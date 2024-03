Tips: Låt din Galaxy Watch låsa upp mobilen

Annons

Med funktionen Smart Lock kan du låta klockan sköta säkerheten i din telefon. Det innebär att du inte behöver trycka pinkod för att låsa upp telefonen så länge den är ansluten till din klocka och du har klockan på armen. Du ställer in det här i telefonens Inställningar under Låsskärm och Smart Lock. Här kan du välja Betrodda enheter och då välja din klocka. Sedan krävs alltså varken pinkod, fingeravtryck eller något annat för att komma in i telefonen.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gav plus-medlemmar tips på funktioner i Samsung Galaxy Watch.