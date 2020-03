Test: Skullcandy Crusher ANC – Intressant utmanare med brusreducering

Skullcandy har höga ambitioner med de här hörlurarna och det är tydligt att man utmanar de bästa, inte minst när man tittar på prislappen. Utöver att sikta in sig på bra ljud och brusreducering så vill Skullcandy slå extra på trumman för egna funktioner. En sådan är det man kallar “sensory base”, med andra ord bas som du faktiskt kan känna. Dessutom är de här hörlurarna en av ganska få som har stöd för Tile-tekniken, vilket innebär att du ska kunna söka efter hörlurarna när du tappat bort den. Låt oss börja med att titta närmare på hur det fungerar.

Tile är ett företag som säljer små brickor du kan sätta fast på till exempel väskan och sedan söka efter för att se vad de är. Sedan en tid licensierar de sin teknik även till andra tillverkare och Skullcandy är alltså en av dessa. För att det ska fungera måste du först ladda ner Tiles app och registrera dina hörlurar där. Efter det kan du söka efter dem i appen och se om de är i närheten. Hörlurarna behöver inte vara på, men de måste vara laddade för att kunna spela upp ett ljud, vilket de gör för att du enklare ska kunna hitta dem. Du kan även se hörlurarnas senaste position på en karta och om du betalar för premiumtjänsten av Tile se positionshistorik. För min del blir det en streckad linje mellan hemmet och arbetet när jag testar. Betaltjänsten av Tile kan du prova gratis första 30 dagarna, sedan får du om du inte betalar enbart möjligheten att söka positionen, inte se historik.

Ljudet är viktigast

Skullcandy Crusher ANC erbjuder en del andra funktioner värda att fördjupa sig i, men låt oss först avhandla det viktigaste med lurarna, ljudet. Prislappen antyder att det här är ett par hörlurar med ljud som uppfyller de flesta krav. Det är helt enkelt ingen budgetmodell utan ett par hörlurar som ska gå matchen mot Sony och Bose. När jag använder lurarna är det inget tvivel om att ljudet är bra. Det är omfångsrikt och framförallt så kan det vara bastungt. Jag säger kan, för det här är något som du styr själv. Med hjälp av ett reglage justerar du basen och det är en alldeles speciell form av bas. Skullcandy kallar det för sensory bass och det innebär i praktiken att hörlurarna vibrerar när jag har reglaget i den övre halvan som går att välja. När jag läser på lite om vad det här ska bidra med så får jag veta att det ska efterlikna känslan du får när du står på en konsert och så att säga kan känna basen i kroppen. Det tycker jag inte alls att lurarna lyckas med. Det är stor skillnad på det man känner i bröstet under en konsert och på vad jag känner när mina hörlurar skakar runt öronen. Det senare är egentligen bara obehagligt och irriterande och det här gör att jag ganska omedelbart vrider ner reglaget. Då får jag både bättre ljud och slipper obehaget.

När man börjar använda lurarna så finns en tillhörande app för att sköta inställningar. I den finns möjligheten att göra ljudet personligt anpassat, vilket jag får göra genom att lyssna på en rad pip först i vänster och sedan i höger öra. VIssa är väldigt påtagliga och andra svårare att höra och det jag uppmanas göra är att ange om jag hör ljudet i fråga eller inte. Baserat på det skapas en ljudprofil. Jag misslyckas med att höra ett fåtal av alla ljud och min profil innebär ingen stor skillnad i ljudupplevelsen jämfört med när jag lyssnar utan den personliga profilen.

Många knappar

Utöver basreglaget på hörlurarnas vänstra kåpa så finns en rad andra knappar. På vänster hörlur finns basreglage och av- och på-knapp. På andra hörluren finns tre knappar som sköter uppspelning och volym. Dessutom har alla knappar extra funktion om du istället för en gång trycker två gånger eller håller in knappen. Skullcandy följer inte riktigt vad man är van vid från andra hörlurar och genom att hålla in “volym upp” så hoppar du till exempel till nästa låt. Av- och på-knappen gör vidare efter två tryck att du stänger av eller sätter på brusreduceringen. Det fungerar som aviserat. Ett dubbeltryck på play-knappen ska starta din röstassistent, men när jag provar det med en Iphone i får jag bara en obehagligt hög ton i öronen och ingen Siri. När jag kör en Android istället får jag Google Assistant, men även det obehagliga pipet. Under testet råkar jag dessutom ut för en typ av bugg som jag aldrig tidigare varit med om med ett par hörlurar. En gäll ton tjuter i mina öron när jag lyssnar på musik och efter ett par sekunders tjutande stänger lurarna sedan av sig själva. När jag åter startar hörlurarna fungerar dom som vanligt igen.

Når inte upp till de bästa

Jag har gått igenom de flesta viktiga funktionerna nu, men det finns en viktig kvar och det är hörlurarnas aktiva brusreducering. Den innebär att jag när jag sätter på mig lurarna utan musik får ett lätt sus i öronen men när jag testar hörlurarna ombord på ett flygplan märker jag att de då tar bort en del av det störande bullret. Dock inte i samma omfattning som mästarna i klassen, Sonys hyllade hörlurar och när jag testar de båda i samma omgivning är det tydligt att Sony lyckas betydligt bättre. Det gäller också helheten. Några av extrafunktionerna, som Tile-kompatibiliteten, kan möjligen tala för Skullcandys lurar. Den gör även att du kan efterlysa dina förlorade lurar och då dra nytta av alla som använder Tile för att få deras hjälp att leta. Då, om någon användare kommer i närheten av dina lurar, får du ett meddelande om var de befinner sig.

De flesta av irritationsmomenten de här lurarna bjuder på kan man komma runt genom att djupdyka i inställningarna, men det räcker givetvis inte till en köprekommendation. När det gäller brusreducering och ljudet övergripande så får Skullcandy se sig besegrade av lurar som till och med är billigare.