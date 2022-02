Test: Suunto 5 Peak – Träningsklocka för friluftslivet

Suunto 5 Peak är den finska klocktillverkarens mittemellanmodell. Under sommaren och hösten har Suunto uppdaterat sin tidigare 5-modell med en hel del nyheter via mjukvaruuppdateringar. Alla dessa uppdateringar finns med från start i deras nya generation av 5-serien, 5 Peak. De största skillnaderna mellan 5 och 5 Peak är egentligen fysiska och till det yttre. Klockan har tappat 26 gram i vikt och runt två millimeter i tjocklek. 26 gram är ändå ganska mycket på något som från början väger 66 gram. Den nya designen är också något diskretare och armbandet har designats om för att bli mer slimmat och inte lika bulkigt. Det är nu också enkelt utbytbart. Det finns flera olika färger att välja mellan om man vill byta efter humör.

Vad är då nytt?

Ja, men om då allt som kom till 5:an i och med uppdateringar, vad finns då för skäl att skaffa den nya 5 Peak? Jo, nyheterna ligger bland annat i en ny GPS-modul (samma som sitter i toppmodellen 9 Peak) vilken i sin tur ger möjlighet till ett nytt läge som ger totalt 100 timmars träningstid. Totalt sett finns det tre olika batterilägen för träning vilket ger 20, 40 eller 100 timmar träning per laddning (mer om det senare). Du får också möjligheten att klockan, via sin koppling till telefonen, letar efter uppdateringar och laddar ner dessa automatiskt under natten medan du, förhoppningsvis, sover. Sen får du ju så klart också den ovan nämnda nya designen.

Funktioner

Nu vet du vad som är nytt jämfört med Suunto 5. Men det säger kanske inte så mycket om du inte har koll på föregångaren. Så för att bara kort gå igenom de funktioner som finns i 5 Peak kan man säga att det är en ganska enkel klocka med fokus på träning. Enkel på så sätt att den oftast är lätt att använda. Klockan kan mäta din puls, dina steg och hjälpa dig navigera och logga träningsrundor. Med hjälp av pulsmätaren får du också sömnmätning och mätning av dina energinivåer. Det finns också timerfunktioner och alarm och du får notifieringar från mobilen (svar går att göra från klockan om du har Android, men inte med Iphone) och kan styra musik som spelas på din telefon. Batteritiden som klocka ska vara sju dygn om du har pulsmätningen på hela tiden och tio dygn om du väljer att inte ha pulsmätning på hela tiden, vilket jag tycker verkar stämma väl.

Klockan har också förinställda träningspass där du kan få uppmaningar att träna och när du ställer klockan i träningsläget får du ett förslag om vad den tycker att dagens pass borde vara. För de allra flesta användare är nog det här inget att bry sig om, men för den som vill ha lite hjälp att styra upp sin träning kan det kanske vara en bra idé.

Det som skiljer 5 Peak från den billigare 3 Fitness är att 3:an saknar GPS-funktion och alla de funktioner som är knutna till den (den kan dock kopplas med en separat GPS-enhet eller använda telefonens GPS). Den dyrare 9 Peak har något större skärm 1,2 tum mot 1,1 tum och safirglas istället för plast samt metall istället för kompositmaterial i själva klockan. Funktionsmässigt har 9 Peak även barometrisk höjdmätare, kompass och syremättnadsmätning samt pekskärm.

Till vardags

Att ha på sig Suunto 5 Peak till vardags är ganska behagligt. Då jag inte testat den tidigare varianten i någon större utsträckning är det svårt att säga huruvida skillnaden är stor. Men den mer slimmade designen på 5 Peak gör att man inte tänker på att man har den på sig, förutom den där lite klibbiga känslan som blir under pulssensorn. Undantaget är så klart när det kommer notifieringar från telefonen. I klockan kan du läsa meddelanden från olika chattjänster och även skicka standardsvar eller egna förprogrammerade svar. Du kan bara svara på meddelanden om du har en Android-telefon, med Iphone finns inte den möjligheten. Du kan dock inte svara på telefonsamtal. Med hjälp av mediakontrollerna kan du pausa, spela upp, hoppa framåt/bakåt och höja och sänka volymen på musik och poddar. Klockan har inget eget lagringsutrymme så du kan inte spela upp musik utan att ha telefonen med dig.

Klockan har som nämnts ovan en sömnmätare, det vill säga att den berättar för dig hur länge du sovit och om du sovit bra eller dåligt. För att förenkla för klockan anger du tiderna när du brukar gå och lägga dig och när du brukar gå upp. Min uppfattning under testet är att den träffar rätt bra vad gäller sömntiderna.

Suunto 5 Peak mäter också något som den kallar för resurser och stressnivåer. Mätningarna för resurser använder liknande algoritmer som Garmins “Body Battery”. Jag tycker inte att funktionen tillför jättemycket egentligen, en graf över din puls kan visa stressnivåer lika bra. Den så kallade resursmätningen tycker oftast att jag bränt hälften av min energi under förmiddagen, vilket inte känns vare sig realistiskt eller som att det matchar min upplevelse.

