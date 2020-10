Test: Nokia 8.3 – Främst för de som vill ha riktigt stor mobil

Stackars HMD Global. Coronapandemin har nog inte varit snäll mot någon mobiltillverkare, men företaget som ligger bakom Nokiamobilerna lanserade ett globalt sim-kort lagom tills det blev nästan omöjligt att resa. Och inför lanseringen av telefonen Nokia 8.3, som visades upp i våras, hade man ordnat produktplacering av mobilen i den nya James Bond-filmen No Time to Die. Det var säkert inte gratis.

Sedan sköts Bond-filmen upp till hösten. Så även Nokia 8.3. Det är oklart om man gjorde det på grund av leveransproblem eller för att man försökte vänta in filmen där mobilen syns, men knappt hade man i alla fall officiellt meddelat säljstart för Nokia 8.3, förrän det meddelades att No Time to Die sköts upp ytterligare ett halvår. Frågan är hur mycket glädje HMD Global har av att Nokia 8.3 syns i en Bond-film i april 2021.

Prisvärd 5G utlovad

Förseningen av Nokia 8.3 är olycklig på flera sätt. Innan lanseringen i våras talade HMD Global om att man skulle leverera billigare 5G-mobiler. Då fanns det en ledig nisch, de aviserade 5G-mobilerna på marknaden var nästan alla toppmodeller på över 10 000 kronor. Sedan dess har det kommit flera betydligt billigare 5G-mobiler, de billigaste till halva priset av vad Nokia 8.3 kostar.

Faktum är att Nokia 8.3 inte känns särskilt billig på något sätt. För 6500 kronor får du en variant med snåla 64 GB lagring, och för 7500 kronor får du 128 GB lagring. Av en slump är det precis samma prisintervall som den senaste telefonen jag testade har, Oneplus 8T, och det är nästan taskigt att jämföra de två, så mycket mer får du av nästan allt i Oneplus 8T.

Men om vi börjar med det område där Nokia 8.3 har mer än Oneplus 8T så säger HMD Global att mobilen har storslagen skärm. Med det menar de rätt och slätt stor, 6,81 tum. Därmed är hela telefonen rent ut sagt enorm. De som tycker att dagens toppmodeller är för stora bör vända bort blicken, men saknar du den speciella genre av extrastora mobiler som hade en nisch för ett par år sedan kan detta vara mobilen för dig. Den sista mobilen i den genren var nog Xiaomi Mi Max 3 som kom för drygt två år sedan. Nokia 8.3 är bara en halv centimeter kortare på höjden än den telefonen, men den är smalare eftersom skärmen har ett mer långsmalt format.

Jag kan inte säga att skärmen i övrigt är storslaget bra. Det är en rätt ordinär LCD-display utan någon högre skärmuppdateringsfrekvens än 60 Hz, skärmen skiftar lite i färg när man vinklar den, men inte så det stör. Den maximala ljusstyrkan är acceptabel. Skärmen är helt okej.

HMD Global är ett litet företag, och man avstår i princip helt från att bidra med egna funktioner i mobilen, som använder Android 10 med Googles egen hemskärmsapp. Telefonen är Android One-märkt, vilket dels innebär att du är garanterad två systemuppdateringar av Android och tre års säkerhetsuppdateringar, dels att du får 6 månader med 100 GB på Googles molnlagringstjänst Drive på köpet.

Billig kvalitet

I stället för egna funktioner säger sig HMD Global bidra med kärnvärdena kvalitetskänsla och support. Supporten märks utöver sagda uppdateringsgaranti, som HMD varit bra på att hålla, i en chattapp i telefonen där du kan komma i kontakt med kundtjänst direkt.

Jag tycker HMD brukar vara rätt bra på kvalitetskänsla också, även om de flesta tillverkare är lika bra, men här blir jag besviken. Glasbakstycket är så prydligt som jag väntar mig, men plastramen runt telefonen känns billig för prislappen. Simkortsluckan sticker ut lite om jag inte trycker till den hårt, så att det ser ut som en knapp, och den kombinerade startknappen och fingeravtrycksläsaren har vassa kanter som gör att telefonen känns som en inte riktigt färdig prototyp.

Chipsetet i telefonen som levererar 5G till lägre pris än toppmodellerna heter Snapdragon 765G, och det går alltså att hitta konkurrerande modeller för under 4000 kronor med samma chipset. Det är ett i vanliga fall riktigt snabbt chipset för telefoner i mellanprisklass, men jag tycker inte att Nokia 8.3 känns riktigt så där snabbflytande i gränssnittet som andra mobiler med samma chipset gör. Det märks dessutom i prestandatester, där Nokia 8.3 inte når upp till samma nivå som till exempel Oneplus Nord, Motorola Edge eller Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Det är fel att kalla Nokia 8.3 för en långsam mobil, men den är helt klart långsammare än nästan alla andra mobiler för samma prislapp.

Fyra kameror på pappret

Kamerorna på baksidan är fyra till antalet, men då är en av dem en nästan värdelös 2 megapixels makrokamera och en är en djupsensor, så kvar är en huvudkamera på 64 megapixel och en vidvinkelkamera på 12 megapixel.

Vi har vant oss vid kameror på 48, 64 eller till och med 108 megapixel, en del av dem är till och med rätt dåliga trots alla pixlar, men huvudkameran i Nokia 8.3 är i alla fall helt okej. Den levererar detaljrika bilder i dagsljus, och tar du bilder i 64-megapixelläget får du ännu mer detaljer, men mörkare bilder. I lite sämre ljus, eller kontrastrika förhållanden, tappar kameran snabbt i förhållande till bättre mobilkameror.

Att ringa med mobilen är förstås problemfritt, även om det är plågsamt hög ljudvolym på knappsatsen så att jag får stänga av sifferljudet. Och med en så stor mobil kan det nästan vara svårt att hålla den rätt mot örat så att man hör samtalet bra.

HMD:s uppdateringsgaranti har naturligtvis ett värde i sig för många, men när du i princip kan få två likvärdiga mobiler till priset av en Nokia 8.3 är det svårt att se att garanterade systemuppdateringar kan vara värt riktigt så mycket. Det blev alltså ingen prisvärd 5G-mobil från HMD trots allt, men kanske en för de som vill ha så stor skärm som möjligt på mobilen.

Å andra sidan

Erik Mörner: Mina intryck av Nokia 8.3 innefattar fler irritationsmoment än trevliga bekantskaper. Telefonen är opraktiskt stor till formatet. Jag håller med Elias om de brister han påtalar och jag tycker dessutom att den här snabbknappen som startar Google Assistant bara är i vägen. Jag kommer åt den av misstag när jag använder fingeravtrycksläsaren och Google Assistant kan man ju redan komma åt enkelt med ett svep från något av skärmens nedre hörn, så knappen tillför inte riktigt något.

Frågor & Svar

Har telefonen 3,5 mm-uttag? Ja, och det hade varit svårt att hävda att det inte funnits plats för ett sådant på en så här stor mobil.

Hur är batteritiden? Den är okej, men sämre än väntat för en så stor och tung mobil.

Vad gör knappen som sitter på vänster sida av telefonen? Det är en genvägsknapp till Google assistant. Den kan inte programmeras om till annan funktion.

Ett alternativ: Billig 5g

Oneplus Nord är mindre, smidigare, billigare och snabbare, och Oneplus brukar vara bra på att systemuppdatera sina mobiler under längre tid.

Testbild

Kontraster är något som kameran i Nokia 8.3 har svårt med.