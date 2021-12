Så fungerar Fitbits nya funktion för dagsform

Fitbit är en av de populäraste märkena för aktivitetsmätare. Dessutom ägs de nu av Google som i sin tur har sagt att Fitbits träningsfunktioner på sikt ska bli standard även i klockor med Wear OS. Det kommer att göra ännu fler till användare av Fitbits träningsfunktioner.

Fitbit uppdaterar successivt sitt system med nya funktioner, och den senaste nyheten kallas för Dagsform. Den ingår inte automatiskt i Fitbits tjänstepaket utan du måste vara prenumerant på Fitbit Premium för att få tillgång till den. Köper du en klocka eller ett armband från Fitbit får du mellan 3 och 12 månaders premium-abonnemang på köpet beroende på modell, men därefter kostar det en dryg hundring i månaden, vilket är rätt dyrt för vad du får. Utbudet av funktioner du får med Premium är en smula spretigt, från statistik längre bak i tiden för vissa av hälsomåtten till bonuserbjudanden med träningsprogram och meditation från andra tjänster.

Fitbit Dagsform är i alla fall en tydlig och lättbegriplig funktion som ger ett klart mervärde för premium-användare.

Fitbit Dagsform ger dig dagligen ett mått från 1 till 100 på hur utvilad och redo för fysisk ansträngning du är den dagen. Måttet består av tre delar, din fysiska aktivitet under gårdagen, din sömn under natten, och din pulsvariation (som är ett mått på din stressnivå). Sedan får du en rekommendation på hur många aktiva minuter du kan sikta på att uppnå under dagen. Aktiva minuter är i sin tur ett individuellt mått på när pulsen visar att du anstränger dig fysiskt som Fitbit använder sig av. Är du uppe på nivåer för konditionsträning räknas varje minut dubbelt.

Det tar 10 dagar efter att funktionen slagits på innan du får ditt första dagsformsmått, och sedan förbättras träffsäkerheten ytterligare över tid. Rekommendationen för antal aktiva minuter baseras alltså på din personliga aktivitetsnivå.

Om din dagsform anses bra föreslår Dagsform-funktionen ett par olika träningspass som ingår i Fitbit Premium som du kan streama. Är dasgformen dålig föreslår den istället meditationspass för återhämtning. Dessa förslag ligger längst ner på sidan för dagsform och stör därför inte alltför mycket om du föredrar att träna på eget vis.

Efter att ha kört funktionen ett par veckor tycker jag att den verkar fånga variationen i träning och återhämtning på ett bra sätt för mig. Möjligen är den en smula generös i bedömningen av min dagsform. Efter en dag med rätt tung styrketräning och träningsvärk, och dessutom en rätt dålig natts sömn tycker Fitbit fortfarande att jag är i toppform och redo att pressa mig ytterligare, men det kan bero på att mitt träningsfokus ligger mer på styrka än kondition.

Jämfört med Fitbits mått på stresshantering, som är rätt kryptiskt och svårt att veta hur man ska använda i praktiken känns Dagsform som ett konkret och användbart hälsomått. Men det ska sägas att konkurrenten Garmin har haft ett liknande mått, Body Battery, i flera år, och Garmins funktion kräver dessutom inget premium-abonnemang utan är gratis för användare av deras klockor och armband.