Du kan välja ett antal olika utseenden på hemskärmen, det finns alternativ både för den som vill ha digital tidsvisning eller en analog klocka med visare. Flera av dem kan samtidigt visa hur du ligger till med dina träningsmål eller stegmål för dagen.

Du kan också använda klockan för att navigera. Enklast görs det genom att rita upp en rutt på en karta i Suunto-appen i din telefon och sedan överföra rutten till klockan. Då kan du navigera utan att du har med dig telefonen. För att hålla koll på hur du ska ta dig hem om du ger dig ut så kan du lägga in olika POIs (Point Of Interest) som till exempel kan vara bilen, en väg, ditt hem osv. Väljer du att gå till en punkt så guidar klockan dig dit. Under testet fungerade navigeringsfuntionen bra och skärmstorleken är väl egentligen den största begränsningen eftersom man inte kan se så mycket av sin rutt.

Till träning

Suunto 5 Peak är som tidigare nämnt för den som vill ha en klocka för träning och mer friluftsbruk än för den som vill ha en vanllig smartklocka. Det finns mängder av förinlagda träningsprofiler i 5 Peak. Du kan dessutom designa dina egna utifrån de befintliga, du kan välja upp till sju datafält på skärmen, du kan visa grafer eller annat beroende på vilken data du vill se. Dessa gör du i appen och sedan överför du dem till klockan.

När du ska dra ut på ett pass kan du välja vilket av de tre olika batterilägena du vill använda. Om du vet med dig att du inte kommer att kunna ladda klockan på länge eller om du ska vara ute riktigt länge, alltså riktigt, riktigt länge, så ser jag egentligen inga anledningar att välja något av de andra lägena än det med kortast batteritid. Det ger den mest högupplösta gps-datan och pulsinformation. Du kan också välja att aktivera någon av SuuntoPlus-apparna. Det är funktioner som ger dig ytterligare data från ditt träningspass. Det finns en mängd olika sådana, till exempel kan du få mer specificerad data kring förbränning eller avverkade höjdmeter eller något annat presenterade för dig. Visserligen är det bra funktioner, men det är lite störigt att de måste aktiveras inför varje träningspass istället för att ha någon vald som standard. Eller ännu hellre kunna lägga till den informationen i de vanliga infofönstren för just den träningsprofil man valt.

För den som vill cykla med klockan och därför vill ha klockan på styret istället för på handleden för att lättare kunna se informationen på skärmen så kan man även koppla till ett separat pulsband. Du kan även koppla in en kraftmätare till pedalerna och andra sensorer.

Appen

Som nämnts tidigare i texten finns det en app som du kan ladda ner för att få mer och tydligare information från din klocka. Både vad gäller sammanfattningar av din träning, men också vad gäller din sömn. Via appen kan du även justera saker i din klocka, som nämnts ovan till exempel göra rutter för navigering eller ändra träningsprofiler. Det är lätt att koppla ihop de båda enheterna och informationen i appen är tydlig och enkel att hitta. Du kan dessutom koppla ihop din Suunto-app med andra appar som Strava eller liknande om du hellre vill logga din träning där. Det finns en uppsjö av så kallade Partnertjänster som du kan koppla samman Suuntoappen med.

Handhavande

Både under träning och till vardags är Suunto 5 Peak en trevlig bekantskap som oftast är lätt att använda och bekväm att bära. Att den inte har pekskärm är inget större problem tycker jag. Istället känns det lite befriande att man inte måste peka på skärmen för att få åtkomst till vissa funktioner. Fördelen är att nu kan man sköta allt oavsett om man har handskar på sig, vilket inte är ovanligt när man tränar vintertid. Eller ibland även sommartid för den delen. Att knapparna är i plast istället för i metall som på den dyrare 9 Peak känns inte heller som någon större nackdel. De känns inte sladdriga eller dåliga och man trycker inte på dem av misstag.

En sak som vissa kanske kan reagera på är att skärmen inte är överdrivet ljusstark. I svagt ljus kan det ibland vara lite svårt att se vad det står, men en snabb knapptryckning tänder skärmens bakgrundsljus vilket löser problemet.

Sammanfattning

På det stora hela har Suunto gjort ett bra jobb med 5 Peak. Givetvis finns det detaljer som kan upplevas som lite störande som SuuntoPlus-systemet och kanske kunde skärmen vara något ljusstarkare. Den kostar en slant mer än en del andra klockor som har liknande funktioner, eller till och med mer avancerade (Amazfit GTR 3 eller Garmin Venu SQ till exempel). Men det man inte får där är Suuntos rejält långa batteritid vid träning till exempel och inte heller samma navigeringsverktyg. Så för den som värdesätter de funktionerna, och den lite mer friluftsnisch som Suunto riktar in sig på kan 5 Peak mycket väl vara ett bra alternativ.