att säga. Du väljer i alla fall vilken träningsapp du vill använda i klockan och datan skickas då till tillhörande app i telefonen.

Eftersom klockan har Google Wear OS får du tillgång till Googleassistenten och Google Pay.

Du kan också ha Spotifyappen direkt i klockan och på det sättet lagra musik för att kunna lyssna offline. Vad gäller telefonnotiser kan du få en mängd av dessa i telefonen, du kan också svara på meddelanden och mail direkt i klockan. Antingen genom att använda det ganska pyttelilla tangentbordet på skärmen, men kanske mer lämpligt är att använda tal till text-funktionen och helt enkelt läsa in ditt svar.

Det känns som om det går ganska snabbt att manövrera i klockan och skärmen svarar bra. Förutom hemskärmen, som går att byta ut, har klockan en sekundär skärm som alltid är igång och visar ett fåtal värden, tid, datum antal steg och batteristatus. Det går att få den här skärmen upplyst, valfritt om det ska ske vid vinkling av klockan eller vid knapptryckning. Det är också den här skärmen som är den enda du får tillgång till om du väljer att ställa klockan i sitt essentiella läge för att spara batteri. Då kan du få upp till 45 dagars batteritid, men då beter sig klockan också i stort sett om en “dum” klocka. Vid vanlig användning är batteritiden runt tre dagar.

Träning och mätning

Klockan har sensorer för att mäta puls, position, blodets syrenivå, sömn, lufttryck (barometer), stegmätare och kan sedan använda den datan för att ta fram siffror om stressnivåer och hur utvilad du är. De mätningar som gjorts under testet har, vad jag upplever, stämt väl överens med verkligheten om än att jag inte varit i miljöer där det förekommer stora höjdskillnader. Du får informationen förhållandevis väl presenterad direkt i klockan men det blir så klart lättare att se och mer överskådligt i appen. Det finns mängder av olika träningsprofiler att välja mellan för att det ska passa din aktivitet.

Gränssnittet för att få översikt över apparna är ganska bra, men det är många appar och det känns som om man hade kunnat prioritera lite och sålla bort en del.

Med tanke på att klockan har Wear OS, vilket i sin tur ger den en del egenskaper som “vanliga” träningsklockor inte har, och att den även därför, har ganska kort batteritid (jämfört med klockor utan Wear OS) så ser jag den här klockan mer som en smart klocka som är en förlängning av din telefon, än en ren träningsklocka. Så om du vill ha smarta funktioner som att kunna betala, lyssna på musik, ha röststyrning och liknande, i din klocka, och även få möjlighet att logga din träning, ja då kanske det här kan vara något för dig. Men om du är ute efter något att bara mäta din träning med, och kanske få lite telefonnotiser, så finns det bättre alternativ (Garmin Forerunner 255 till exempel om än något dyrare).