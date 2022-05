Test: Suunto 9 Peak Titanium – toppmodell med något för alla

Suunto 9 Peak är den finska klocktillverkarens toppmodell där de petat i det mesta av den teknik de har att erbjuda (förutom att det inte går att lyssna på offlinemusik, då får du vända dig till Suunto 7). Designen är omgjord sedan den föregående modellen, den har blivit smidigare och tunnare. Från cirka 15 mm tjock till runt 10 mm trots att teknikinnehållet ökat. Det här gör klockan smidig och enkel att bära dygnet runt.

Det som är nytt i Peakvarianten av Suunto 9 är en ganska lång radda med saker, där de flesta av de mjukvarurelaterade uppgraderingarna kom även till föregångaren i en uppdatering. De huvudsakliga nyheterna är till exempel en ny pulsmätarsensor, en ny sensor för mätning av syrenivåerna i blodet, vanliga 22mm armband, snabbare laddning (runt en timme till fullt batteri), barometriskt höjdmätare och funktionen Snap to Route (mer om den senare). Detta alltså förutom den nya designen.

Suunto 9 Peak kan även mäta syrenivån i blodet, vilket är en uppgradering från den billigare Suunto 5 Peak.

Smidig design

Den nya designen är sannolikt välkommen för de som vill bära sin klocka även till vardags och inte bara under träningspassen. Blank, tunn och ganska snygg kan man väl kanske kortfatta beskriva den som. Något som dock stör mig är känslan i de tre knapparna. Det är ett högt klickljud när man trycker in dem vilket gör att det känns lite plastigt och billigt. Jag hade hellre sett knappar med en känsla som liknar den i den billigare Suunto 5 Peak.

Knapparna känns något plastiga och har ett klickljud som är lite störande.

Batteritiden är ungefär 7 dagar med dygnetruntkontroll av puls och leverans av mobilnotifieringar. Om du kan svara direkt från klockan beror på beror på viIken telefon du använder, det återkommer vi till. I träningsläget kan du antingen köra 25 timmar med den bästa mätningen (pulsmätning och täta gps-uppdateringar) eller upp till 170 timmar med den “sämsta” (ingen pulsmätning och betydligt glesare gps-uppdateringar). De uppgivna batteritiderna har under testet stämt bra överens med det jag upplevt.

Bra gränssnitt

Suunto-klockorna har ett enkelt och tydligt gränssnitt som inte blivit mer komplicerat i den nya 9 Peak. Det är lätt att scrolla i menyer, det mesta går att göra både via pekskärmen och via knapparna förutom gå bakåt som kräver en svepning åt höger. Pekskärm fungerar även med handskar på, vilket är ett stort plus.

Skärmen har bra synlighet men systemet är ibland lite långsamt, som när man ska gå in i menyn för att styra mediauppspelningen. Skärmen kan låsas medan man tränar. Då fungerar inte knapparna eller pekskärmen. Annars går den bara ner i ett läge där pekfunktionen stängs av när man inte pillar på den på en stund. Man aktiverar pekskärmen igen genom att trycka på en av knapparna.

Förutom att styra musiken som spelas på telefonen klockan är kopplad med kan du även svara på meddelanden med förprogrammerade svar (om du har Android), men inte svara på samtal.

Gränssnittet är tydligt och lätt att förstå.

Som träningsredskap

Suunto 9 Peak är ett bra verktyg för den som vill mäta sin träning och sitt friluftsliv. Under testperioden har jag bara reagerat på en mätning som inte stämde riktigt, nämligen höjdmätningen. När man använder barometrisk höjdmätning, som finns i 9 Peak, måste man kalibrera den regelbundet, det vill säga berätta för den på vilken höjd man befinner sig så att den sedan kan registrera förändringar i lufttrycket och uppskatta förändringen i höjd. Suunto har en funktion för detta så att det sker automatiskt med hjälp av GPS:en, en funktion jag inte hade aktiverad när jag fick min felmätning. Generellt är en barometrisk höjdmätare exaktare och arbetar snabbare än GPS-baserad, men kräver att den är korrekt kalibrerad.

En ny funktion som kan vara välkommen för den som ofta springer en specifik rutt, är funktionen Snap to Route. Den fungerar så att GPS-spåret klistras längs en förutbestämd bana oavsett om den tycker att man avvikit något på grund av felmätning. Klockan använder också den förutbestämda rutten för navigering och berättar hur du ska svänga. Den förutbestämda banan ritas upp i appen och laddas sedan över till klockan.

Det finns mängder av olika träningsprofiler i Suunto 9 Peak och du kan dessutom göra dina egna.

Det finns en mängd olika träningsprofiler och du kan även skapa egna, då i appen. Vill du ha ytterligare data från dina pass kan du aktivera SuuntoPlus, det är som olika appar som samlar och presenterar mer specifik data kring din träning. Tyvärr måste du aktivera dem innan varje pass och du kan bara ha en i taget igång.

Appen

Som nämnts tidigare i texten finns det en app som du kan ladda ner för att få mer information kring de mätningar som din klocka gör.. Både vad gäller sammanfattningar av din träning, men också vad gäller din sömn, återhämtning, förbränning och stressnivå. Via appen kan du även justera saker i din klocka. Det är lätt att koppla ihop de båda enheterna och informationen i appen är tydlig och enkel att hitta. Du kan dessutom koppla ihop din Suunto-app med andra appar som Strava eller liknande om du hellre vill logga din träning där. Det finns en uppsjö av så kallade partnertjänster som du kan koppla samman Suuntoappen med.

I appen får du tillgång till mer data som presenteras på ett bra sätt.

Sammanfattning

Det du får för att du betalar mer än för 5 Peak är till exempel en större skärm med pekfunktion, mätning av syrenivån i blodet, bättre batteritid och barometrisk höjdmätare. Det går inte att komma ifrån att Suunto har skapat en riktigt bra klocka för den som är ute efter en värstingklocka som kan hjälpa dig mäta din träning och hjälpa dig under till friluftsliv. Konkurrenter skulle till exempel kunna vara Garmin Fenix 6 eller Polar Vantage V2, där den senare är lite mer inriktad på ren träning medan 9 Peak delar sitt fokus mellan träning och friluftsliv.